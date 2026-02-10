Un camion contre la faim : comment le “Rayon 69 épicerie” arrive dans les villages du Rhône

Face aux difficultés croissantes d’accès à l’aide alimentaire dans certaines zones rurales, le Département du Rhône soutient un nouveau dispositif itinérant porté par la Banque Alimentaire du Rhône. Baptisé Rayon 69 épicerie, ce camion d’épicerie sociale a été lancé en ce début d’année 2026 pour aller à la rencontre des habitants les plus éloignés des structures de distribution traditionnelles.

Le dispositif a été officiellement présenté ce mardi 10 février à Deux-Grosnes, première commune desservie, en présence de Colette Darphin, vice-présidente du Département chargée de l’agriculture, et d’Annick Lafay, vice-présidente déléguée à l’insertion et à l’emploi. L’objectif affiché est clair : garantir l’accès à une alimentation de qualité partout et pour tous, conformément aux orientations du Projet alimentaire territorial (PAT) départemental.

Combler les “zones blanches” de l’aide alimentaire

Le Département du Rhône a identifié plusieurs territoires insuffisamment couverts par les dispositifs existants. Dans ces “zones blanches”, les personnes en situation de précarité devaient parfois parcourir de longues distances pour accéder à une aide alimentaire. Rayon 69 épicerie entend répondre à ce manque en proposant une solution mobile, régulière et de proximité.

Pour soutenir ce projet, la collectivité a accordé une subvention de 20 000 euros en 2025 à la Banque Alimentaire du Rhône, dont 10 000 euros spécifiquement dédiés à la mise en circulation du camion. Le Département bénéficie par ailleurs de financements de l’État dans le cadre du PAT et du Pacte des solidarités.

Depuis la mi-janvier, le camion est présent chaque mardi à Deux-Grosnes. À partir du mois de mars, il desservira également Grandris et Beaujeu, selon un planning en cours de finalisation. Les bénéficiaires, orientés par les Maisons du Rhône, les centres sociaux ou les associations locales, peuvent y acheter des produits de première nécessité à des tarifs très bas, calculés selon le barème de la Banque alimentaire.