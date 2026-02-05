Jérôme Moroge : "La meilleure nouvelle pour Oullins, ça n'a pas été les Voies Lyonnaises, mais le métro"

Entré en campagne, Jérôme Moroge va se confronter pour la première fois aux électeurs d'Oullins-Pierre-Bénite, commune fusionnée dans des conditions polémiques. "Je ne crois plus que ce soit vraiment un sujet. Les habitants qui avaient des craintes ont vu qu'il n'y avait pas lieu d'en avoir", tempère l'édile.

Jérôme Moroge affrontera notamment Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de la Métropole. "Les écologistes ont gardé leur costume de militant politique. Ils n'ont pas pris en compte le terrain. Encore faut-il y être, pour percevoir les choses", tacle-t-il.

"La meilleure nouvelle pour notre ville, ça n'a pas été les Voies Lyonnaises, mais le métro qui a été une révolution pour les habitants", rajoute-t-il.

Le maire sortant d'Oullins-Pierre-Bénite veut miser sur la sécurité : "On va essayer d'accélérer en construisant un nouvel hôtel de police. On est une des rares villes en France à avoir des veilleurs de nuit jusqu'à 3h du matin".

00:00 Entrée en campagne

01:33 Fusion de la commune

02:18 Votations citoyennes

03:45 Transports

05:18 La Saulaie

06:42 Logements sociaux

07:17 Sécurité

08:14 Vice-président éphémère à la Région ?