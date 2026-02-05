Jérôme Moroge : "La meilleure nouvelle pour Oullins, ça n'a pas été les Voies Lyonnaises, mais le métro"

Entré en campagne, Jérôme Moroge va se confronter pour la première fois aux électeurs d'Oullins-Pierre-Bénite, commune fusionnée dans des conditions polémiques. "Je ne crois plus que ce soit vraiment un sujet. Les habitants qui avaient des craintes ont vu qu'il n'y avait pas lieu d'en avoir", tempère l'édile.
Jérôme Moroge affrontera notamment Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de la Métropole. "Les écologistes ont gardé leur costume de militant politique. Ils n'ont pas pris en compte le terrain. Encore faut-il y être, pour percevoir les choses", tacle-t-il.
"La meilleure nouvelle pour notre ville, ça n'a pas été les Voies Lyonnaises, mais le métro qui a été une révolution pour les habitants", rajoute-t-il.
Le maire sortant d'Oullins-Pierre-Bénite veut miser sur la sécurité : "On va essayer d'accélérer en construisant un nouvel hôtel de police. On est une des rares villes en France à avoir des veilleurs de nuit jusqu'à 3h du matin".
00:00 Entrée en campagne
01:33 Fusion de la commune
02:18 Votations citoyennes
03:45 Transports
05:18 La Saulaie
06:42 Logements sociaux
07:17 Sécurité
08:14 Vice-président éphémère à la Région ?
personne ne conteste qu'un métro B est bien plus structurant, bien plus attendu, bien plus impactant, bien plus fréquenté qu'une voie lyonnaise.Signaler Répondre
là n'est pas la question !
Voilà d'autres questions autrement plus pertinentes : avec un budget limité, quels projets prioriser ? dans un timing limité, quels projets réaliser ?
Oullins a la chance incroyable d'avoir fait l'objet du dernier prolongement de métro en date. Elle est la première témoin du temps que ça prend, un truc comme ça : 15 ans, 20 ans ? La voie lyonnaise a été pensé et construite en moins de 5 ans ! Son budget est à peine celui de 50m de métro !
Il compare des choux et des carottes, c'est lamentable.
Les voies lyonnaises (en dehors de Lyon) profitent à 10% de la population et les 90 autres rament dans leur déplacement quotidien.Signaler Répondre
Merci qui ? On pensera à vous en Mars !
Il y avait de grand plans en mode anneau des sciences/parking relai pour aller jusqu’à l’autoroute au sud et dynamiter Charpennes pour aller à Caluire au Nord.Signaler Répondre
Évidemment c’était un prétexte pour investir dans le routier au sud et ça aurait coûté un pognon de dingue au nord, avec en plus sans doute l’arrêt complet de la A et de la B le temps de refaire le branchement.
Vous n’avez pas vu les interviews où Bastien Joint bombe le torse en accusant la métropole de ne pas avoir assez avancé sur le tram nord ? C’est pour faire oublier à ses électeurs que sa majorité avait promise un prolongement du B à la place et qu’elle a passé le mandat à freiner des quatre fers (évidemment maintenant que Sarselli a préempté le peu d’argent disponible pour bâcler un Tassin Bellecour, il se découvre partisan du tram nord, c’est comme Fautra qui a été elle aussi obligée de manger son chapeau).
Pourquoi prolonger encore le métro B, le terminus décidé sous le mandat de Collomb à Lyon-sud (pour aussi développer le secteur) ne suffit pas ? Il y a le TER pour aller vers Saint Etienne.Signaler Répondre
Vous remarquerez que malgré ses promesses à n’en plus finir Aulas ne propose pas non plus de prolonger le B. Le pilotage automatique Alstom qui plante toutes deux semaines, ça a refroidi les ardeurs.Signaler Répondre
De toutes façons les écolos d'OULLINS PIERRE BENITE n'ont comme ailleurs qu'un seul projet : faire des pistes cyclables... Non merci.Signaler Répondre
Les militants écolos ne voulaient pas prolonger le métro B et Bernard qui se gargarise d'avoir inaugurer les nouvelles stations sous son mandat.....C'est vrai que le métro a été une bien plus bonne nouvelle qu'une piste cyclable qui concerne bien moins de monde.Signaler Répondre