Agressions en groupe, victimes mineures : cinq adolescents présentés à la justice lyonnaise

Ce jeudi 5 février, cinq adolescents seront déférés par le parquet de Lyon. Interpellés et placés en garde à vue mardi, ils sont soupçonnés d'avoir commis plusieurs vols violents entre le 18 octobre dernier et le 31 janvier 2026.

Le 7e arrondissement de Lyon était leur terrain de chasse pour ces vols aggravés, violences en réunion et vol avec arme.

L'enquête a permis d'établir que la bande agissait à tour de rôle. Ainsi, l'un des mineurs a commis 11 des faits recensés, un autre 7 et les trois derniers entre 3 et 1.

Pas de passage par la case prison possible puisqu'ils sont mineurs. Le parquet a donc requis leur placement sous contrôle judiciaire dans l'attente qu'ils soient poursuivis devant le tribunal pour enfants.