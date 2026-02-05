Faits Divers

Agressions en groupe, victimes mineures : cinq adolescents présentés à la justice lyonnaise

Une série d’agressions ciblant de jeunes victimes a conduit à l’interpellation de cinq adolescents dans le 7ᵉ arrondissement de Lyon.

Ce jeudi 5 février, cinq adolescents seront déférés par le parquet de Lyon. Interpellés et placés en garde à vue mardi, ils sont soupçonnés d'avoir commis plusieurs vols violents entre le 18 octobre dernier et le 31 janvier 2026.

Le 7e arrondissement de Lyon était leur terrain de chasse pour ces vols aggravés, violences en réunion et vol avec arme.

L'enquête a permis d'établir que la bande agissait à tour de rôle. Ainsi, l'un des mineurs a commis 11 des faits recensés, un autre 7 et les trois derniers entre 3 et 1.

Pas de passage par la case prison possible puisqu'ils sont mineurs. Le parquet a donc requis leur placement sous contrôle judiciaire dans l'attente qu'ils soient poursuivis devant le tribunal pour enfants.

10 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Effectivement le 05/02/2026 à 15:26

Pauvres petits anges
Les politicards sont fautifs de ces situations, laxisme, toujours des excuses, ils parlent des agresseurs avec compassion mais très peu des victimes.
Le bulletin de vote pour sanctionner ces.incapables.

Répondre
avatar
La seule solution, ce sont des changements législatifs forts... le 05/02/2026 à 14:52

L'immense majorité de cette délinquance (des mineurs ou des majeurs) n'est permise que par le fait que la réalité, c'est qu'il n'y a plus de peines prononcées susceptibles d'empêcher ces faits...

Ces peines sont tellement légères que ces délinquants acceptent et intègrent dans leur parcours de vie la possibilité d'avoir affaire de façon répétée à la Justice et même à la prison pour de brefs passages "hôteliers".

Il faut connaître ces milieux pour comprendre que tout ce petit monde est ultra-familiarisé avec l'univers de la prison et de la Justice : ils connaissent tous d'autres personnes qui sont en prison ou qui y sont passées et repassées, et ils s'en parlent comme de simples expériences, comme s'ils parlaient de périodes de vacances sur la côte ou d'autres petites aventures.

Les politiques qui n'ont pas conscience de cela ou plutôt qui ne veulent pas le prendre en compte pour oser proposer des peines enfin dissuasives, quelle appréciation méritent-ils d'autre que d'ennemis de la population, et d'amis des délinquants et des criminels...

Répondre
avatar
ben a priori le 05/02/2026 à 14:50
c'est celui qui dit qui est a écrit le 05/02/2026 à 12h56

pourquoi vous voulez les mettre en pison, pour l'instant ils sont toujours présumés innocents

a eux 5 ils cumulent déja une vingtaine de lignes a leurs CV ; il faut donc attendre qu'il y ait un mort ?

Répondre
avatar
c'est celui qui dit qui est le 05/02/2026 à 12:56
Chris6969699 a écrit le 05/02/2026 à 11h41

"Pas de passage par la case prison possible puisqu'ils sont mineurs".

Est-ce extrémiste que de penser que cela s'appelle une invitation à la récidive ?

pourquoi vous voulez les mettre en pison, pour l'instant ils sont toujours présumés innocents

Répondre
avatar
Et puis surtout selon les gens de gôôche le 05/02/2026 à 12:27
Chris6969699 a écrit le 05/02/2026 à 11h41

"Pas de passage par la case prison possible puisqu'ils sont mineurs".

Est-ce extrémiste que de penser que cela s'appelle une invitation à la récidive ?

Si il y a des vidéos de leurs agressions il est plus condamnable de les montrer que les agressions elles mêmes

Répondre
avatar
BillyJoel le 05/02/2026 à 11:54
Chris6969699 a écrit le 05/02/2026 à 11h41

"Pas de passage par la case prison possible puisqu'ils sont mineurs".

Est-ce extrémiste que de penser que cela s'appelle une invitation à la récidive ?

Non il faut juste arrêter de lire LyonMag et ses pseudos journalistes. Le fait d'être mineur n'empêche pas, à partir de 13 ans, d'aller en prison pour certains types de faits.

Répondre
avatar
respon sable le 05/02/2026 à 11:51

condamner les parents

Répondre
avatar
Ex Précisions le 05/02/2026 à 11:46

5 ados dehors demain, avec un rappel à la loi qu'ils ne feront pas comme ce n'est pas suivi...
Votez bien ! Y compris en 2027.

Répondre
avatar
Chris6969699 le 05/02/2026 à 11:41

"Pas de passage par la case prison possible puisqu'ils sont mineurs".

Est-ce extrémiste que de penser que cela s'appelle une invitation à la récidive ?

Répondre
avatar
Vendredi le 05/02/2026 à 11:34

Faire payer les parents pour tous ses vols et dégradations

Répondre
avatar
Blasé le 05/02/2026 à 11:25

Dans une dizaine d'années, on aura droit aux mêmes articles faute de changement.

Répondre

