Agressions en groupe, victimes mineures : cinq adolescents présentés à la justice lyonnaise

Ce jeudi 5 février, cinq adolescents seront déférés par le parquet de Lyon. Interpellés et placés en garde à vue mardi, ils sont soupçonnés d'avoir commis plusieurs vols violents entre le 18 octobre dernier et le 31 janvier 2026.
Le 7e arrondissement de Lyon était leur terrain de chasse pour ces vols aggravés, violences en réunion et vol avec arme.
L'enquête a permis d'établir que la bande agissait à tour de rôle. Ainsi, l'un des mineurs a commis 11 des faits recensés, un autre 7 et les trois derniers entre 3 et 1.
Pas de passage par la case prison possible puisqu'ils sont mineurs. Le parquet a donc requis leur placement sous contrôle judiciaire dans l'attente qu'ils soient poursuivis devant le tribunal pour enfants.
Pauvres petits angesSignaler Répondre
Les politicards sont fautifs de ces situations, laxisme, toujours des excuses, ils parlent des agresseurs avec compassion mais très peu des victimes.
Le bulletin de vote pour sanctionner ces.incapables.
L'immense majorité de cette délinquance (des mineurs ou des majeurs) n'est permise que par le fait que la réalité, c'est qu'il n'y a plus de peines prononcées susceptibles d'empêcher ces faits...Signaler Répondre
Ces peines sont tellement légères que ces délinquants acceptent et intègrent dans leur parcours de vie la possibilité d'avoir affaire de façon répétée à la Justice et même à la prison pour de brefs passages "hôteliers".
Il faut connaître ces milieux pour comprendre que tout ce petit monde est ultra-familiarisé avec l'univers de la prison et de la Justice : ils connaissent tous d'autres personnes qui sont en prison ou qui y sont passées et repassées, et ils s'en parlent comme de simples expériences, comme s'ils parlaient de périodes de vacances sur la côte ou d'autres petites aventures.
Les politiques qui n'ont pas conscience de cela ou plutôt qui ne veulent pas le prendre en compte pour oser proposer des peines enfin dissuasives, quelle appréciation méritent-ils d'autre que d'ennemis de la population, et d'amis des délinquants et des criminels...
a eux 5 ils cumulent déja une vingtaine de lignes a leurs CV ; il faut donc attendre qu'il y ait un mort ?Signaler Répondre
pourquoi vous voulez les mettre en pison, pour l'instant ils sont toujours présumés innocentsSignaler Répondre
Si il y a des vidéos de leurs agressions il est plus condamnable de les montrer que les agressions elles mêmesSignaler Répondre
Non il faut juste arrêter de lire LyonMag et ses pseudos journalistes. Le fait d'être mineur n'empêche pas, à partir de 13 ans, d'aller en prison pour certains types de faits.Signaler Répondre
condamner les parentsSignaler Répondre
5 ados dehors demain, avec un rappel à la loi qu'ils ne feront pas comme ce n'est pas suivi...Signaler Répondre
Votez bien ! Y compris en 2027.
"Pas de passage par la case prison possible puisqu'ils sont mineurs".Signaler Répondre
Est-ce extrémiste que de penser que cela s'appelle une invitation à la récidive ?
Faire payer les parents pour tous ses vols et dégradationsSignaler Répondre
Dans une dizaine d'années, on aura droit aux mêmes articles faute de changement.Signaler Répondre