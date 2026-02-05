Dans le 9ᵉ arrondissement de Lyon, les écologistes expérimentent une crèche qui fait école

Un équipement assez inédit puisqu'il s’agit de la première crèche d’application municipale lyonnaise, et seulement de la deuxième en France. L’établissement combine création de places en crèche et formation des futurs professionnels de la petite enfance.

Ouverte progressivement à partir de décembre, la structure accueille désormais 42 nouveaux berceaux et fonctionne à pleine capacité depuis janvier. Elle est organisée en trois sections inter-âges, afin de respecter le rythme et le développement de chaque enfant.

La crèche Léonie Chaptal repose sur le principe de la crèche d’application, un dispositif qui associe une structure d’accueil à un centre de formation. À Lyon, ce projet a été conçu en partenariat avec l’école Ocellia, spécialisée dans les métiers de la petite enfance.

Concrètement, une salle d’observation et de formation a été intégrée au cœur de l’établissement. Chaque jour, des groupes de quinze étudiants maximum peuvent observer le fonctionnement de la crèche, sans perturber ni les enfants ni les équipes. Les séances s’articulent autour d’un temps théorique, d’une phase d’observation ciblée, puis d’un échange avec un professionnel pour analyser les situations observées.

Un projet présenté comme bénéfique pour tous

Selon la Ville de Lyon, ce modèle vise à améliorer simultanément la qualité de l’accueil des enfants, la formation des futurs professionnels et le développement des compétences des équipes en poste.

Pour les familles, la municipalité met en avant une transparence totale, l’accord des parents étant systématiquement requis. L’environnement a été pensé pour le bien-être des enfants, avec notamment une cour végétalisée, une salle Snoezelen, des matériaux sains et un accès direct à l’extérieur depuis chaque section.

Les équipes encadrantes bénéficient, de leur côté, d’un accès facilité à la formation continue et peuvent participer à des jurys, tables rondes ou expérimentations pédagogiques. Les étudiants, enfin, découvrent progressivement la réalité du métier, au contact direct du terrain.

À terme, la Ville indique que ce projet pourrait être élargi à d’autres établissements de formation, notamment des lycées et collèges, afin de renforcer l’attractivité des métiers de la petite enfance sur le territoire lyonnais