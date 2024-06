"On n’est plus en démocratie" : Patrice Cali, colistier UPR, dénonce la campagne européenne

Le 11e titulaire sur la liste de François Asselineau s’exprime pour LyonMag sur les élections européennes qui auront lieu ce dimanche.

Point par point, l’élu UPR rappelle la profession de foi du parti qui vise à "expliquer le dessous des cartes" de l’Union Européenne.

Parmi eux plusieurs grands axes "défendus depuis plus de 17 ans" par François Asselineau. En cas d’élection, l’UPR compte bien refuser l’élargissement de l’Union Européenne qui risque d’aggraver le manque d’unicité déjà présent.

Également remis en cause, la politique migratoire européenne qui prévoiraient un afflux massif sur son territoire de 4 millions de migrants légaux par an. "Cela va dissoudre la France. Ces personnes qui rentrent ne vont pas avoir la culture et l’histoire de notre pays" déclare Patrice Cali.

Malgré la présence d’un programme européen, l’UPR compte toujours faire sortir la France de l’Union Européenne. Pris comme exemple depuis 2020, le Brexit qui "se porte mieux que ce qu’en dise les médias". Globalement, l’UPR maintient ses positions sur la sortie de l’Union Européenne, de l’euro et de l’OTAN.

La démocratie est morte ?

"On n’est plus en démocratie" affirme l’adjoint de la délégation UPR du Rhône. Dans un récent post sur X, l’UPR dénonçait l’organisation médiatique de ces élections européennes. Selon le parti, huit candidats ont bénéficié de 92% du temps de parole.

De cette observation, François Asselineau a adressé une lettre à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe le 20 mai dernier.

Figure sur cette lettre un tableau récapitulant les vues sur YouTube des chaînes de chaque parti politique. En tête se trouve l’UPR avec 98 008 000 vues accumulées depuis le 24 mai dernier contre 17 217 400 pour le Rassemblement National. L’écart est conséquent entre ce nombre et les intentions de votes observables dans les sondages. Seulement 1% ont pour intention de voter pour l’UPR contre 33% pour Jordan Bardella.

"Ceux qui font les sondages sont les mêmes que ceux qui promeuvent les huit autres candidats. On va censurer des personnes et en promouvoir d’autres" déclame Patrice Cali.

François Asselineau n’en est pas à sa première missive. Depuis plusieurs années, le défendeur du Frexit alerte l’Arcom sur le manque d’équité. La dernière date du 3 avril dernier dans laquelle il dénonçait la discrimination qu’il subissait de la part des médias.