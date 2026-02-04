Politique

À Lyon, une candidate aux municipales veut ouvrir gratuitement les musées à toute la jeunesse

À un peu plus d’un mois des élections municipales à Lyon, Nathalie Perrin-Gilbert a pris un engagement culturel fort.

La candidate à la mairie de Lyon a annoncé vouloir instaurer la gratuité totale des musées municipaux pour tous les jeunes de moins de 26 ans, si elle est élue.

Pour Nathalie Perrin-Gilbert, l’objectif est de permettre à tous les jeunes Lyonnais d’accéder aux institutions culturelles sans contrainte économique. La candidate estime que le coût d’entrée constitue encore un obstacle réel pour une partie de la jeunesse, notamment les étudiants et les jeunes actifs.

La mesure concernerait l’ensemble des musées municipaux de la Ville de Lyon, à savoir le Musée des Beaux-Arts, le Musée d’Art Contemporain, le musée Gadagne, le Musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique et le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation.

Selon l'ancienne maire du 1er arrondissement, cette gratuité serait mise en œuvre dès le début du mandat, sans phase transitoire.

Une proposition déjà portée en 2022

Ce n’est pas la première fois que Nathalie Perrin-Gilbert défend cette orientation. En 2022, alors qu’elle occupait le poste d’adjointe à la Culture de Grégory Doucet, elle avait déjà proposé la gratuité des musées pour les moins de 26 ans. Une mesure qui n’avait alors pas été retenue par l’exécutif écologiste en place.

Quatre ans plus tard, elle inscrit de nouveau cette proposition au cœur de son projet municipal, en la présentant comme un marqueur politique et culturel fort de sa candidature.

Romi le 04/02/2026 à 21:41
Déconnexion puissance 10 a écrit le 04/02/2026 à 20h07

Je ne pense pas que ça les motivera pour y aller sauf une minorité étudiant aux beaux arts ou en école de graphisme. Les autres n'en ont rien a carrer...

Au pire ça ne changera rien et ça ne coûtera rien de plus à la collectivité. Au mieux, une partie des jeunes s’ouvrira à des choses nouvelles et se cultivera et nous serons globalement gagnants.

Watt le 04/02/2026 à 21:28

C'est pas gratuit, c'est le contribuable qui paie.

l'argent sans fin des citoyens le 04/02/2026 à 21:21

avec l'argent des autres c'est toujours facile de promettre monts et merveilles

Un peu comme toi le 04/02/2026 à 20:27
Catalan a écrit le 04/02/2026 à 19h49

il en ont rien a faire. le plus important c'est Tik Tok ,facebook,,,,et puis il y a pas le wifi dans tous les musées

Qui passe ton temps sur ton croco où à commenter ici tous les articles.

Déconnexion puissance 10 le 04/02/2026 à 20:07

Je ne pense pas que ça les motivera pour y aller sauf une minorité étudiant aux beaux arts ou en école de graphisme. Les autres n'en ont rien a carrer...

Catalan le 04/02/2026 à 19:49

il en ont rien a faire. le plus important c'est Tik Tok ,facebook,,,,et puis il y a pas le wifi dans tous les musées

