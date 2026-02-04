À Lyon, une candidate aux municipales veut ouvrir gratuitement les musées à toute la jeunesse

La candidate à la mairie de Lyon a annoncé vouloir instaurer la gratuité totale des musées municipaux pour tous les jeunes de moins de 26 ans, si elle est élue.
Pour Nathalie Perrin-Gilbert, l’objectif est de permettre à tous les jeunes Lyonnais d’accéder aux institutions culturelles sans contrainte économique. La candidate estime que le coût d’entrée constitue encore un obstacle réel pour une partie de la jeunesse, notamment les étudiants et les jeunes actifs.
La mesure concernerait l’ensemble des musées municipaux de la Ville de Lyon, à savoir le Musée des Beaux-Arts, le Musée d’Art Contemporain, le musée Gadagne, le Musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique et le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation.
Selon l'ancienne maire du 1er arrondissement, cette gratuité serait mise en œuvre dès le début du mandat, sans phase transitoire.
Une proposition déjà portée en 2022
Ce n’est pas la première fois que Nathalie Perrin-Gilbert défend cette orientation. En 2022, alors qu’elle occupait le poste d’adjointe à la Culture de Grégory Doucet, elle avait déjà proposé la gratuité des musées pour les moins de 26 ans. Une mesure qui n’avait alors pas été retenue par l’exécutif écologiste en place.
Quatre ans plus tard, elle inscrit de nouveau cette proposition au cœur de son projet municipal, en la présentant comme un marqueur politique et culturel fort de sa candidature.
Au pire ça ne changera rien et ça ne coûtera rien de plus à la collectivité. Au mieux, une partie des jeunes s’ouvrira à des choses nouvelles et se cultivera et nous serons globalement gagnants.Signaler Répondre
C'est pas gratuit, c'est le contribuable qui paie.Signaler Répondre
avec l'argent des autres c'est toujours facile de promettre monts et merveillesSignaler Répondre
Qui passe ton temps sur ton croco où à commenter ici tous les articles.Signaler Répondre
Je ne pense pas que ça les motivera pour y aller sauf une minorité étudiant aux beaux arts ou en école de graphisme. Les autres n'en ont rien a carrer...Signaler Répondre
il en ont rien a faire. le plus important c'est Tik Tok ,facebook,,,,et puis il y a pas le wifi dans tous les muséesSignaler Répondre