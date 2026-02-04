À Lyon, une candidate aux municipales veut ouvrir gratuitement les musées à toute la jeunesse

La candidate à la mairie de Lyon a annoncé vouloir instaurer la gratuité totale des musées municipaux pour tous les jeunes de moins de 26 ans, si elle est élue.

Pour Nathalie Perrin-Gilbert, l’objectif est de permettre à tous les jeunes Lyonnais d’accéder aux institutions culturelles sans contrainte économique. La candidate estime que le coût d’entrée constitue encore un obstacle réel pour une partie de la jeunesse, notamment les étudiants et les jeunes actifs.

La mesure concernerait l’ensemble des musées municipaux de la Ville de Lyon, à savoir le Musée des Beaux-Arts, le Musée d’Art Contemporain, le musée Gadagne, le Musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique et le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation.

Selon l'ancienne maire du 1er arrondissement, cette gratuité serait mise en œuvre dès le début du mandat, sans phase transitoire.

Une proposition déjà portée en 2022

Ce n’est pas la première fois que Nathalie Perrin-Gilbert défend cette orientation. En 2022, alors qu’elle occupait le poste d’adjointe à la Culture de Grégory Doucet, elle avait déjà proposé la gratuité des musées pour les moins de 26 ans. Une mesure qui n’avait alors pas été retenue par l’exécutif écologiste en place.

Quatre ans plus tard, elle inscrit de nouveau cette proposition au cœur de son projet municipal, en la présentant comme un marqueur politique et culturel fort de sa candidature.