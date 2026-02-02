Municipales à Lyon : ce débat oublié que des citoyens veulent remettre sur la table

C’est le constat dressé par l’association ARGOS 42, qui interpelle publiquement l’ensemble des candidats à la mairie de Lyon.

Dans un communiqué, l’association estime que la condition animale demeure marginalisée dans les programmes municipaux, alors même que les communes disposent de leviers d’action concrets. Gestion des chats errants, soutien aux refuges, encadrement des salons de vente d’animaux, aménagement de l’espace public ou encore campagnes de sensibilisation à l’adoption responsable : autant de compétences relevant directement du pouvoir municipal, souligne ARGOS 42.

Pour l’association, cette absence de positionnement n’est plus acceptable à l’approche d’un scrutin local majeur. "À Lyon, ville qui se veut exemplaire en matière de politiques publiques et de transition, la condition animale ne peut plus rester un sujet secondaire. Les électeurs attendent des engagements clairs", affirme ARGOS 42 dans son communiqué.

L’argument s’appuie aussi sur les attentes de l’opinion publique. Selon une étude de l’IFOP citée par l’association, 84% des Français considèrent la protection animale comme une cause importante, un chiffre que l’organisation estime transposable à l’électorat lyonnais à l’approche des municipales.

Un manifeste soumis aux candidats lyonnais

Pour faire émerger le sujet dans la campagne, ARGOS 42 a lancé une pétition nationale accompagnée d’un manifeste municipal dédié au bien-être animal.

Ce document a été transmis aux candidats aux élections municipales de 2026 et propose une série d’engagements précis : politiques locales de stérilisation et d’identification des chats errants, renforcement du soutien aux refuges et associations, encadrement strict — voire refus — des salons reposant sur la vente d’animaux, ou encore développement d’aménagements favorisant une cohabitation respectueuse entre habitants et animaux.

L’objectif affiché est de dépasser les déclarations d’intention pour obtenir des mesures concrètes, suivies et évaluables tout au long du mandat municipal.

L’association appelle enfin les Lyonnais à interpeller directement les candidats afin d’obtenir des réponses claires sur ces enjeux.

"Les municipales de 2026 peuvent marquer un tournant pour les animaux. À Lyon comme ailleurs, ce tournant dépendra du courage politique des futurs élus", conclut l’association.