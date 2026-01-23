Grégory Doucet veut multiplier les aires de jeux monumentales comme Caterpilou à Lyon

Ces équipements viendraient compléter des installations déjà existantes, comme la vague des remparts au parc Blandan, inaugurée en 2013, ou encore la structure Caterpilou à la Confluence, installée en 2024.

L’objectif affiché est de proposer des espaces de jeux plus vastes et plus spectaculaires que les aires classiques, afin de toucher un public plus large en âge et de faire de ces lieux de véritables espaces de vie.

Selon le projet présenté, ces futures aires de jeux prendraient la forme d'animaux ou d'insectes, et intégreraient des assises, de la végétation et, dans certains cas, des jeux d’eau, afin de répondre aux enjeux de confort et d’adaptation aux épisodes de forte chaleur. La municipalité insiste également sur la dimension participative : l’implantation et la forme de ces équipements devraient faire l’objet d’une concertation avec les habitants, notamment via les conseils d’arrondissement d’enfants.

L'édile donne même de sa personne, en se mettant en scène dans un toboggan.

Pour le maire de Lyon, Grégory Doucet, ces projets s’inscrivent dans une vision à long terme de l’aménagement urbain : "Créer des espaces dédiés aux enfants c’est penser à l’avenir. Les enfants doivent trouver à Lyon des lieux dédiés à l’émerveillement, au jeu, à l’imaginaire… Ils profiteront bientôt de sept nouvelles aires de jeux monumentales".

Le candidat écologiste à sa propre succession rappelle que cette orientation s’inscrit dans une stratégie plus globale visant à faire de Lyon une "ville à hauteur d’enfant", en adaptant l’espace public aux plus jeunes et aux publics les plus fragiles, avec en toile de fond des enjeux de santé, de bien-être et de qualité de vie.