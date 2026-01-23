Politique

Grégory Doucet veut multiplier les aires de jeux monumentales comme Caterpilou à Lyon

Grégory Doucet a présenté ce vendredi un projet de sa politique en faveur de l’enfance : la création de sept nouvelles aires de jeux dites “monumentales” réparties dans plusieurs arrondissements de la ville.

Ces équipements viendraient compléter des installations déjà existantes, comme la vague des remparts au parc Blandan, inaugurée en 2013, ou encore la structure Caterpilou à la Confluence, installée en 2024.

L’objectif affiché est de proposer des espaces de jeux plus vastes et plus spectaculaires que les aires classiques, afin de toucher un public plus large en âge et de faire de ces lieux de véritables espaces de vie.

Selon le projet présenté, ces futures aires de jeux prendraient la forme d'animaux ou d'insectes, et intégreraient des assises, de la végétation et, dans certains cas, des jeux d’eau, afin de répondre aux enjeux de confort et d’adaptation aux épisodes de forte chaleur. La municipalité insiste également sur la dimension participative : l’implantation et la forme de ces équipements devraient faire l’objet d’une concertation avec les habitants, notamment via les conseils d’arrondissement d’enfants.

L'édile donne même de sa personne, en se mettant en scène dans un toboggan.

Pour le maire de Lyon, Grégory Doucet, ces projets s’inscrivent dans une vision à long terme de l’aménagement urbain : "Créer des espaces dédiés aux enfants c’est penser à l’avenir. Les enfants doivent trouver à Lyon des lieux dédiés à l’émerveillement, au jeu, à l’imaginaire… Ils profiteront bientôt de sept nouvelles aires de jeux monumentales".

Le candidat écologiste à sa propre succession rappelle que cette orientation s’inscrit dans une stratégie plus globale visant à faire de Lyon une "ville à hauteur d’enfant", en adaptant l’espace public aux plus jeunes et aux publics les plus fragiles, avec en toile de fond des enjeux de santé, de bien-être et de qualité de vie.

LYON004 le 23/01/2026 à 19:05
Golfsurfer a écrit le 23/01/2026 à 18h54

Bonjour lyonnais
Un seul mot à dire ce personnage est un grand malade
C.est vrai que tout va très bien à Lyon et que c.’est en construisant des Caterpilous comme il a fait avec les pistes cyclables les affaires vont prospérer et apaiser tous les problèmes existants Dans ce contexte relativement tendu peut être serait il plus raisonnable de dépenser l’argent ailleurs Hors sol ce maire.
Après les étendages de bellecour,,les pistes cyclables en veux tu en voila, c’est au tour des Caterpilous. 🙃🙃🙃

D'accord, ce type est hallucinant.......s il n' avait pas fait tant de mal a notre belle ville, il ferait pitié, quel ONG voudra de lui en mars ?

Gui le 23/01/2026 à 19:00

Et toujours rien pour les travailleurs sur le programme EELV.

Lyonnais07 le 23/01/2026 à 18:48

Oui des aires de jeux en bas des immeubles, qui se transforment en zones de délinquance, refuges pour sans-abris, drogués ou alcoolisés. L’ensemble bruyant et forcément insalubre. Des parcs oui, mais correctement clos (clôture type terrain de basket), aux heures d’ouverture diurnes uniquement et fermeture efficace assurée par la police municipale. Mais vu ce qui zone dans les parcs et jardins, ce n’est certainement pas cette équipe qui aura la tranquillité et la salubrité publique pour projet.

Signaler Répondre
Bad pitre le 23/01/2026 à 18:45

Il est vraiment plein de projets notre Gregory, quel dommage qu'il ne soit pas Maire du village

Signaler Répondre
Le ridicule peut tuer le 23/01/2026 à 18:39

Je n'ai qu'un mot a la vue de cette vidéo : la honte puissance 10... Ce type est minable...

Signaler Répondre
désolant le 23/01/2026 à 18:32

Maintenant qu'ils vont partir ,ils ont plein de projets ? ? ? ? ? ?

Signaler Répondre
Citoyen1 le 23/01/2026 à 18:27

Et allez la boîte à promesses est grande ouverte....
Je n'ai rien fait pendant 6 ans mais promis la prochaine fois je ferai mieux 🤦🤡

Signaler Répondre
Contribuable69 le 23/01/2026 à 18:26

Mais comment va t il financer tout ça......
Alors que le budget 2026 a été présenté super serré.....des recours aux décisions modificatives🤔

Signaler Répondre
Les staliniens verts le 23/01/2026 à 18:23

Vivement que ça dégage cette infection verte qui est arrivé pendant un fléau mondial en 2020, cela devient lourd de supporter ces militants écolos.

Signaler Répondre
Ex Précisions le 23/01/2026 à 18:20

Des gosses ces pastèques ;-)
Il n'y a qu'à voir comment il est heureux sur son tobogan.
Il n'a pas encore sorti de mesures pour les petits vieux ! Et alors le Doudou ? Tu n'en est pas à une près dans ta hotte...

Signaler Répondre
Bianca le 23/01/2026 à 18:20

La vidéo dans le toboggan......pitoyable, lunaire....
Il est grand temps qu'il dégage celui là....

Signaler Répondre
GLOUGLOU 1er le 23/01/2026 à 18:18

Ils viennent de passer à la coco avec un cocktail psychotrope.
Doudou nous fait sa crise de paternité pour sa petite dernière le reste, il s'en fou du reste, il plane et laisse la ville dans un état lamentable.

Signaler Répondre
ordrejuste le 23/01/2026 à 18:11

C'est dingue comme l'imagination est fertile en campagne électorale, les idées germes, les projets fleurissent, pas un jour, quand ce n'est pas deux fois par jours les propositions pleuvent. C'est vrai que le premier mandat a été un peu pauvre, des pissotières qui ont disparue, l'oeuvre tissage urbain sur la place bellecour mieux surveillée que le reste de la ville, une ZTL non respectée par les cycles et les trottinettes, quelques pots de fleurs. La gare de la part dieu n'étant que la poursuite de travaux décidés sous l'ancien mandat.

Signaler Répondre
Wallah',. le 23/01/2026 à 18:06

Aulas au secours !!

Signaler Répondre
laure delyon le 23/01/2026 à 18:04

Mais quelqu'un a pensé à l'envoyer voir un spécialiste ?
Il croit vraiment que les gens vont suivre ses idioties de campagne.
Chaque jour qui passe rapproche les Lyonnais de la libération de la dictature verte

