Municipales 2026 à Lyon : Alexandre Dupalais (UDR-RN) dévoile ses “100 premiers jours” de gouvernance

Pourtant, le candidat UDR-Rassemblement national s'y voit déjà, et avance ses premières cartes. Ce vendredi, le prétendant à l’Hôtel de Ville a présenté ses têtes de liste, et a détaillé les priorités qu’il entend mettre en œuvre dès son arrivée aux responsabilités, s’il est élu.
La feuille de route de ses 100 premiers jours en tant que maire de Lyon s’articule autour de quatre axes : circulation et cadre de vie, sécurité, politiques familiales et participation citoyenne.
Premier marqueur politique affiché : la réouverture à la circulation automobile de plusieurs axes emblématiques, parmi lesquels la rue Grenette, l’avenue des Frères-Lumière, l’avenue Rockefeller, la montée du Chemin-Neuf ou encore la rue de Bonnel. Une orientation qui rompt clairement avec la politique de piétonnisation et de restriction de la voiture menée par la majorité écologiste sortante.
Le candidat UDR-RN annonce également l’arrêt de l’ensemble des projets de travaux et de “bétonisation” des espaces publics, le temps d’engager, selon lui, une concertation avec les riverains. Sur le volet économique, la mise en place rapide d’heures de stationnement gratuites et l’organisation d’assises du commerce doivent, d’après le document, permettre de redonner de l’attractivité aux commerces lyonnais.
Recrutements massifs et vidéosurveillance
La sécurité constitue l’un des piliers centraux du programme présenté. Alexandre Dupalais promet le lancement immédiat d’un recrutement de 300 policiers municipaux, avec l’objectif affiché de doubler la présence sur le terrain d’ici la fin de l’année, assorti d’une revalorisation du statut des agents.
S’ajoute la création d’une brigade de sécurité des transports, forte de 350 agents supplémentaires, ainsi qu’un audit global de la vidéoprotection, prélude à la commande annoncée de 1000 caméras supplémentaires sur l’année.
Le programme prévoit également l’organisation d’assises des seniors, en vue d’un plan “Lyon Âge d’Or” à horizon 2027, et d’assises du handicap, destinées à bâtir un plan global de prise en compte de toutes les formes de handicap.
Concernant l’éducation, le candidat ciottiste soutenu par le RN annonce un audit de l’ensemble des écoles maternelles et primaires de Lyon, assorti d’une concertation avec les associations de parents d’élèves, afin d’élaborer un plan d’urgence axé sur la propreté, la sécurité et les équipements.
Enfin, le candidat promet la mise en place d’une grande consultation citoyenne, sous forme de votation, portant sur les grands projets municipaux et les priorités des Lyonnais. Le programme évoque aussi l’ouverture d’une concertation pour créer à Lyon un lieu mémoriel et d’enterrement pour les animaux domestiques, présentés comme des membres à part entière des familles.
Les têtes de liste UDR-RN à Lyon :
1er arrondissement : Blanche Verny
2e arrondissement : Valentin Perez
3e arrondissement : Nathalie Machez
4e arrondissement : Soumaya Chaher
5e arrondissement : Jean-Claude Vitau
6e arrondissement : Etienne Jaouen
7e arrondissement : Mathis Gangand
8e arrondissement : Alexandre Dupalais
9e arrondissement : Florian Patard
