Grosse frayeur à la clinique Natecia à Lyon : 15 nourrissons évacués après un incendie 

Un important dispositif de secours a été déployé ce lundi 2 février à l’aube à la clinique Natecia, située avenue Rockefeller, dans le 8ᵉ arrondissement de Lyon. Il était aux alentours de 6h du matin lorsque les sapeurs-pompiers ont été appelés pour un incendie déclaré au sein de l’établissement de santé.

Selon les premiers éléments, le feu aurait pris au premier étage, dans un bloc opératoire. Rapidement sur place, une cinquantaine de pompiers, mobilisant une vingtaine de véhicules, sont parvenus à maîtriser le sinistre, rapporte le Progrès.

Si les flammes ont été rapidement éteintes, d’importantes fumées se sont propagées dans les niveaux supérieurs.

Par mesure de sécurité, 15 bébés ainsi que 58 adultes ont été évacués des troisième et quatrième étages de la clinique. Aucun blessé n’est à signaler. Vers 9 heures, les secours étaient toujours présents sur les lieux afin de procéder aux opérations de ventilation des locaux, indispensables avant un retour complet à la normale. Les patients regagnent progressivement leurs chambres.