Je veux vous parler de responsabilités

La "remontada" que notre liste Pour vivre Lyon menée par Grégory Doucet a opérée est le fruit d’un projet sérieux et d’une campagne joyeuse et dynamique. C’est sans aucun doute aussi le fruit d’une campagne approximative et outrancière du duo Aulas/Sarselli, avec le soutien de Wauquiez et Macron. Les Lyonnaises et les Lyonnais souhaitent que Lyon reste fidèle à son héritage humaniste, que Lyon reste une ville de gauche !

Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli ont mené une campagne de sortie de route. Ils ont présenté un programme non réaliste, chiffré à plus de 110 millions d’euros de dépenses nouvelles ou de pertes de recettes chaque année, avec des projets démesurés – même pas pertinents – tels que le mégatunnel de Tassin à Saint Fons ou encore un nouveau métro jusqu’à l’aéroport.

Pire encore, l’instrumentalisation de l’affaire Quentin Deranque aura signé le déshonneur de cette campagne, avec la proposition faite par Aulas – réalisée par Wauquiez à la Région – d’afficher le portrait du jeune militant identitaire aux propos néo-nazis sur l’Hôtel de ville, dans la cité de Jean Moulin. Une complaisance à l’égard de l’extrême droite qui se retrouve dans les propos sur les soi-disant passeurs illégaux que Lyon aurait fait prospérer (sic).

Je suis adjoint au maire de Lyon depuis 6 ans, et connaissant le travail au quotidien avec l’administration, je suis très inquiet du mal qu’une telle équipe pourrait faire à notre ville de Lyon : une gestion irresponsable, brouillonne, saupoudrée d’affairisme et de conflits d’intérêts.

Je crois sincèrement au fait de bâtir des coalitions. Notre société ne peut fonctionner si nous tirons des lignes de rouges dans tous les sens. Le vivre-ensemble, et notre démocratie, exigent de l’échange, de la discussion et de l’écoute. C’est en responsabilité que nous avons trouvé un accord avec les équipes d’Anaïs Belouassa-Cherifi pour répondre au message d’espoir envoyé par nos concitoyens, et pour éviter le chaos promis par la droite lyonnaise. Une démarche à l’instar du Nouveau Front Populaire en 2024 où la gauche s’était rassemblée pour éviter le pire pour notre pays.

Il s’agit d’un accord assez simple à comprendre. Des candidats de la liste Faire mieux pour Lyon rejoignent les listes Pour vivre Lyon, à hauteur de ce que leur score leur permettait d’obtenir en respectant l’expression démocratique. Il n’y aura pas d’adjoints LFI aux manettes dans ce mandat 2026-2033, conformément à la volonté des deux parties. Enfin, c’est bien le projet porté par Grégory Doucet qui constituera la boussole du prochain mandat !

Et ce rassemblement pour Lyon dépasse les partis politiques. Celles et ceux qui ont exercé les plus hautes responsabilités à Lyon ou à la Métropole lors des mandats précédents reconnaissent bien le péril du retour de la droite réactionnaire à Lyon et se rassemblent pour soutenir Gregory Doucet. C’est ainsi que David Kimelfeld, Jean-Louis Touraine, Béatrice Gailliout, Christian Coulon, Roland Bernard, Pierre Jamet ou encore Grégory Dayme ont apporté leur soutien direct. Georges Képénekian et Nathalie Perrin-Gilbert appellent clairement à battre la droite réactionnaire.

Dans ce moment décisif, il s’agit de se rassembler autour d’un projet commun et des valeurs humanistes qui font l’identité de notre ville.

Un projet qui, vous le savez, affiche comme priorités le logement, la santé et la sécurité.

C’est un programme sérieux, réaliste et réalisable, robuste pour notre ville.

C’est un programme profondément humaniste, solidaire, porté vers l’avenir.

C’est un programme travaillé en cohérence avec Bruno Bernard sur les compétences de la Métropole de Lyon (mobilités, gestion publique de l’eau, politiques sociales, développement économique, etc.).

Nous avons pris nos responsabilités pour Lyon. Ce dimanche 22 mars, ce sont trois bulletins de l’union de la gauche et des écologistes que je vous invite à glisser dans l’urne pour un avenir meilleur. Deux bulletins Pour vivre Lyon avec Grégory Doucet et un bulletin Avançons Ensemble avec Bruno Bernard !

Valentin Lungenstrass

Adjoint au maire de Lyon en charge des Mobilités, de la Logistique urbaine, des Espaces Publics et du Tourisme responsable

Conseiller métropolitain