Je veux vous parler de responsabilités

La "remontada" que notre liste Pour vivre Lyon menée par Grégory Doucet a opérée est le fruit d’un projet sérieux et d’une campagne joyeuse et dynamique. C’est sans aucun doute aussi le fruit d’une campagne approximative et outrancière du duo Aulas/Sarselli, avec le soutien de Wauquiez et Macron. Les Lyonnaises et les Lyonnais souhaitent que Lyon reste fidèle à son héritage humaniste, que Lyon reste une ville de gauche !
Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli ont mené une campagne de sortie de route. Ils ont présenté un programme non réaliste, chiffré à plus de 110 millions d’euros de dépenses nouvelles ou de pertes de recettes chaque année, avec des projets démesurés – même pas pertinents – tels que le mégatunnel de Tassin à Saint Fons ou encore un nouveau métro jusqu’à l’aéroport.
Pire encore, l’instrumentalisation de l’affaire Quentin Deranque aura signé le déshonneur de cette campagne, avec la proposition faite par Aulas – réalisée par Wauquiez à la Région – d’afficher le portrait du jeune militant identitaire aux propos néo-nazis sur l’Hôtel de ville, dans la cité de Jean Moulin. Une complaisance à l’égard de l’extrême droite qui se retrouve dans les propos sur les soi-disant passeurs illégaux que Lyon aurait fait prospérer (sic).
Je suis adjoint au maire de Lyon depuis 6 ans, et connaissant le travail au quotidien avec l’administration, je suis très inquiet du mal qu’une telle équipe pourrait faire à notre ville de Lyon : une gestion irresponsable, brouillonne, saupoudrée d’affairisme et de conflits d’intérêts.
Je crois sincèrement au fait de bâtir des coalitions. Notre société ne peut fonctionner si nous tirons des lignes de rouges dans tous les sens. Le vivre-ensemble, et notre démocratie, exigent de l’échange, de la discussion et de l’écoute. C’est en responsabilité que nous avons trouvé un accord avec les équipes d’Anaïs Belouassa-Cherifi pour répondre au message d’espoir envoyé par nos concitoyens, et pour éviter le chaos promis par la droite lyonnaise. Une démarche à l’instar du Nouveau Front Populaire en 2024 où la gauche s’était rassemblée pour éviter le pire pour notre pays.
Il s’agit d’un accord assez simple à comprendre. Des candidats de la liste Faire mieux pour Lyon rejoignent les listes Pour vivre Lyon, à hauteur de ce que leur score leur permettait d’obtenir en respectant l’expression démocratique. Il n’y aura pas d’adjoints LFI aux manettes dans ce mandat 2026-2033, conformément à la volonté des deux parties. Enfin, c’est bien le projet porté par Grégory Doucet qui constituera la boussole du prochain mandat !
Et ce rassemblement pour Lyon dépasse les partis politiques. Celles et ceux qui ont exercé les plus hautes responsabilités à Lyon ou à la Métropole lors des mandats précédents reconnaissent bien le péril du retour de la droite réactionnaire à Lyon et se rassemblent pour soutenir Gregory Doucet. C’est ainsi que David Kimelfeld, Jean-Louis Touraine, Béatrice Gailliout, Christian Coulon, Roland Bernard, Pierre Jamet ou encore Grégory Dayme ont apporté leur soutien direct. Georges Képénekian et Nathalie Perrin-Gilbert appellent clairement à battre la droite réactionnaire.
Dans ce moment décisif, il s’agit de se rassembler autour d’un projet commun et des valeurs humanistes qui font l’identité de notre ville.
Un projet qui, vous le savez, affiche comme priorités le logement, la santé et la sécurité.
C’est un programme sérieux, réaliste et réalisable, robuste pour notre ville.
C’est un programme profondément humaniste, solidaire, porté vers l’avenir.
C’est un programme travaillé en cohérence avec Bruno Bernard sur les compétences de la Métropole de Lyon (mobilités, gestion publique de l’eau, politiques sociales, développement économique, etc.).
Nous avons pris nos responsabilités pour Lyon. Ce dimanche 22 mars, ce sont trois bulletins de l’union de la gauche et des écologistes que je vous invite à glisser dans l’urne pour un avenir meilleur. Deux bulletins Pour vivre Lyon avec Grégory Doucet et un bulletin Avançons Ensemble avec Bruno Bernard !
Valentin Lungenstrass
Adjoint au maire de Lyon en charge des Mobilités, de la Logistique urbaine, des Espaces Publics et du Tourisme responsable
Conseiller métropolitain
Le petit Valentin s'est trompé de titre :Signaler Répondre
Celui ci serait plus adapté
🎶🎶
Je suis venu te dire que je m'en vais
Et tes larmes n'y pourront rien changer
Comme dit si bien Verlaine "au vent mauvais"
Je suis venu te dire que je m'en vais
Tu t'souviens des jours anciens et tu pleures
Tu suffoques, tu blêmis à présent qu'a sonné l'heure
🎶🎶
Allo ,Monsieur l' Adjoint au maire de Lyon en charge des Mobilités?Signaler Répondre
Pouvez vous nous donner des nouvelles de M BAGNON ?
Vous vous souvenez de Monsieur Bagnon ? que devient il ?
Les lyonnais sont inquiets : cela fait maintenant plus de 6 mois que la Mairie l a fait disparaitre ,M BAGNON. Gommé ,éclipsé , bâillonné ...
Allo ?
ah ben mince !M Lungenstrass a raccroché ....en toutes responsabilité bien entendu ...
On ne saura jamais ce qu est devenu M Bagnon .
Viva la Libertad !
Ce monsieur n'a pas entendu le discours de Mélenchon ?Signaler Répondre
Il les traite de combinards qui seront facile à acheter, c'est Mélenchon qui tient les rennes.
""""C’est un programme travaillé en cohérence avec Bruno Bernard"""Signaler Répondre
C'est en effet très cohérent, Doucet et son troubadour se blottissent dans les bras accueillants de LFI,
et Bernard qui pensait faire de même se fait fumer par ses conseillers métropolitains socialistes qui refusent de marcher au pas
"""je vous invite à glisser dans l’urne pour un avenir meilleur. Deux bulletins Pour vivre Lyon avec Grégory Doucet et un bulletin Avançons Ensemble avec Bruno Bernard !""
Là, Lungenstrass prêche pour SA paroisse : il est sur les 3 listes, dont 2 compromises avec LFI
Déjà des tracs de la police municipale qui s'inquiète de son avenir avec cette gauche jeune gardiste.Signaler Répondre
Je les comprends c'est inquiétant !
Doucet a signé un accord de la honte avec cet LFI jeune garde.
Ce qui m interroge , c est la satisfaction (feinte?) affichée par ce Monsieur :Signaler Répondre
Il nous explique que Aulas est un vieux Monsieur , nouvellement entré en politique, avec un programme de M...
En comparaison , son candidat à Lui est Maire sortant , apres 6 années "multo positives " et le gars , il fait le meme score !
C'est carrément désolant !
Heureusement Le Maire a pu signer un pacte a +10% pour se renflouer pour le deuxieme tour.
C'est vous dire si il a confiance le Gars .
Et il en est fier .
Apres l étendage de la Place Bellecour nous aurons à Lyon ce dimanche ,organisée par la Mairie, la journée de la pince à linge .Signaler Répondre
Dans les bureaux de vote ,chaque Lyonnais qui le souhaite se verra remettre gratuitement
une pince à linge pour se boucher le nez en déposant son Bulletin LFI et rattachés.
""Je veux vous parler de responsabilités"" Doucet a trouvé son troubadour, pour chanter ses louangesSignaler Répondre
Les lyonnais vont eux, voter en responsabilité pour vous virer !
Ce militant écolo se félicite de bâtir des coalitions avec LFI alors que si la droite faisait la même chose avec le RN il s'indignerait et vociférerait sa rage et sa colère : quelle blague et quelle indignité ces militants écolos.Signaler Répondre
Merci de la correction sur l'oubli du s à bulletins.Signaler Répondre
quand on en est à ressortir des placards Coulon, Jamet, Touraine, Roland Bernard et consorts, c’est à dire les politiciens du passé, c’est pathétique. D’autant plus que ces gens étaient contre Doucet en 2020 !Signaler Répondre
Quand ce type raconte " Notre société ne peut fonctionner si nous tirons des lignes de rouges dans tous les sens. Le vivre-ensemble, et notre démocratie, exigent de l’échange, de la discussion et de l’écoute "Signaler Répondre
il est sérieux ce militant alors ce clan placent des lignes rouges constamment en enfermant leurs opposants dans la caricature, en opposant et clivant les lyonnais depuis 2020, en méprisant ceux qui ne pensent pas comme eux ou qui les remettent en question : quelle mentalité chez ces militants ! 🤢🤮
La responsabilité, c’est de ne pas donner les clés de Lyon à l’islamo gauchisme et ses milices violentes comme la jeune garde.Signaler Répondre
Moi , elle m 'en fera déposé pour euxSignaler Répondre
La complaisance à l'égard de l'extrême gauche violente et antisémite ne le dérange pas par contre ?Signaler Répondre
"menée par Grégory Doucet a opérée est le -fruit-" oui on sait la pastèque ;-)Signaler Répondre
Quand à l'avenir que le pseudo progrès qu'il porte, on n'en veut pas...
Les problème c'est que ces gauchistes font une politique uniquement pour eux entre eux, pas pour toute la population et c'est ça qui ne passe pas. Sans parler de toute l'agglomération qui est obligé de se rendre sur Lyon, par exemple pour le travail, ou pour des rendez-vous médicaux où certains refusent de se faire soigner tellement ça devient compliqué, onéreux et dangereux de s'y rendre.
Mais tant que ce seront des militants et non des politiques rien ne changera !
"Un projet qui, vous le savez, affiche comme priorités le logement, la santé et la sécurité."Signaler Répondre
Le logement s'est tellement bien porté durant la précédente mandature.
Les professionnels de santé ont été tellement bien traités durant la précédente mandature (on reparle de l'accès aux hopitaux qui sont juste devenu une galère à cause de la politique menée?)
Quant à la sécurité, c'est juste une honte de votre part de dire que c'est une priorité après avoir passer votre temps à faire l'inverse.
Ma responsabilité va me faire déposer des bulletin contre vos listes ce week end.Signaler Répondre
Le chaos c'est LFI qui le souhaite.Signaler Répondre
Cette inversion de valeur...
Votre responsabilité, en tant qu'adjoint aux mobilités, c'était de nous donner des métros qui marchent, et vous avez été Zéro!Signaler Répondre