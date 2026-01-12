Valentin Lungenstrass : "Les propositions d'Aulas, c'est trop gros, les Lyonnais ne sont pas dupes"

Les écologistes n'ont pas dit leur dernier mot. "Beaucoup de Lyonnais ne vont s'y mettre que maintenant, à regarder ce qu'il va se passer. Concernant les sondages et les rapports de forces, beaucoup de choses peuvent encore se jouer", se rassure Valentin Lungenstrass.

Pour l'actuel adjoint de Grégory Doucet, il y a "une forme de démagogie" chez Jean-Michel Aulas : "Il a déjà annoncé des dizaines et des dizaines de millions de dépenses supplémentaires. Ce n'est pas très réaliste. (...) Les Lyonnais sont très attachés à avoir des choses palpables et qu'ils sentent sincères. Chez Aulas, c'est trop gros, les Lyonnais ne sont pas dupes".

Candidat dans le 2e arrondissement face à Pierre Oliver, Valentin Lungenstrass promet "d'aller plus loin dans les équipements sportifs" et annonce le projet d'une salle d'escalade municipale dans le quartier des Jacobins.

Sur son adversaire, il l'estime "sur une méthode outrancière avec des approximations et des fake news volontairement mises en avant. Sa manière de faire, y compris chez ses sympathisants, ça rebute".

00:00 Changer la dynamique de la campagne

03:45 Bibliothèque de la Part-Dieu

07:00 Sports

09:13 Mégatunnel

12:40 Visions différentes

14:25 2e arrondissement/Pierre Oliver