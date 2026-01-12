Les Coulisses du Grand Lyon

Valentin Lungenstrass : "Les propositions d'Aulas, c'est trop gros, les Lyonnais ne sont pas dupes"

Valentin Lungenstrass, tête de liste de l'union de la gauche dans le 2e arrondissement de Lyon, est l’invité ce lundi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Les écologistes n'ont pas dit leur dernier mot. "Beaucoup de Lyonnais ne vont s'y mettre que maintenant, à regarder ce qu'il va se passer. Concernant les sondages et les rapports de forces, beaucoup de choses peuvent encore se jouer", se rassure Valentin Lungenstrass.

Pour l'actuel adjoint de Grégory Doucet, il y a "une forme de démagogie" chez Jean-Michel Aulas : "Il a déjà annoncé des dizaines et des dizaines de millions de dépenses supplémentaires. Ce n'est pas très réaliste. (...) Les Lyonnais sont très attachés à avoir des choses palpables et qu'ils sentent sincères. Chez Aulas, c'est trop gros, les Lyonnais ne sont pas dupes".

Candidat dans le 2e arrondissement face à Pierre Oliver, Valentin Lungenstrass promet "d'aller plus loin dans les équipements sportifs" et annonce le projet d'une salle d'escalade municipale dans le quartier des Jacobins.

Sur son adversaire, il l'estime "sur une méthode outrancière avec des approximations et des fake news volontairement mises en avant. Sa manière de faire, y compris chez ses sympathisants, ça rebute".

00:00 Changer la dynamique de la campagne
03:45 Bibliothèque de la Part-Dieu
07:00 Sports
09:13 Mégatunnel
12:40 Visions différentes
14:25 2e arrondissement/Pierre Oliver

Cookie the first le 12/01/2026 à 12:48

Physiquement, il m'est insupportable ! J'ai envie de lui apprendre la vie...

avatar
:( le 12/01/2026 à 12:47

Les gauchiasses ont toujours pas compris qu'on les hait.

avatar
Aveuglement, déni et posture le 12/01/2026 à 12:43

Quand ce militant écolo parle d'exaspération des lyonnais, il ne se sent pas concerné avec l'action militante que subissent les lyonnais depuis 2020 ? Il ne se remet pas en cause ni son clan : ils sont formidables ces militants écolos dans leur aveuglement, leur sectarisme et leur mépris, cela dit avec des militants écolos qu'attendre d'autre......

avatar
La course a l’echalotte le 12/01/2026 à 12:29

D’un côté , tu as des propositions concrètes , de l’autre des salles d’escalade !!!
C’est bien, mais c’est pas pour moi …. tout comme le vélo!
On pense quand aux vrais Lyonnais qui ont fait Lyon depuis 1/2 siècle ?

avatar
Les aventures de Papy Zinzin le 12/01/2026 à 12:26

Aulas fait des promesses pour l'horizon 2040.
Avec un peu de retard sur les chantiers, ça nous emmène a 2045, si jamais les travaux commencent un jour.
ça ne mange pas de pain, que de promettre tout et n'importe quoi a une date lointaine.
il ne sera probablement plus la en 2045 pour se justifier si ses promesses électorales de 2026 n'ont pas été tenues.. (et tout le monde les aura oubliées)
"En 2040 on rasera gratuit, et il y aura des fontaines de vin gratuites place Bellecour. Faites moi confiance" MDR

avatar
Enfumage ! le 12/01/2026 à 12:25

Les écologistes qui parlent de rigueur et de bonne gestion alors qu'ils ont juste bénéficié de l'héritage de Collomb qui avait laissé les finances de la ville saines, trop drôle !
Le minimalisme c'est le programme des écolos, l'être humain est un intrus sur cette planète.
"Lyon est un poids pour la planète (G.DOUCET)

avatar
Ils sont le 12/01/2026 à 12:08

Droles chez la nupes.

avatar
Hello guys le 12/01/2026 à 12:07

Le playmobil est rentré du ski ?

