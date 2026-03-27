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Découvrez les 21 adjoints de Grégory Doucet à la Ville de Lyon

Découvrez les 21 adjoints de Grégory Doucet à la Ville de Lyon

Ce vendredi 27 mars, lors du conseil municipal qui a permis la réélection de Grégory Doucet comme maire de Lyon, l'édile écologiste a dévoilé la liste de ses 21 nouveaux adjoints.

C'est une liste renouvelée. Forcément, les alliances dès le premier tour avec la gauche ont forcé Grégory Doucet à faire une large place à ses partenaires à ses côtés. Pour la liste des 21 adjoints, on retrouve de nombreux adjoints sortants, mais aussi des socialistes, des communistes, d'anciens insoumis et des bannis de Place Publique.

On ne connaît pas encore les délégations des adjoints, qui seront communiquées la semaine prochaine.

La liste des 21 adjoints de Grégory Doucet à la mairie de Lyon :

Audrey Hénocque (Les Ecologistes)
Valentin Lungenstrass (Les Ecologistes)
Stéphanie Léger (PS)
Augustin Pesche (PCF)
Lisa Gauthier (Place Publique)
Bruno Couturier (Société civile)
Sylvie Tomic (Génération-s)
Eric Lambert (Société civile)
Philomène Récamier (Les Ecologistes)
Philippe Prieto (PS)
Touria Mahjoubi (PS)
Rémi Cadoret (PS)
Aurélie Maras (Les Ecologistes)
Laurent Bosetti (L'Après)
Julie Nublat-Faure (Les Ecologistes)
Gautier Chapuis (Les Ecologistes)
Sophia Popoff (Les Ecologistes)
Antoine Jobert (Les Ecologistes)
Aline Guitard (PCF)
Christophe Jacquemin (Place Publique)
Céline De Laurens (Les Ecologistes)

Tags :

Grégory Doucet

1 commentaire
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Calahann le 27/03/2026 à 17:16

Une très grande dédicace à tous les fachos qui ont, par anticipation déraisonnable, avaient déjà enterrés M'sieu Doucet.
L'extrême droite lyonnaise est en deuil..... Bravo à leurs lucidité 👏👏👏

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alec69 le 27/03/2026 à 16:57

On comprend mieux comment ont été achetés les bannis de place publique qui néanmoins concervent l'appellation.

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