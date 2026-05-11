"Barbarie inouïe" à Décines-Charpieu : après l’incendie mortel, Laurence Fautra annonce un couvre-feu pour les mineurs

L’émotion reste immense à Décines-Charpieu après le dramatique incendie survenu ce lundi matin au 18 rue Sully, dans le quartier du Prainet.
Alors que trois personnes ont perdu la vie et que plusieurs habitants ont été blessés ou évacués, la maire de la commune, Laurence Fautra, a publié un communiqué dans lequel elle dénonce un climat de violences lié au narcotrafic et annonce plusieurs mesures de sécurité.
Dans cette déclaration adressée aux habitants, l’édile rappelle qu’"un incendie d'une très grande ampleur a frappé le bâtiment du 18 rue Sully" et souligne qu’"à ce stade, le bilan connu est déjà très lourd. Trois personnes ont perdu la vie. 14 autres personnes sont en urgence relative", écrit-elle, avant d’adresser "toutes [ses] pensées" aux victimes et à leurs proches.
"Tout porte à croire que ces faits sont liés"
Dans son communiqué, Laurence Fautra établit un lien avec d’autres incendies survenus récemment dans le secteur. "La lumière doit être faite sur l'identité des personnes ayant provoqué ces incendies - comme ceux qui ont déjà frappé le quartier les semaines précédentes", affirme-t-elle. Selon l’élue, "tout porte à croire que ces faits sont liés, dans un contexte de violences sur fond de narcotrafic."
Pour rappel, le parquet de Lyon a ouvert une enquête notamment pour "homicide volontaire en bande organisée" et "dégradation par moyen dangereux ayant entraîné la mort."
Un couvre-feu dès ce lundi soir
Face à la situation, la maire de Décines-Charpieu annonce plusieurs demandes adressées à l’État et aux bailleurs sociaux. Elle indique avoir demandé "la mise en place d'une surveillance continue à toutes les entrées de bâtiments" ainsi qu’un renforcement des effectifs policiers "à toute heure."
Surtout, Laurence Fautra explique avoir pris "un arrêté pour la mise en place d'un couvre-feu dès ce soir, 22h, pour les mineurs." L’élue appelle également "à l'instauration de l'état d'urgence dans le quartier du Prainet."
Dans le même temps, la maire assure que la Police municipale restera "plus que mobilisée pour la sécurité des habitants malgré [des] moyens contraints en tant que commune."
Dans son communiqué, Laurence Fautra salue aussi "l'intervention héroïque des sapeurs-pompiers et des forces de l'ordre " grâce à laquelle "de nombreux habitants ont pu être secourus et délivrés des flammes."
Comme indiqué plus tôt dans la journée, un gymnase voisin a été ouvert afin d’accueillir les sinistrés. La maire remercie "les services de la Ville, ceux de l'État, le CCAS et la Croix-Rouge" pour "la prise en charge rapide" des familles concernées, avec "une cellule d'aide au relogement", "une cellule d'aide psychologique" ainsi que "des repas et des produits d'hygiène."
L’élue évoque également "les enfants, traumatisés, victimes d'une barbarie inouïe" ainsi que "les habitants harcelés depuis plusieurs semaines par ces narcocriminels."
May 11, 2026
Une bonne explication pour ceux qui apparemment ne veulent pas comprendre !Signaler Répondre
"Français de papier" c'est pour indiquer ceux qui rejettent voire insultent les valeurs républicaines françaises ? Ceux qui sortent des drapeaux de pays étrangers pour revendiquer ou même participer à un mariage ? Ceux qui "nike la france" ? Ceux qui font passer des lois religieuses avec celle de la République française ?Signaler Répondre
Cela existe et ce sont ces gens qui sont considérés comme "français de papier" : il y a que leurs papiers qui indiquent leur nationalité car leur mentalité, leurs moeurs et valeurs sont d'ailleurs...c'est un simple constat.
Qu'il fait bon vivre au Tonkin.Signaler Répondre
En quoi c'est une punition pour les mineurs ?Signaler Répondre
Pourquoi punir tous les jeunes de la ville ?Signaler Répondre
désolé j'ai posté trop vite merci.Signaler Répondre
il est ou mon commentaire sur le rn et l'ordre républicain?Signaler Répondre
on a du mal avec la liberté d'expression sur Lyon Mag?
enfin pas toutes les formes d'expression le racisme et l'appel au meurtre ca vaaaaaa. mais des faits? on va pas diffuser ca. trop "journalistique" comme travail.
Nous (lyonmag) c'est la propagande!
en plus, je vous donne mon email pour que vous ne croyez pas que je me cache.
RN ordre républicain?Signaler Répondre
tu parles du parti condamné pour ne pas avoir respecter les lois de la république?
tu parles du parti qui veut interdire le voile alors que la république garantit à chacun de pratiquer sa religion comme bon lui semble?
tu parles du parti qui considere qu'il y a des francais de papier
tu parles du parti qui diffuse "l'hymne de l'Etat Français"
...
entre le RN et la république, va falloir que tu choisissent
les pauvres car comme tu le dis ceux qui gagnent de l'argent avec le trafic sont à dubai.Signaler Répondre
Couvre feu mais ...Signaler Répondre
Si un "mineur" se fait attraper que se passera t il ?
Pour lui ?
Pour ses responsables légaux?
Dormez tranquille braves bien pensants
Il ne se passera RIEN comme d'habitude.
Une partie du problème est là. L' autre partie c' est la justice.Signaler Répondre
Qui consomme toute cette drogue non taxée ?Signaler Répondre
Le couvre feu pour les mineurs c'est aux parents de s'en occuper il me semble .Signaler Répondre
"On" met les pauvres gens dans des citésSignaler Répondre
"On" ne s occupe pas d eux
"On" ne propose rien aux "jeunes"
On, on , on ……….
Et pi ya les gens qui ne font pas parler d eux et qui se sortent les doigts , et qui réussissent leur vie
C'est marrant de vous voir japper mais dès qu'on sort les chiffres (et quel que soit le pays "tolérant" qui "accueille") y a plus personne : les étrangers représentent 8 % de la population en France mais plus de 25 % des incarcérés (chiffres officiels par commission de l'Assemblée et du ministère de l'intérieur). Il y a donc bien un lien irrévocable entre immigration et criminalité.Signaler Répondre
Et on ne parle là que de ceux qui n'ont pas la nationalité française. Les autres qui sont français de papier ... motus.
Cette nouvelle France fait rêverSignaler Répondre
Le feu tue partout !Signaler Répondre
Faits de société devenus trop nombreux. les sanctions pénales doivent être le maximum prévues par le code pénal . Aucune possibilité de diminution par le JAP.Signaler Répondre
Il faut rétablir l'ordre républicain, partout. Le laxisme de la gauche, du macronisme et de la droite molle a assez duré!Signaler Répondre
Couvre feu pour les mineurs quand on sais que les 3/4 travail pour les dealers et autresSignaler Répondre
Il y a la France eternelle de Belmondo, De Funes, Audiard qui mange du sanglier et il y a la "France" de la génération rap, Quentin D. , Tasty Crousty, poulet. Une France glorieuse qui a été remplacée par une malédiction.Signaler Répondre
Vieux discours éculé des années 80Signaler Répondre
Il y a que vous qui parlez de l'immigration et de l'Islam dans les commentaires de cet article, comme quoi vous voyez peut juste malgré votre posture et votre déni...Signaler Répondre
La barbarie, et oui, la barbarie, et c'est etonnant de voir cette situation étonner bon nombre de personnes qui crient au scandale lorsqu'on dit que la peine de mort devrait être remise en place pour eliminer la mauvaise graineSignaler Répondre
Normal copain 🙂Signaler Répondre
Il se peut aussi que les auteurs des faits sont français, blancs et avec des papiers que M'sieu Retailleau ne souhaiterai JAMAIS VOIR !
🤔🤔🤔
Merci le boeuf, votre connaissance du problème en question devrait prochainement vous valoir un recrutement dans les meilleurs instituts.Signaler Répondre
La pauvreté à bon dos, la culture de l'excuse également.
C'est surtout la culture de l'argent facile qui pousse une partie de la population bien ciblée vers le narcotrafic et la délinquance. D'ailleurs ceux qui mênnent la barque ne sont pas pauvre et vivent dans de beaux appartements à Dubai ou dans des riads au Maroc ou en Algérie.
Aller faire un tour à la prison de Corbas pour ne citer qu'elle et vous verrez qui occupe les cellules.
La pauvreté et la relégation sans MJC, ni services publics et sans aides publiques de la politique de la Ville : en milieu rural cela n'entraine pas la violence, la délinquance, ni la haine et l'ensauvagement...et oui, je le dis à ceux dans le déni et l'aveuglement.Signaler Répondre
arrive bonne chance pour ton PipoSignaler Répondre
Les parents des racailles mineures sont également des racailles.Signaler Répondre
Comme on ne peut pas sanctionner les mineurs, alors il faut sanctionner les parents (amendes ou suspension des allocs).
Les conneries s'arrêteraient très rapidement !
imaginons un flic ou un gendarme qui flingue un délinquant notoire multi récidiviste en train d'incendier ou de mitrailler un immeuble ; nous connaissons le résultat ; lfi et moult assoces en émoi ; 3 ou 4 nuits d'émeutes et de pillages ; 2 ou 3 milliards de dégâts ; nous récoltons ce que nous avons semé depuis des décennies ; et ce n'est que le commencementSignaler Répondre
Comme quoi, certains maires viennent de se lever du lit et découvre enfin des infos répétées sur leur commune.Signaler Répondre
Y a clairement pas de sérieux face aux événements indésirables.
Elle devrait carrément dormir dans son commissariat pour être au plus proche des situations critiques afin de faire ce quoi ces administrés sont sensés attendre. 🫡🫡🫡
il va falloir s'y accoutumer ; cela va devenir la routine quotidienne ; mais c'est une forme de 'société ' que nous avons choisi il y a bientôt 50 ansSignaler Répondre
Madame la Maire dit : "J'exige, j'exige, j'exige...Signaler Répondre
Il faut, il faut, il faut..."
Mais il est trop tard !!!
C'était à midi à la télé France 2, et je viens d'y voir sur France Info.Signaler Répondre
pour nadine trintignantSignaler Répondre
Couvre-feu global de durée indéterminée. Checkpoints. Fouilles aléatoires. Plus personne mérite notre respect dans cette commune 'shithole' dans les paroles fleuries de Monsieur Trump.Signaler Répondre
Il faut un couvre feu pour les personnes âgées aussi(boomers) et les interdire de sortir hors du creneau 9h 11h pour ne pas qu'il gêne les travailleurs.Signaler Répondre
Quel choix cornélien ! Demeurer et être consumé par les flammes, ou se précipiter dans l'abîme… Époustouflant, en tout cas. Repose en paix et courage à la famille.Signaler Répondre
Laissez-leur le temps de trouver une façon de lier tout cela à l'immigration et à l'Islam.Signaler Répondre
Cela viendra vite.
Et oui, je le dis pour les autres commentateurs, drogue et quartier populaire c'est lié à la pauvreté et la relégation pas à l'immigration et à l'Islam.
C'est pour ça qu'on a des mafia corses, italiennes, albanaises ou que les indiens sont perçus comme une immigration de choix (Canada, USA) ou un "problème" (Angleterre)...
La décivilisation et l'ensauvagement de la société : bienvenue dans la nouvelle France...Signaler Répondre
Aucune vrai volonté de l' état pour lutter contre ce fléau !Signaler Répondre
C’est le genre de drame qui devrait faire la une des informations ( BFM , C NEWS) .Signaler Répondre
Mais la ! Pas un mot 🤔❓️