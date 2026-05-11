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"Barbarie inouïe" à Décines-Charpieu : après l’incendie mortel, Laurence Fautra annonce un couvre-feu pour les mineurs

"Barbarie inouïe" à Décines-Charpieu : après l’incendie mortel, Laurence Fautra annonce un couvre-feu pour les mineurs
"Barbarie inouïe" à Décines-Charpieu : après l’incendie mortel, Laurence Fautra annonce un couvre-feu pour les mineurs

Après l’incendie criminel qui a coûté la vie à trois personnes dans un immeuble du quartier du Prainet à Décines-Charpieu, la maire Laurence Fautra réclame "l’état d’urgence dans le quartier" et annonce la mise en place d’un couvre-feu pour les mineurs dès ce lundi soir à 22h dans le secteur.

L’émotion reste immense à Décines-Charpieu après le dramatique incendie survenu ce lundi matin au 18 rue Sully, dans le quartier du Prainet. 

Alors que trois personnes ont perdu la vie et que plusieurs habitants ont été blessés ou évacués, la maire de la commune, Laurence Fautra, a publié un communiqué dans lequel elle dénonce un climat de violences lié au narcotrafic et annonce plusieurs mesures de sécurité.

Dans cette déclaration adressée aux habitants, l’édile rappelle qu’"un incendie d'une très grande ampleur a frappé le bâtiment du 18 rue Sully" et souligne qu’"à ce stade, le bilan connu est déjà très lourd. Trois personnes ont perdu la vie. 14 autres personnes sont en urgence relative", écrit-elle, avant d’adresser "toutes [ses] pensées" aux victimes et à leurs proches.

"Tout porte à croire que ces faits sont liés"

Dans son communiqué, Laurence Fautra établit un lien avec d’autres incendies survenus récemment dans le secteur. "La lumière doit être faite sur l'identité des personnes ayant provoqué ces incendies - comme ceux qui ont déjà frappé le quartier les semaines précédentes", affirme-t-elle. Selon l’élue, "tout porte à croire que ces faits sont liés, dans un contexte de violences sur fond de narcotrafic."

Pour rappel, le parquet de Lyon a ouvert une enquête notamment pour "homicide volontaire en bande organisée" et "dégradation par moyen dangereux ayant entraîné la mort."

Un couvre-feu dès ce lundi soir

Face à la situation, la maire de Décines-Charpieu annonce plusieurs demandes adressées à l’État et aux bailleurs sociaux. Elle indique avoir demandé "la mise en place d'une surveillance continue à toutes les entrées de bâtiments" ainsi qu’un renforcement des effectifs policiers "à toute heure."

Surtout, Laurence Fautra explique avoir pris "un arrêté pour la mise en place d'un couvre-feu dès ce soir, 22h, pour les mineurs." L’élue appelle également "à l'instauration de l'état d'urgence dans le quartier du Prainet."

Dans le même temps, la maire assure que la Police municipale restera "plus que mobilisée pour la sécurité des habitants malgré [des] moyens contraints en tant que commune."

Dans son communiqué, Laurence Fautra salue aussi "l'intervention héroïque des sapeurs-pompiers et des forces de l'ordre " grâce à laquelle "de nombreux habitants ont pu être secourus et délivrés des flammes."

Comme indiqué plus tôt dans la journée, un gymnase voisin a été ouvert afin d’accueillir les sinistrés. La maire remercie "les services de la Ville, ceux de l'État, le CCAS et la Croix-Rouge" pour "la prise en charge rapide" des familles concernées, avec "une cellule d'aide au relogement", "une cellule d'aide psychologique" ainsi que "des repas et des produits d'hygiène."

L’élue évoque également "les enfants, traumatisés, victimes d'une barbarie inouïe" ainsi que "les habitants harcelés depuis plusieurs semaines par ces narcocriminels."

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décines

incendie volontaire

42 commentaires
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en voilà le 12/05/2026 à 18:55
Dans les faits a écrit le 12/05/2026 à 18h33

"Français de papier" c'est pour indiquer ceux qui rejettent voire insultent les valeurs républicaines françaises ? Ceux qui sortent des drapeaux de pays étrangers pour revendiquer ou même participer à un mariage ? Ceux qui "nike la france" ? Ceux qui font passer des lois religieuses avec celle de la République française ?
Cela existe et ce sont ces gens qui sont considérés comme "français de papier" : il y a que leurs papiers qui indiquent leur nationalité car leur mentalité, leurs moeurs et valeurs sont d'ailleurs...c'est un simple constat.

Une bonne explication pour ceux qui apparemment ne veulent pas comprendre !

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Dans les faits le 12/05/2026 à 18:33
on en est sur de çà? a écrit le 12/05/2026 à 09h10

RN ordre républicain?
tu parles du parti condamné pour ne pas avoir respecter les lois de la république?
tu parles du parti qui veut interdire le voile alors que la république garantit à chacun de pratiquer sa religion comme bon lui semble?
tu parles du parti qui considere qu'il y a des francais de papier
tu parles du parti qui diffuse "l'hymne de l'Etat Français"
...
entre le RN et la république, va falloir que tu choisissent

"Français de papier" c'est pour indiquer ceux qui rejettent voire insultent les valeurs républicaines françaises ? Ceux qui sortent des drapeaux de pays étrangers pour revendiquer ou même participer à un mariage ? Ceux qui "nike la france" ? Ceux qui font passer des lois religieuses avec celle de la République française ?
Cela existe et ce sont ces gens qui sont considérés comme "français de papier" : il y a que leurs papiers qui indiquent leur nationalité car leur mentalité, leurs moeurs et valeurs sont d'ailleurs...c'est un simple constat.

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Le Tonkin le 12/05/2026 à 18:10

Qu'il fait bon vivre au Tonkin.

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Chiffon Rouge le 12/05/2026 à 17:25
SuperTonton a écrit le 12/05/2026 à 14h40

Pourquoi punir tous les jeunes de la ville ?

En quoi c'est une punition pour les mineurs ?

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SuperTonton le 12/05/2026 à 14:40

Pourquoi punir tous les jeunes de la ville ?

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re lyon mag le 12/05/2026 à 09:34

désolé j'ai posté trop vite merci.

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bonjour lyon mag le 12/05/2026 à 09:33
Le RN, vite! a écrit le 11/05/2026 à 21h43

Il faut rétablir l'ordre républicain, partout. Le laxisme de la gauche, du macronisme et de la droite molle a assez duré!

il est ou mon commentaire sur le rn et l'ordre républicain?
on a du mal avec la liberté d'expression sur Lyon Mag?
enfin pas toutes les formes d'expression le racisme et l'appel au meurtre ca vaaaaaa. mais des faits? on va pas diffuser ca. trop "journalistique" comme travail.

Nous (lyonmag) c'est la propagande!

en plus, je vous donne mon email pour que vous ne croyez pas que je me cache.

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on en est sur de çà? le 12/05/2026 à 09:10
Le RN, vite! a écrit le 11/05/2026 à 21h43

Il faut rétablir l'ordre républicain, partout. Le laxisme de la gauche, du macronisme et de la droite molle a assez duré!

RN ordre républicain?
tu parles du parti condamné pour ne pas avoir respecter les lois de la république?
tu parles du parti qui veut interdire le voile alors que la république garantit à chacun de pratiquer sa religion comme bon lui semble?
tu parles du parti qui considere qu'il y a des francais de papier
tu parles du parti qui diffuse "l'hymne de l'Etat Français"
...
entre le RN et la république, va falloir que tu choisissent

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on le voit le 12/05/2026 à 09:03
Jesaistout a écrit le 11/05/2026 à 20h43

Merci le boeuf, votre connaissance du problème en question devrait prochainement vous valoir un recrutement dans les meilleurs instituts.
La pauvreté à bon dos, la culture de l'excuse également.
C'est surtout la culture de l'argent facile qui pousse une partie de la population bien ciblée vers le narcotrafic et la délinquance. D'ailleurs ceux qui mênnent la barque ne sont pas pauvre et vivent dans de beaux appartements à Dubai ou dans des riads au Maroc ou en Algérie.
Aller faire un tour à la prison de Corbas pour ne citer qu'elle et vous verrez qui occupe les cellules.

les pauvres car comme tu le dis ceux qui gagnent de l'argent avec le trafic sont à dubai.

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Couvre feu le 12/05/2026 à 09:00

Couvre feu mais ...
Si un "mineur" se fait attraper que se passera t il ?
Pour lui ?
Pour ses responsables légaux?
Dormez tranquille braves bien pensants
Il ne se passera RIEN comme d'habitude.

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oui-oui le 12/05/2026 à 08:52
c'est cela oui ... a écrit le 11/05/2026 à 20h11

imaginons un flic ou un gendarme qui flingue un délinquant notoire multi récidiviste en train d'incendier ou de mitrailler un immeuble ; nous connaissons le résultat ; lfi et moult assoces en émoi ; 3 ou 4 nuits d'émeutes et de pillages ; 2 ou 3 milliards de dégâts ; nous récoltons ce que nous avons semé depuis des décennies ; et ce n'est que le commencement

Une partie du problème est là. L' autre partie c' est la justice.

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1789 le 12/05/2026 à 08:51

Qui consomme toute cette drogue non taxée ?

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bob le 12/05/2026 à 08:19

Le couvre feu pour les mineurs c'est aux parents de s'en occuper il me semble .

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Mais oui mais oui le 12/05/2026 à 07:50
L'heure des Veaux a écrit le 11/05/2026 à 19h07

Laissez-leur le temps de trouver une façon de lier tout cela à l'immigration et à l'Islam.
Cela viendra vite.
Et oui, je le dis pour les autres commentateurs, drogue et quartier populaire c'est lié à la pauvreté et la relégation pas à l'immigration et à l'Islam.
C'est pour ça qu'on a des mafia corses, italiennes, albanaises ou que les indiens sont perçus comme une immigration de choix (Canada, USA) ou un "problème" (Angleterre)...

"On" met les pauvres gens dans des cités
"On" ne s occupe pas d eux
"On" ne propose rien aux "jeunes"
On, on , on ……….
Et pi ya les gens qui ne font pas parler d eux et qui se sortent les doigts , et qui réussissent leur vie

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Kassos le 12/05/2026 à 07:20
Calahann a écrit le 11/05/2026 à 20h44

Normal copain 🙂
Il se peut aussi que les auteurs des faits sont français, blancs et avec des papiers que M'sieu Retailleau ne souhaiterai JAMAIS VOIR !
🤔🤔🤔

C'est marrant de vous voir japper mais dès qu'on sort les chiffres (et quel que soit le pays "tolérant" qui "accueille") y a plus personne : les étrangers représentent 8 % de la population en France mais plus de 25 % des incarcérés (chiffres officiels par commission de l'Assemblée et du ministère de l'intérieur). Il y a donc bien un lien irrévocable entre immigration et criminalité.

Et on ne parle là que de ceux qui n'ont pas la nationalité française. Les autres qui sont français de papier ... motus.

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La Nouvelle France by LFI le 12/05/2026 à 05:35

Cette nouvelle France fait rêver

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Aurélien Taschié le 12/05/2026 à 05:34

Le feu tue partout !

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Darius le 11/05/2026 à 22:13

Faits de société devenus trop nombreux. les sanctions pénales doivent être le maximum prévues par le code pénal . Aucune possibilité de diminution par le JAP.

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Le RN, vite! le 11/05/2026 à 21:43

Il faut rétablir l'ordre républicain, partout. Le laxisme de la gauche, du macronisme et de la droite molle a assez duré!

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johnny le 11/05/2026 à 21:00

Couvre feu pour les mineurs quand on sais que les 3/4 travail pour les dealers et autres

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albert londres le 11/05/2026 à 20:58

Il y a la France eternelle de Belmondo, De Funes, Audiard qui mange du sanglier et il y a la "France" de la génération rap, Quentin D. , Tasty Crousty, poulet. Une France glorieuse qui a été remplacée par une malédiction.

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Vous en êtes encore là ? le 11/05/2026 à 20:55
L'heure des Veaux a écrit le 11/05/2026 à 19h07

Laissez-leur le temps de trouver une façon de lier tout cela à l'immigration et à l'Islam.
Cela viendra vite.
Et oui, je le dis pour les autres commentateurs, drogue et quartier populaire c'est lié à la pauvreté et la relégation pas à l'immigration et à l'Islam.
C'est pour ça qu'on a des mafia corses, italiennes, albanaises ou que les indiens sont perçus comme une immigration de choix (Canada, USA) ou un "problème" (Angleterre)...

Vieux discours éculé des années 80

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BuzzyTrash le 11/05/2026 à 20:50
L'heure des Veaux a écrit le 11/05/2026 à 19h07

Laissez-leur le temps de trouver une façon de lier tout cela à l'immigration et à l'Islam.
Cela viendra vite.
Et oui, je le dis pour les autres commentateurs, drogue et quartier populaire c'est lié à la pauvreté et la relégation pas à l'immigration et à l'Islam.
C'est pour ça qu'on a des mafia corses, italiennes, albanaises ou que les indiens sont perçus comme une immigration de choix (Canada, USA) ou un "problème" (Angleterre)...

Il y a que vous qui parlez de l'immigration et de l'Islam dans les commentaires de cet article, comme quoi vous voyez peut juste malgré votre posture et votre déni...

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French connection le 11/05/2026 à 20:44

La barbarie, et oui, la barbarie, et c'est etonnant de voir cette situation étonner bon nombre de personnes qui crient au scandale lorsqu'on dit que la peine de mort devrait être remise en place pour eliminer la mauvaise graine

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Calahann le 11/05/2026 à 20:44
Passé sous silence a écrit le 11/05/2026 à 18h57

C’est le genre de drame qui devrait faire la une des informations ( BFM , C NEWS) .
Mais la ! Pas un mot 🤔❓️

Normal copain 🙂
Il se peut aussi que les auteurs des faits sont français, blancs et avec des papiers que M'sieu Retailleau ne souhaiterai JAMAIS VOIR !
🤔🤔🤔

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Jesaistout le 11/05/2026 à 20:43
L'heure des Veaux a écrit le 11/05/2026 à 19h07

Laissez-leur le temps de trouver une façon de lier tout cela à l'immigration et à l'Islam.
Cela viendra vite.
Et oui, je le dis pour les autres commentateurs, drogue et quartier populaire c'est lié à la pauvreté et la relégation pas à l'immigration et à l'Islam.
C'est pour ça qu'on a des mafia corses, italiennes, albanaises ou que les indiens sont perçus comme une immigration de choix (Canada, USA) ou un "problème" (Angleterre)...

Merci le boeuf, votre connaissance du problème en question devrait prochainement vous valoir un recrutement dans les meilleurs instituts.
La pauvreté à bon dos, la culture de l'excuse également.
C'est surtout la culture de l'argent facile qui pousse une partie de la population bien ciblée vers le narcotrafic et la délinquance. D'ailleurs ceux qui mênnent la barque ne sont pas pauvre et vivent dans de beaux appartements à Dubai ou dans des riads au Maroc ou en Algérie.
Aller faire un tour à la prison de Corbas pour ne citer qu'elle et vous verrez qui occupe les cellules.

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Aveuglement, déni et posture le 11/05/2026 à 20:39
L'heure des Veaux a écrit le 11/05/2026 à 19h07

Laissez-leur le temps de trouver une façon de lier tout cela à l'immigration et à l'Islam.
Cela viendra vite.
Et oui, je le dis pour les autres commentateurs, drogue et quartier populaire c'est lié à la pauvreté et la relégation pas à l'immigration et à l'Islam.
C'est pour ça qu'on a des mafia corses, italiennes, albanaises ou que les indiens sont perçus comme une immigration de choix (Canada, USA) ou un "problème" (Angleterre)...

La pauvreté et la relégation sans MJC, ni services publics et sans aides publiques de la politique de la Ville : en milieu rural cela n'entraine pas la violence, la délinquance, ni la haine et l'ensauvagement...et oui, je le dis à ceux dans le déni et l'aveuglement.

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2017 le 11/05/2026 à 20:33
L'heure des Veaux a écrit le 11/05/2026 à 19h07

Laissez-leur le temps de trouver une façon de lier tout cela à l'immigration et à l'Islam.
Cela viendra vite.
Et oui, je le dis pour les autres commentateurs, drogue et quartier populaire c'est lié à la pauvreté et la relégation pas à l'immigration et à l'Islam.
C'est pour ça qu'on a des mafia corses, italiennes, albanaises ou que les indiens sont perçus comme une immigration de choix (Canada, USA) ou un "problème" (Angleterre)...

arrive bonne chance pour ton Pipo

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Racailles de m... le 11/05/2026 à 20:30

Les parents des racailles mineures sont également des racailles.

Comme on ne peut pas sanctionner les mineurs, alors il faut sanctionner les parents (amendes ou suspension des allocs).

Les conneries s'arrêteraient très rapidement !

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c'est cela oui ... le 11/05/2026 à 20:11
bien entendu a écrit le 11/05/2026 à 19h01

Aucune vrai volonté de l' état pour lutter contre ce fléau !

imaginons un flic ou un gendarme qui flingue un délinquant notoire multi récidiviste en train d'incendier ou de mitrailler un immeuble ; nous connaissons le résultat ; lfi et moult assoces en émoi ; 3 ou 4 nuits d'émeutes et de pillages ; 2 ou 3 milliards de dégâts ; nous récoltons ce que nous avons semé depuis des décennies ; et ce n'est que le commencement

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Calahann le 11/05/2026 à 20:11

Comme quoi, certains maires viennent de se lever du lit et découvre enfin des infos répétées sur leur commune.
Y a clairement pas de sérieux face aux événements indésirables.
Elle devrait carrément dormir dans son commissariat pour être au plus proche des situations critiques afin de faire ce quoi ces administrés sont sensés attendre. 🫡🫡🫡

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ben pas vraiment le 11/05/2026 à 20:05
Passé sous silence a écrit le 11/05/2026 à 18h57

C’est le genre de drame qui devrait faire la une des informations ( BFM , C NEWS) .
Mais la ! Pas un mot 🤔❓️

il va falloir s'y accoutumer ; cela va devenir la routine quotidienne ; mais c'est une forme de 'société ' que nous avons choisi il y a bientôt 50 ans

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Chris25 le 11/05/2026 à 20:01

Madame la Maire dit : "J'exige, j'exige, j'exige...
Il faut, il faut, il faut..."
Mais il est trop tard !!!

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Ex Précisions le 11/05/2026 à 19:58
Passé sous silence a écrit le 11/05/2026 à 18h57

C’est le genre de drame qui devrait faire la une des informations ( BFM , C NEWS) .
Mais la ! Pas un mot 🤔❓️

C'était à midi à la télé France 2, et je viens d'y voir sur France Info.

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une pensee aussi le 11/05/2026 à 19:58
Bertrand kanta a écrit le 11/05/2026 à 19h19

Quel choix cornélien ! Demeurer et être consumé par les flammes, ou se précipiter dans l'abîme… Époustouflant, en tout cas. Repose en paix et courage à la famille.

pour nadine trintignant

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Le Parti de Loi et d'Ordre le 11/05/2026 à 19:43

Couvre-feu global de durée indéterminée. Checkpoints. Fouilles aléatoires. Plus personne mérite notre respect dans cette commune 'shithole' dans les paroles fleuries de Monsieur Trump.

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lyon avec zemmour sarcely atthale le 11/05/2026 à 19:25

Il faut un couvre feu pour les personnes âgées aussi(boomers) et les interdire de sortir hors du creneau 9h 11h pour ne pas qu'il gêne les travailleurs.

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Bertrand kanta le 11/05/2026 à 19:19

Quel choix cornélien ! Demeurer et être consumé par les flammes, ou se précipiter dans l'abîme… Époustouflant, en tout cas. Repose en paix et courage à la famille.

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L'heure des Veaux le 11/05/2026 à 19:07
Passé sous silence a écrit le 11/05/2026 à 18h57

C’est le genre de drame qui devrait faire la une des informations ( BFM , C NEWS) .
Mais la ! Pas un mot 🤔❓️

Laissez-leur le temps de trouver une façon de lier tout cela à l'immigration et à l'Islam.
Cela viendra vite.
Et oui, je le dis pour les autres commentateurs, drogue et quartier populaire c'est lié à la pauvreté et la relégation pas à l'immigration et à l'Islam.
C'est pour ça qu'on a des mafia corses, italiennes, albanaises ou que les indiens sont perçus comme une immigration de choix (Canada, USA) ou un "problème" (Angleterre)...

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Harmonie et vivre ensemble le 11/05/2026 à 19:05

La décivilisation et l'ensauvagement de la société : bienvenue dans la nouvelle France...

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bien entendu le 11/05/2026 à 19:01

Aucune vrai volonté de l' état pour lutter contre ce fléau !

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Passé sous silence le 11/05/2026 à 18:57

C’est le genre de drame qui devrait faire la une des informations ( BFM , C NEWS) .
Mais la ! Pas un mot 🤔❓️

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