Municipales 2026 : Laurence Fautra réélue à Décines

La maire sortante a été réélue ce dimanche avec 50,25% des voix. Elle devance le candidat de l'union de la gauche Matthieu Vieira qui a obtenu 34,12% des votes.
Le candidat du RN, Tim Bouzon, a lui recueilli 16,63% des suffrages.
Laurence Fautra repart pour un nouveau mandat à Décines.
La maire sortante a été réélue ce dimanche avec 50,25% des voix. Elle devance le candidat de l'union de la gauche Matthieu Vieira qui a obtenu 34,12% des votes.
Le candidat du RN, Tim Bouzon, a lui recueilli 16,63% des suffrages.
bravo Madame FautraSignaler Répondre