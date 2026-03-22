Politique

Municipales 2026 : Laurence Fautra réélue à Décines

Municipales 2026 : Laurence Fautra réélue à Décines
Laurence Fautra réélue maire de Décines - Lyon Mag

Laurence Fautra repart pour un nouveau mandat à Décines.

La maire sortante a été réélue ce dimanche avec 50,25% des voix. Elle devance le candidat de l'union de la gauche Matthieu Vieira qui a obtenu 34,12% des votes.

Le candidat du RN, Tim Bouzon, a lui recueilli 16,63% des suffrages. 

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décines

laurence fautra

municipales 2026

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HGLF le 22/03/2026 à 22:30

bravo Madame Fautra

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