Trois morts dans un incendie criminel à Décines : la députée RN Tiffany Joncour réclame une réponse "massive" de l’État

Tiffany Joncour a réagi ce lundi aux récents événements survenus dans le quartier du Prainet à Décines-Charpieu, dénonçant "l’enracinement du narcotrafic" dans la commune de l’Est lyonnais.
Dans un communiqué, la députée du Rassemblement National évoque notamment l’incendie criminel qui a causé la mort de trois personnes dans un immeuble rue Sully. Selon les premiers éléments de l’enquête cités dans le texte, plusieurs départs de feu simultanés auraient été constatés et la piste d’un règlement de comptes lié au trafic de stupéfiants serait étudiée.
La parlementaire rappelle également qu’une mère de famille avait été blessée il y a quelques semaines par une balle perdue alors qu’elle circulait avec ses enfants à proximité d’une fusillade.
Selon Tiffany Joncour, malgré le renfort de CRS et des moyens de sécurité supplémentaires, "la situation ne revient toujours pas au calme".
L’élue RN estime que cette situation illustre "le niveau d’implantation atteint par les réseaux criminels dans certains secteurs de l’Est lyonnais". Elle accuse aussi la municipalité de ne pas avoir pris "pleinement la mesure du danger" face à la dégradation de la situation sécuritaire.
Avec le groupe RN de Décines-Charpieu dirigé par Tim Bouzon, Tiffany Joncour réclame désormais "une réponse immédiate, massive et durable de l’État". Et sollicite le maintien permanent d’unités spécialisées dans les secteurs sensibles, un renforcement des effectifs de police nationale, des opérations de démantèlement des points de deal et une réponse judiciaire "d’une fermeté absolue" contre les réseaux criminels.
ca te posse un problème que l'on rappelle à quelqu'un qui fait la promotion du RN que ce parti a été condamné?Signaler Répondre
Alors là celle là elle est bien trouvé !Signaler Répondre
Tu n'a que celle là à nous sortir ? ? ? ? ? pas très malin !Signaler Répondre
Elle a une tête d’hypocrite comme tous ceux qui font de la politique ! Après , si vous Croyez qu’ils ont les solutions vous êtes vraiment Très naïve et crédule comme beaucoup d’autres français qui ne comprennent RIEN en politique . Ils ont une baguette magique pour changer les trafiquants et autres délinquants en enfants de cœur ? Peut être crachent ils des boules de feux de leurs postérieurs pour éradiquer les racailles ? Bref , vous nous faites rire 🤣 avec vos mensonges dignes des contes de fées 🧚♀️. Nice est une ville dangereuse, Frejus aussi pour ceux qui la connaissent , vous deviez sortir de chez vous un peu pour vous justement que la Violence est PARTOUT en France .Signaler Répondre
" la députée RN Tiffany Joncour réclame une réponse "massive" de l’État ".Signaler Répondre
Bien dit. Mais si c' est l' État le problème, il faut réformer l' État et non lui demander une réponse massive qui donnera un échec massif.
Une question svp elle commence a rembourser la marine de l'argent du peuple quelle doitSignaler Répondre
contrairement à toi, je n'ai jamais dit que j'en avaisSignaler Répondre
et je vois que le RN non plus puisque son propre porte parole n'est pas capable de les donner.
La République qui recule devant les narcos les wagner les médecins et les psy....ça va craquer !Signaler Répondre
Donc vous n'avez aucune proposition à formuler dans la lutte contre le narcotrafic...Signaler Répondre
Fort bien.
Si vous souhaitez exercer votre esprit critique sur celles proposées par le RN, je vous invite à consulter leur site internet ET à vous intéresser au programme de ce parti qui sera déroulé tout au long de la campagne présidentielle car toute proposition d'amélioration de ces mesures d'où qu'elle vienne sera la bienvenue...
ou personnellement je les trouve pas.Signaler Répondre
mais toi en tant que porte parole du RN tu dois les connaitre. je les lirai avec attention.
allez moins de mots plus d'actes
Tuer les consommateurs, ça risque de ressembler à la décimation (au sens de la punition dans l'armée romaine antique).Signaler Répondre
On emploie le mot massive ou massif dans toutes les phrases, une réponse massive ne se dit pas ..Signaler Répondre
Si vous avez de meilleures solutions que celles proposées par le RN pour lutter contre le narcotrafic, alors n'hésitez pas à nous les soumettre...Signaler Répondre
Je les lirai avec attention.
On est toujours bon quand on est dans l'opposition.Signaler Répondre
Quid de l'action de ciotti (rn) à Nice ?
Deux morts, 6 blessés hier.
Parce que vous trouvez qu'à Villeurbanne par exemple ça va mieux ? ? ?Signaler Répondre
L'état est le premier bénéficiaire du narcotrafic.Signaler Répondre
La corruption permet le blanchiment qui permet l'encaissement pour l'état.
Le résultat du match de foot a paris ?Signaler Répondre
Tu parles des débordements d’après match ?
J’ai vu plus de racailles de banlieue agir que de militants du rn
C'est bizarre, chez nos voisins européens rares sont les pays ou l'on constate ce phénomène ? Peut-être qu'il y a moins d'état de police et de saisies ?Signaler Répondre
Le RN !Signaler Répondre
A déjà apporté un début de réponse .
Maréchal nous voilà !!!
Et bien sur dans une ville dirigé par un maire RN drôle de coïncidence !
Le RN bientôt vous aurez des chants nazis dans les stades de foot .
Vous avez vu les résultats à Paris du match de foot et on appelle cela encore du sport !
Le RN , c'est pire que le choléra , c'est la peste !
Celle que les rats propagent sournoisement doucement ! Dormez tranquille le réveil sera douloureux avec le RN . J.M
C'était écrit qu'il y aurait bientôt des habitants victimes de ces incendies déclenchés dans des immeubles par les trafiquants de drogues.Signaler Répondre
Non ceux qui sont à l'origine du probleme ce sont les fabriquants, si on détruit les champs à la source les consommateurs ne pourront plus consommer..Signaler Répondre
Mais pour ca il faudrait une solution radicale sauf que nos hommes d'état sont corrompu..
Des demandes pleines de bon sens.... Vive le RN.Signaler Répondre
🇨🇵🇨🇵🇨🇵
Tuons les consommateurs à l'origine du prblème, addiction, drogue, argentSignaler Répondre
Les mauvaises herbes ont les enlève
Faut demander de l'aide à qui alors?Signaler Répondre
Un coup d'état des militaires?
Des civils constitués en milice paramilitaire pour structurer une défense?
Demander de l'aide à Trump?
Vous êtes drole!
L Etat toujours l'Etat.Signaler Répondre
Commençons par les Parents, l'éducation nationale, la justice.
L'Enfant Roi... L'Enfant Roi...
ARRÊTEZ DE VOUS PLAINDRE
PAROLES INUTILES
Demander l'aide de l'état pour stopper le narcotrafic, c'est comme demander l'aide de LFI pour stopper l'islamisation.Signaler Répondre