Politique

Trois morts dans un incendie criminel à Décines : la députée RN Tiffany Joncour réclame une réponse "massive" de l’État

Trois morts dans un incendie criminel à Décines : la députée RN Tiffany Joncour réclame une réponse "massive" de l’État

Après l’incendie mortel survenu à Décines-Charpieu ce lundi 11 mai et plusieurs épisodes de violences armées, la députée du Rhône Tiffany Joncour appelle à un renforcement durable des moyens policiers.

Tiffany Joncour a réagi ce lundi aux récents événements survenus dans le quartier du Prainet à Décines-Charpieu, dénonçant "l’enracinement du narcotrafic" dans la commune de l’Est lyonnais.

Dans un communiqué, la députée du Rassemblement National évoque notamment l’incendie criminel qui a causé la mort de trois personnes dans un immeuble rue Sully. Selon les premiers éléments de l’enquête cités dans le texte, plusieurs départs de feu simultanés auraient été constatés et la piste d’un règlement de comptes lié au trafic de stupéfiants serait étudiée.

La parlementaire rappelle également qu’une mère de famille avait été blessée il y a quelques semaines par une balle perdue alors qu’elle circulait avec ses enfants à proximité d’une fusillade.

Selon Tiffany Joncour, malgré le renfort de CRS et des moyens de sécurité supplémentaires, "la situation ne revient toujours pas au calme".

L’élue RN estime que cette situation illustre "le niveau d’implantation atteint par les réseaux criminels dans certains secteurs de l’Est lyonnais". Elle accuse aussi la municipalité de ne pas avoir pris "pleinement la mesure du danger" face à la dégradation de la situation sécuritaire.

Avec le groupe RN de Décines-Charpieu dirigé par Tim Bouzon, Tiffany Joncour réclame désormais "une réponse immédiate, massive et durable de l’État". Et sollicite le maintien permanent d’unités spécialisées dans les secteurs sensibles, un renforcement des effectifs de police nationale, des opérations de démantèlement des points de deal et une réponse judiciaire "d’une fermeté absolue" contre les réseaux criminels.

Tags :

Tiffany Joncour

décines

narcotrafiquant

26 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
eh eh le 12/05/2026 à 19:49
oh oh a écrit le 12/05/2026 à 18h58

Tu n'a que celle là à nous sortir ? ? ? ? ? pas très malin !

ca te posse un problème que l'on rappelle à quelqu'un qui fait la promotion du RN que ce parti a été condamné?

Signaler Répondre
avatar
oh là là le 12/05/2026 à 19:00
Solidarité 69 a écrit le 12/05/2026 à 07h48

Demander l'aide de l'état pour stopper le narcotrafic, c'est comme demander l'aide de LFI pour stopper l'islamisation.

Alors là celle là elle est bien trouvé !

Signaler Répondre
avatar
oh oh le 12/05/2026 à 18:58
bfmducoin a écrit le 12/05/2026 à 16h34

Une question svp elle commence a rembourser la marine de l'argent du peuple quelle doit

Tu n'a que celle là à nous sortir ? ? ? ? ? pas très malin !

Signaler Répondre
avatar
Elvie russe le 12/05/2026 à 18:57
Chris6969699 a écrit le 12/05/2026 à 11h46

Donc vous n'avez aucune proposition à formuler dans la lutte contre le narcotrafic...

Fort bien.

Si vous souhaitez exercer votre esprit critique sur celles proposées par le RN, je vous invite à consulter leur site internet ET à vous intéresser au programme de ce parti qui sera déroulé tout au long de la campagne présidentielle car toute proposition d'amélioration de ces mesures d'où qu'elle vienne sera la bienvenue...

Elle a une tête d’hypocrite comme tous ceux qui font de la politique ! Après , si vous Croyez qu’ils ont les solutions vous êtes vraiment Très naïve et crédule comme beaucoup d’autres français qui ne comprennent RIEN en politique . Ils ont une baguette magique pour changer les trafiquants et autres délinquants en enfants de cœur ? Peut être crachent ils des boules de feux de leurs postérieurs pour éradiquer les racailles ? Bref , vous nous faites rire 🤣 avec vos mensonges dignes des contes de fées 🧚‍♀️. Nice est une ville dangereuse, Frejus aussi pour ceux qui la connaissent , vous deviez sortir de chez vous un peu pour vous justement que la Violence est PARTOUT en France .

Signaler Répondre
avatar
oui-oui le 12/05/2026 à 17:55

" la députée RN Tiffany Joncour réclame une réponse "massive" de l’État ".

Bien dit. Mais si c' est l' État le problème, il faut réformer l' État et non lui demander une réponse massive qui donnera un échec massif.

Signaler Répondre
avatar
bfmducoin le 12/05/2026 à 16:34
Chris6969699 a écrit le 12/05/2026 à 11h46

Donc vous n'avez aucune proposition à formuler dans la lutte contre le narcotrafic...

Fort bien.

Si vous souhaitez exercer votre esprit critique sur celles proposées par le RN, je vous invite à consulter leur site internet ET à vous intéresser au programme de ce parti qui sera déroulé tout au long de la campagne présidentielle car toute proposition d'amélioration de ces mesures d'où qu'elle vienne sera la bienvenue...

Une question svp elle commence a rembourser la marine de l'argent du peuple quelle doit

Signaler Répondre
avatar
une coquille vide le 12/05/2026 à 12:20
Chris6969699 a écrit le 12/05/2026 à 11h46

Donc vous n'avez aucune proposition à formuler dans la lutte contre le narcotrafic...

Fort bien.

Si vous souhaitez exercer votre esprit critique sur celles proposées par le RN, je vous invite à consulter leur site internet ET à vous intéresser au programme de ce parti qui sera déroulé tout au long de la campagne présidentielle car toute proposition d'amélioration de ces mesures d'où qu'elle vienne sera la bienvenue...

contrairement à toi, je n'ai jamais dit que j'en avais
et je vois que le RN non plus puisque son propre porte parole n'est pas capable de les donner.

Signaler Répondre
avatar
Va te coucher le 12/05/2026 à 12:19

La République qui recule devant les narcos les wagner les médecins et les psy....ça va craquer !

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 12/05/2026 à 11:46
Il n'y en a pas! a écrit le 12/05/2026 à 11h16

ou personnellement je les trouve pas.
mais toi en tant que porte parole du RN tu dois les connaitre. je les lirai avec attention.

allez moins de mots plus d'actes

Donc vous n'avez aucune proposition à formuler dans la lutte contre le narcotrafic...

Fort bien.

Si vous souhaitez exercer votre esprit critique sur celles proposées par le RN, je vous invite à consulter leur site internet ET à vous intéresser au programme de ce parti qui sera déroulé tout au long de la campagne présidentielle car toute proposition d'amélioration de ces mesures d'où qu'elle vienne sera la bienvenue...

Signaler Répondre
avatar
Il n'y en a pas! le 12/05/2026 à 11:16
Chris6969699 a écrit le 12/05/2026 à 10h45

Si vous avez de meilleures solutions que celles proposées par le RN pour lutter contre le narcotrafic, alors n'hésitez pas à nous les soumettre...

Je les lirai avec attention.

ou personnellement je les trouve pas.
mais toi en tant que porte parole du RN tu dois les connaitre. je les lirai avec attention.

allez moins de mots plus d'actes

Signaler Répondre
avatar
roulette russe le 12/05/2026 à 10:59
Solution radicale a écrit le 12/05/2026 à 08h22

Tuons les consommateurs à l'origine du prblème, addiction, drogue, argent
Les mauvaises herbes ont les enlève

Tuer les consommateurs, ça risque de ressembler à la décimation (au sens de la punition dans l'armée romaine antique).

Signaler Répondre
avatar
Apprenez le francais le 12/05/2026 à 10:49

On emploie le mot massive ou massif dans toutes les phrases, une réponse massive ne se dit pas ..

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 12/05/2026 à 10:45
Jolie Môme a écrit le 12/05/2026 à 09h26

Le RN !
A déjà apporté un début de réponse .
Maréchal nous voilà !!!
Et bien sur dans une ville dirigé par un maire RN drôle de coïncidence !
Le RN bientôt vous aurez des chants nazis dans les stades de foot .
Vous avez vu les résultats à Paris du match de foot et on appelle cela encore du sport !
Le RN , c'est pire que le choléra , c'est la peste !
Celle que les rats propagent sournoisement doucement ! Dormez tranquille le réveil sera douloureux avec le RN . J.M

Si vous avez de meilleures solutions que celles proposées par le RN pour lutter contre le narcotrafic, alors n'hésitez pas à nous les soumettre...

Je les lirai avec attention.

Signaler Répondre
avatar
okosur le 12/05/2026 à 10:11

On est toujours bon quand on est dans l'opposition.
Quid de l'action de ciotti (rn) à Nice ?
Deux morts, 6 blessés hier.

Signaler Répondre
avatar
ah bon le 12/05/2026 à 10:10
Jolie Môme a écrit le 12/05/2026 à 09h26

Le RN !
A déjà apporté un début de réponse .
Maréchal nous voilà !!!
Et bien sur dans une ville dirigé par un maire RN drôle de coïncidence !
Le RN bientôt vous aurez des chants nazis dans les stades de foot .
Vous avez vu les résultats à Paris du match de foot et on appelle cela encore du sport !
Le RN , c'est pire que le choléra , c'est la peste !
Celle que les rats propagent sournoisement doucement ! Dormez tranquille le réveil sera douloureux avec le RN . J.M

Parce que vous trouvez qu'à Villeurbanne par exemple ça va mieux ? ? ?

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 12/05/2026 à 10:04
Si l'état n'aide pas a écrit le 12/05/2026 à 08h11

Faut demander de l'aide à qui alors?

Un coup d'état des militaires?

Des civils constitués en milice paramilitaire pour structurer une défense?

Demander de l'aide à Trump?

Vous êtes drole!

L'état est le premier bénéficiaire du narcotrafic.
La corruption permet le blanchiment qui permet l'encaissement pour l'état.

Signaler Répondre
avatar
La nuit tous les chats sont gris le 12/05/2026 à 09:53
Jolie Môme a écrit le 12/05/2026 à 09h26

Le RN !
A déjà apporté un début de réponse .
Maréchal nous voilà !!!
Et bien sur dans une ville dirigé par un maire RN drôle de coïncidence !
Le RN bientôt vous aurez des chants nazis dans les stades de foot .
Vous avez vu les résultats à Paris du match de foot et on appelle cela encore du sport !
Le RN , c'est pire que le choléra , c'est la peste !
Celle que les rats propagent sournoisement doucement ! Dormez tranquille le réveil sera douloureux avec le RN . J.M

Le résultat du match de foot a paris ?
Tu parles des débordements d’après match ?
J’ai vu plus de racailles de banlieue agir que de militants du rn

Signaler Répondre
avatar
Stakhanoviste le 12/05/2026 à 09:41

C'est bizarre, chez nos voisins européens rares sont les pays ou l'on constate ce phénomène ? Peut-être qu'il y a moins d'état de police et de saisies ?

Signaler Répondre
avatar
Jolie Môme le 12/05/2026 à 09:26

Le RN !
A déjà apporté un début de réponse .
Maréchal nous voilà !!!
Et bien sur dans une ville dirigé par un maire RN drôle de coïncidence !
Le RN bientôt vous aurez des chants nazis dans les stades de foot .
Vous avez vu les résultats à Paris du match de foot et on appelle cela encore du sport !
Le RN , c'est pire que le choléra , c'est la peste !
Celle que les rats propagent sournoisement doucement ! Dormez tranquille le réveil sera douloureux avec le RN . J.M

Signaler Répondre
avatar
C'était écrit le 12/05/2026 à 08:59

C'était écrit qu'il y aurait bientôt des habitants victimes de ces incendies déclenchés dans des immeubles par les trafiquants de drogues.

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 12/05/2026 à 08:33
Solution radicale a écrit le 12/05/2026 à 08h22

Tuons les consommateurs à l'origine du prblème, addiction, drogue, argent
Les mauvaises herbes ont les enlève

Non ceux qui sont à l'origine du probleme ce sont les fabriquants, si on détruit les champs à la source les consommateurs ne pourront plus consommer..
Mais pour ca il faudrait une solution radicale sauf que nos hommes d'état sont corrompu..

Signaler Répondre
avatar
Chrsis6969699 le 12/05/2026 à 08:23

Des demandes pleines de bon sens.... Vive le RN.
🇨🇵🇨🇵🇨🇵

Signaler Répondre
avatar
Solution radicale le 12/05/2026 à 08:22
Solidarité 69 a écrit le 12/05/2026 à 07h48

Demander l'aide de l'état pour stopper le narcotrafic, c'est comme demander l'aide de LFI pour stopper l'islamisation.

Tuons les consommateurs à l'origine du prblème, addiction, drogue, argent
Les mauvaises herbes ont les enlève

Signaler Répondre
avatar
Si l'état n'aide pas le 12/05/2026 à 08:11
Solidarité 69 a écrit le 12/05/2026 à 07h48

Demander l'aide de l'état pour stopper le narcotrafic, c'est comme demander l'aide de LFI pour stopper l'islamisation.

Faut demander de l'aide à qui alors?

Un coup d'état des militaires?

Des civils constitués en milice paramilitaire pour structurer une défense?

Demander de l'aide à Trump?

Vous êtes drole!

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 12/05/2026 à 07:55

L Etat toujours l'Etat.
Commençons par les Parents, l'éducation nationale, la justice.
L'Enfant Roi... L'Enfant Roi...
ARRÊTEZ DE VOUS PLAINDRE
PAROLES INUTILES

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 12/05/2026 à 07:48

Demander l'aide de l'état pour stopper le narcotrafic, c'est comme demander l'aide de LFI pour stopper l'islamisation.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.