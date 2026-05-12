Trois morts dans un incendie criminel à Décines : la députée RN Tiffany Joncour réclame une réponse "massive" de l’État

Tiffany Joncour a réagi ce lundi aux récents événements survenus dans le quartier du Prainet à Décines-Charpieu, dénonçant "l’enracinement du narcotrafic" dans la commune de l’Est lyonnais.

Dans un communiqué, la députée du Rassemblement National évoque notamment l’incendie criminel qui a causé la mort de trois personnes dans un immeuble rue Sully. Selon les premiers éléments de l’enquête cités dans le texte, plusieurs départs de feu simultanés auraient été constatés et la piste d’un règlement de comptes lié au trafic de stupéfiants serait étudiée.

La parlementaire rappelle également qu’une mère de famille avait été blessée il y a quelques semaines par une balle perdue alors qu’elle circulait avec ses enfants à proximité d’une fusillade.

Selon Tiffany Joncour, malgré le renfort de CRS et des moyens de sécurité supplémentaires, "la situation ne revient toujours pas au calme".

L’élue RN estime que cette situation illustre "le niveau d’implantation atteint par les réseaux criminels dans certains secteurs de l’Est lyonnais". Elle accuse aussi la municipalité de ne pas avoir pris "pleinement la mesure du danger" face à la dégradation de la situation sécuritaire.

Avec le groupe RN de Décines-Charpieu dirigé par Tim Bouzon, Tiffany Joncour réclame désormais "une réponse immédiate, massive et durable de l’État". Et sollicite le maintien permanent d’unités spécialisées dans les secteurs sensibles, un renforcement des effectifs de police nationale, des opérations de démantèlement des points de deal et une réponse judiciaire "d’une fermeté absolue" contre les réseaux criminels.