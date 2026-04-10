Elue à la Métropole de Lyon et à Saint-Priest, la députée RN Tiffany Joncour a dû abandonner un mandat

Elle avait créé la surprise en décidant de courir plusieurs lièvres à la fois. La députée RN de la 13e circonscription du Rhône Tiffany Joncour s'était rapidement lancée dans la campagne des élections métropolitaines, avant de lorgner puis d'officialiser fin février sa candidature également aux municipales à Saint-Priest.

Battue lors des deux scrutins, mais obtenant tout de même des sièges d'élue d'opposition au conseil métropolitain et au conseil municipal san-priod, Tiffany Joncour a été frappée par le cumul des mandats.

Plutôt que de rendre son écharpe de parlementaire, elle a choisi de renoncer à Saint-Priest. Sa décision a été officiellement transmise au maire LR Gilles Gascon, dont elle pourra continuer à critiquer le travail à la Métropole où il siège comme vice-président de Véronique Sarselli.

Selon Médiacités, qui relaie la procédure engagée par l'écologiste Matthieu Vieira, Tiffany Joncour aurait en réalité choisi de mettre son mandat de députée dans la balance en se présentant en connaissance de cause à deux scrutins locaux. L'élu décinois, qui bataillait lors des municipales contre… l'assistant parlementaire de Tiffany Joncour, Tim Bouzon, a sollicité l'intervention de la préfecture du Rhône à ce sujet.