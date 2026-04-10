Elue à la Métropole de Lyon et à Saint-Priest, la députée RN Tiffany Joncour a dû abandonner un mandat

Elle avait créé la surprise en décidant de courir plusieurs lièvres à la fois. La députée RN de la 13e circonscription du Rhône Tiffany Joncour s'était rapidement lancée dans la campagne des élections métropolitaines, avant de lorgner puis d'officialiser fin février sa candidature également aux municipales à Saint-Priest.
Battue lors des deux scrutins, mais obtenant tout de même des sièges d'élue d'opposition au conseil métropolitain et au conseil municipal san-priod, Tiffany Joncour a été frappée par le cumul des mandats.
Plutôt que de rendre son écharpe de parlementaire, elle a choisi de renoncer à Saint-Priest. Sa décision a été officiellement transmise au maire LR Gilles Gascon, dont elle pourra continuer à critiquer le travail à la Métropole où il siège comme vice-président de Véronique Sarselli.
Selon Médiacités, qui relaie la procédure engagée par l'écologiste Matthieu Vieira, Tiffany Joncour aurait en réalité choisi de mettre son mandat de députée dans la balance en se présentant en connaissance de cause à deux scrutins locaux. L'élu décinois, qui bataillait lors des municipales contre… l'assistant parlementaire de Tiffany Joncour, Tim Bouzon, a sollicité l'intervention de la préfecture du Rhône à ce sujet.
Peut être que c'est son choix. Prendre la thune.Signaler Répondre
Mais c'est le choix de l'écologiste Viera de lui ôter une fonction qui a conditionné sa décision
C'est le seul fait d'arme de cet écologiste Decinois. Avoir fait chier Joncour et Vincendet.
Pour le reste, à part du blabla, rien de concret pour sa ville de decines.
elle reste au poste ou sa voix sera le plus utile.Signaler Répondre
Et à part critiqueur tout le monde, toujours pas de nom à donner pour 2027 ? Lâcheté maximale, encore et toujours.Signaler Répondre
quelle surprise ! elle démissionne du poste qui rapporte le moins …Signaler Répondre
Pauvres électeurs !Signaler Répondre
Comme tous les autres politiciens !Signaler Répondre
Je serais à leur place je ferais pareil, déontologiquement par contre... mais ce mot n'existe plus en politique.
Bah, elle renonce au mandat qui rapporte le moins hein !Signaler Répondre