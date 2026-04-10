Politique

Elue à la Métropole de Lyon et à Saint-Priest, la députée RN Tiffany Joncour a dû abandonner un mandat

Elue à la Métropole de Lyon et à Saint-Priest, la députée RN Tiffany Joncour a dû abandonner un mandat
Elue à la Métropole de Lyon et à Saint-Priest, la députée RN Tiffany Joncour a dû abandonner un mandat - LyonMag

Elue conseillère d'opposition à la Métropole de Lyon et à Saint-Priest, Tiffany Joncour ne pouvait pas tout cumuler avec son mandat de députée. L'élue RN a décidé de renoncer à un siège.

Elle avait créé la surprise en décidant de courir plusieurs lièvres à la fois. La députée RN de la 13e circonscription du Rhône Tiffany Joncour s'était rapidement lancée dans la campagne des élections métropolitaines, avant de lorgner puis d'officialiser fin février sa candidature également aux municipales à Saint-Priest.

Battue lors des deux scrutins, mais obtenant tout de même des sièges d'élue d'opposition au conseil métropolitain et au conseil municipal san-priod, Tiffany Joncour a été frappée par le cumul des mandats.

Plutôt que de rendre son écharpe de parlementaire, elle a choisi de renoncer à Saint-Priest. Sa décision a été officiellement transmise au maire LR Gilles Gascon, dont elle pourra continuer à critiquer le travail à la Métropole où il siège comme vice-président de Véronique Sarselli.

Selon Médiacités, qui relaie la procédure engagée par l'écologiste Matthieu Vieira, Tiffany Joncour aurait en réalité choisi de mettre son mandat de députée dans la balance en se présentant en connaissance de cause à deux scrutins locaux. L'élu décinois, qui bataillait lors des municipales contre… l'assistant parlementaire de Tiffany Joncour, Tim Bouzon, a sollicité l'intervention de la préfecture du Rhône à ce sujet.

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Tiffany Joncour

7 commentaires
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Jesaistout le 10/04/2026 à 11:57

Peut être que c'est son choix. Prendre la thune.
Mais c'est le choix de l'écologiste Viera de lui ôter une fonction qui a conditionné sa décision
C'est le seul fait d'arme de cet écologiste Decinois. Avoir fait chier Joncour et Vincendet.
Pour le reste, à part du blabla, rien de concret pour sa ville de decines.

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mdr 69 le 10/04/2026 à 11:37
saco697 a écrit le 10/04/2026 à 11h09

quelle surprise ! elle démissionne du poste qui rapporte le moins …

elle reste au poste ou sa voix sera le plus utile.

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Déontologie du courageux le 10/04/2026 à 11:26
Ex Précisions a écrit le 10/04/2026 à 10h21

Comme tous les autres politiciens !
Je serais à leur place je ferais pareil, déontologiquement par contre... mais ce mot n'existe plus en politique.

Et à part critiqueur tout le monde, toujours pas de nom à donner pour 2027 ? Lâcheté maximale, encore et toujours.

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saco697 le 10/04/2026 à 11:09

quelle surprise ! elle démissionne du poste qui rapporte le moins …

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Con_verse le 10/04/2026 à 10:53

Pauvres électeurs !

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Ex Précisions le 10/04/2026 à 10:21
lolotoooôooo a écrit le 10/04/2026 à 09h23

Bah, elle renonce au mandat qui rapporte le moins hein !

Comme tous les autres politiciens !
Je serais à leur place je ferais pareil, déontologiquement par contre... mais ce mot n'existe plus en politique.

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lolotoooôooo le 10/04/2026 à 09:23

Bah, elle renonce au mandat qui rapporte le moins hein !

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