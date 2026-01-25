Tiffany Joncour (RN) veut faire le ménage dans la Métropole de Lyon et promet la suppression de la ZTL, de la ZFE, de pistes cyclables et des voies de covoiturage

Concrètement, ce qui a été fait durant 6 ans ne sera pas défait, ou presque si Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli sont élus en mars.

C'est là que Tiffany Joncour débarque, à bord d'un bulldozer, tentant de prendre le contrepied de ses adversaires jugés trop tendres.

La députée RN, candidate aux élections métropolitaines, dévoile son projet de mobilités et promet une "rupture avec les politiques idéologiques".

Saturation des axes routiers, transports en commun jugés insuffisants, sentiment d’insécurité dans le réseau TCL : Tiffany Joncour décrit une métropole "au bord de l’asphyxie". Selon elle, les choix opérés ces dernières années pénaliseraient en priorité "ceux qui travaillent, ceux qui vivent loin du centre et ceux qui n’ont pas d’alternative crédible à la voiture".

Métro E contre TEOL : un choix structurant

Au cœur de ses propositions figure le métro E, reliant Bellecour à Alaï. Présenté comme "la seule solution structurante et cohérente à long terme" pour l’Ouest lyonnais, le projet également porté par Véronique Sarselli est évalué entre 1,2 et 1,4 milliard d’euros. Tiffany Joncour rappelle que plusieurs millions d’euros ont déjà été engagés dans les études et assume cet investissement qu’elle juge "indispensable pour l’avenir de la métropole".

À l’inverse, elle rejette le projet TEOL des écologistes, qualifié de "mauvais compromis", qu’elle estime imposé "contre l’avis des élus, des habitants et des territoires" et insuffisant pour répondre durablement aux besoins de déplacements.

Dans l’attente d’un éventuel métro E, la candidate RN avance plusieurs mesures à court terme : augmentation des fréquences de bus, création de lignes express pour l’Ouest lyonnais, modernisation du tram-train avec la Région, amélioration du confort du métro notamment via la climatisation et création d’un pôle multimodal à Tassin-la-Demi-Lune.

Autre proposition mise en avant : l’intégration progressive du RhônExpress dans la tarification TCL. Tiffany Joncour dénonce un tarif de 16 euros pour 20 minutes de trajet qu’elle juge incompatible avec les standards des grandes métropoles européennes, et affirme vouloir rendre ce service "accessible à tous".

Le manque de parcs-relais est également pointé comme un frein majeur à l’usage des transports collectifs. Le RN propose de faire passer leur capacité de 8000 à 20 000 places d’ici 2032, via la création de nouveaux équipements, l’agrandissement de sites saturés comme Vaise ou Vénissieux, et la surélévation de parkings existants, notamment à Meyzieu.

Sur le volet sécuritaire, Tiffany Joncour conditionne le retour des usagers dans les transports à la création d’une brigade dédiée : 350 agents armés et assermentés, déployés sur l’ensemble du réseau TCL, pour un budget annoncé de 30 millions d’euros la première année, puis 20 millions par an. Le dispositif serait complété par un renforcement de la vidéoprotection autour des arrêts.

ZFE, ZTL et pistes cyclables dans le viseur

La candidate RN revendique enfin une rupture nette avec les politiques actuelles : suppression de la Zone à trafic limité (ZTL) de Lyon, non-application de la ZFE, remise en cause de certaines pistes cyclables jugées "dangereuses", suppression de la voie de covoiturage sur la M6-M7 et rétablissement de places de stationnement de proximité. De quoi promettre de sacrées prises de becs avec la préfecture du RHône.

Une ligne assumée par Tiffany Joncour, qui résume son projet comme une volonté de "remettre de la cohérence et du bon sens" dans la politique des mobilités métropolitaines.