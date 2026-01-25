Tiffany Joncour (RN) veut faire le ménage dans la Métropole de Lyon et promet la suppression de la ZTL, de la ZFE, de pistes cyclables et des voies de covoiturage

Concrètement, ce qui a été fait durant 6 ans ne sera pas défait, ou presque si Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli sont élus en mars.
C'est là que Tiffany Joncour débarque, à bord d'un bulldozer, tentant de prendre le contrepied de ses adversaires jugés trop tendres.
La députée RN, candidate aux élections métropolitaines, dévoile son projet de mobilités et promet une "rupture avec les politiques idéologiques".
Saturation des axes routiers, transports en commun jugés insuffisants, sentiment d’insécurité dans le réseau TCL : Tiffany Joncour décrit une métropole "au bord de l’asphyxie". Selon elle, les choix opérés ces dernières années pénaliseraient en priorité "ceux qui travaillent, ceux qui vivent loin du centre et ceux qui n’ont pas d’alternative crédible à la voiture".
Métro E contre TEOL : un choix structurant
Au cœur de ses propositions figure le métro E, reliant Bellecour à Alaï. Présenté comme "la seule solution structurante et cohérente à long terme" pour l’Ouest lyonnais, le projet également porté par Véronique Sarselli est évalué entre 1,2 et 1,4 milliard d’euros. Tiffany Joncour rappelle que plusieurs millions d’euros ont déjà été engagés dans les études et assume cet investissement qu’elle juge "indispensable pour l’avenir de la métropole".
À l’inverse, elle rejette le projet TEOL des écologistes, qualifié de "mauvais compromis", qu’elle estime imposé "contre l’avis des élus, des habitants et des territoires" et insuffisant pour répondre durablement aux besoins de déplacements.
Dans l’attente d’un éventuel métro E, la candidate RN avance plusieurs mesures à court terme : augmentation des fréquences de bus, création de lignes express pour l’Ouest lyonnais, modernisation du tram-train avec la Région, amélioration du confort du métro notamment via la climatisation et création d’un pôle multimodal à Tassin-la-Demi-Lune.
Autre proposition mise en avant : l’intégration progressive du RhônExpress dans la tarification TCL. Tiffany Joncour dénonce un tarif de 16 euros pour 20 minutes de trajet qu’elle juge incompatible avec les standards des grandes métropoles européennes, et affirme vouloir rendre ce service "accessible à tous".
Le manque de parcs-relais est également pointé comme un frein majeur à l’usage des transports collectifs. Le RN propose de faire passer leur capacité de 8000 à 20 000 places d’ici 2032, via la création de nouveaux équipements, l’agrandissement de sites saturés comme Vaise ou Vénissieux, et la surélévation de parkings existants, notamment à Meyzieu.
Sur le volet sécuritaire, Tiffany Joncour conditionne le retour des usagers dans les transports à la création d’une brigade dédiée : 350 agents armés et assermentés, déployés sur l’ensemble du réseau TCL, pour un budget annoncé de 30 millions d’euros la première année, puis 20 millions par an. Le dispositif serait complété par un renforcement de la vidéoprotection autour des arrêts.
ZFE, ZTL et pistes cyclables dans le viseur
La candidate RN revendique enfin une rupture nette avec les politiques actuelles : suppression de la Zone à trafic limité (ZTL) de Lyon, non-application de la ZFE, remise en cause de certaines pistes cyclables jugées "dangereuses", suppression de la voie de covoiturage sur la M6-M7 et rétablissement de places de stationnement de proximité. De quoi promettre de sacrées prises de becs avec la préfecture du RHône.
Une ligne assumée par Tiffany Joncour, qui résume son projet comme une volonté de "remettre de la cohérence et du bon sens" dans la politique des mobilités métropolitaines.
Un coup de plumeau sur la collections d'objets de la seconde guerre mondiale de son mari?Signaler Répondre
Le titre est explicite, on parle suppression de ZTL, de la ZFE et de pistes cyclables, il me semble que j'ai bien lu.
Enfin une candidate patriote qui défend vraiment notre intêret !Signaler Répondre
Mais elle ne va pas assez loin : il faut aussi rendre aux voitures les rues piétonnes !
Si on peut circuler en voiture librement, on sera protéger de la pollution donc plus besoin de ZTE ou ZFL ou je ne sais quoi !
Encore une semaine marquée par les belles promesses de campagne des candidats aux élections municipales et métropolitaines à Lyon. Embobinage collectif.Signaler Répondre
Les écologistes ont une nette avance pour pourrir la situation : en un seul mandat ils ont fait de Lyon la ville championne de France de embouteillages et la pollution qui va avec.🤢🤮Signaler Répondre
Elle va donner un coup de balai ? C'est peu probable.Signaler Répondre
Vous avez oublié de développer une argumentation sur les liens entre Trump et Aulas, pour mettre en avant comme vous établissez ce rapport.Signaler Répondre
c'est vrai, il y a deja de la pollution, donc votons RN pour doubler le niveau de pollution.Signaler Répondre
Votez Tiffany pour un bon cancer des poumons
"remise en cause de certaines pistes cyclables jugées "dangereuses",Signaler Répondre
La phrase suivante ne parle pas des pistes cyclables et.le dernier paragraphe de l'article en parle en ces termes....
Lisez avant de commenter....
On doit bien pouvoir leur trouver une cabane dans un coin isolé, loin du coq.Signaler Répondre
Et plus sérieusement pour la sécurité dans les rues de Lyon ce qui est quand même plus important on fait quoi, il faut un peu sortir et se rendre compte que d'avoir un chauffeur et ne pas vivre les vraies choses que les citoyen vivent.Signaler Répondre
Tu as mal lu, car l'article stipule bien que les pistes cyclables ne seront pas détruit si le duo Sarcelli Aulas etait élu..Signaler Répondre
Par contre si c'est Joncour elle souhaite tout detruire, comme le révèle la phrase suivante..
Quand on fait des propositions cohérentes pratiques bref collées aux attentes des gens on est écouté et applaudit.Signaler Répondre
Faut arrêter par contre avec ses candidats qui ne parlent que de concepts idéologiques desincarnes et les discours sortis de cabinet de consulting.
Juste se demander que faire pour améliorer la vie quotidienne déjà pénible des gens et faire que les jeunes n'auront pas un avenir trop dégueulasse... mais bon l'avenir semble relativement sombre.
"Concrètement, ce qui a été fait durant 6 ans ne sera pas défait".Signaler Répondre
C'est la 1ere phrase de l'article, que vous n'avez concrètement pas lu comme d'habitude.....
Elle a beau faire le ménage l’extrême ne doit pas passer ça serait reculer ..Signaler Répondre
NON pas écolo à la campagne!!! il vont se plaindre du chant de mon coq , pour un écolo la misère c'est de travailler!!!Signaler Répondre
les artisans et autres ont besoin de travailler et si les cyclistes respectaient déjà le code de la route …Signaler Répondre
et bien! elle va en avoir du boulot après le merdier écolo!!!!! 6 années de connerie et de dépenseSignaler Répondre
Dans l'hypothèse quelle soit élu...Signaler Répondre
Donc les pistes cyclables seront envore la.
Et c'est tant mieux, nous sommes plus de 100000 utilisateurs du velos ..
Nous avons compris que passer plusieurs jours par an dans sa voiture en étant coincé dans les embouteillages n'avais pas beaucoup de sens ..
J'ai vendu ma voiture avant les ecolos car je perdais deja beaucoup trop de temp..
Aujourd'hui je traverse la ville de ouest en est, en heure de pointe en 30mn, pour zéro euro...
Ton élu RN qui ressemble à Chantal Goya et qui souhaite revivre dans les années 80 va faire 3% ..
nous on veux du mélanchon!!!Signaler Répondre
Sans oublier Aulas, le Trump lyonnais par excellence.Signaler Répondre
Je fais ce type de trajet souvent avec des dizaines et des dizaines de gens qui vont prendre le tgv.Signaler Répondre
Pas de souci ni stress
Encore une fois, Il n y a vraiment pas que Part dieu.Signaler Répondre
Dès aujourd hui, beaucoup d automobilistes se garent en parking relais à Gorges de loup , mermoz etc.. et profitent du réseau de métro en correspondances
Il se dit que cela se fait aussi à Paris d avoir une ou 2 correspondances métro.
Mais pars à la campagne si tu veux de l'air pur, de l'air frais. Tu crois que tu en as sans les voitures ? Avec les remontées de la vallée de la chimie, tu as déjà de quoi bien te polluer.Signaler Répondre
Selon les sondages initiés et payés par Aulas, beaucoup de voix du RN serait siphonnées par Aulas.Signaler Répondre
L'effet Bad Gones.
Du coup parler du RN à Lyon c'est parler d'Aulas.
Le RN étant la béquille du macronisme, cela est plutôt logique.
Le problème se n'est pas les aménagements mais les gens qui ne respectent rien, pourquoi ne pas partir plus tôt se garer comme il faut acheter son croissant et prendre le temps de siropter son café au PMU, toujours pressé, toujours faire à l'arrache...Signaler Répondre
Et oui... Comme à la banque bonne époque où il faisait bon vivre ! Le moral était meilleur, moins de consommation d'antidépresseurs....Signaler Répondre
Enfin un programme de rupture avec les conneries qui ont été faites ces 6 dernières années !Signaler Répondre
On n'en veut pas du RN, RN = trumpSignaler Répondre
Les chances de Tiffany Joncour de gouverner la métropole sont les mêmes que celles de Sochaux de gagner la ligue des champions.Signaler Répondre
C'est a dire 0%
Le RN Tiffaniste n'a pas davantage de chances de gagner les municipales que Lutte Ouvrière ou le parti du Yoga et de la loi naturelle de Jacques Cheminade.
Vous noterez que LyonMag n'a jamais fait d'article sur le programme de Lutte Ouvrière pour la métropole.
Pourquoi donc alors les pigistes de LyonMag nous pondent ils chaque jour un article sur le programme du RN, alors que ce parti ne représente RIEN a Lyon ?
Copinage ? adhésion a leurs idées ? Ordre venu de l'actionnaire principal ?
Quand des conneries sont faites, il faut bien les défaire, et vu que les élus ne sont jamais responsables de ce qu'ils font...Signaler Répondre
Donc si il y a moins de bagnoles, pas besoin de faire sauter la ztl et les pistes cyclables. RéfléchisSignaler Répondre
une voiture facilement garée dans un parking relais ne pollue pas, au contraire d'une voiture qui circule 1/2 heure pour chercher à se garer.Signaler Répondre
Et pourtant, si elle remet de la sécurité dans Lyon, je vote pour.Signaler Répondre
Bravo Madame!!!!! je voterais pour vousSignaler Répondre
hey "pourquoi bellecour " tu es lyonnais ou quoi ? A partir de la Station de métro de bellecour tu peux aller dans toutes les directions Il y a toutes les correspondances possible quite archanges de métro..Tiens par ex pour aller a la Part Dieu tu vas jusqu'à saxe gambetta puis correspondance jusqu'à Part Dieu .Faut se réveiller mon gars !!!Signaler Répondre
Parce que vous croyez qu'il se passe quoi rue Leon Blum depuis le couloir dédié au C3 ???Signaler Répondre
Venez donc faire un tour vers le 89, où vous avez cote à cote un bar, un PMU et en face une boulangerie ???
Les gens qui se garent à l'arrache sur la chicane en plein milieu de la route, voir devant les sortie de garage puisque les trottoirs ont des plots.
La trilogie du jour : café clope croissant
Bah oui, on supprime les arrets minutes, les places de parkings en surface, du coup, les gens se garent n'importe comment...
Vous connaissez beaucoup de gens qui travaillent place Bellecour ?Signaler Répondre
Quand on dépense des milliards, il vaut mieux que ça serve à quelque chose au final. 2 correspondances, ça rebutera n'importe quel automobiliste.
Regardez un plan du métro su vous ne le connaissez pas déjàSignaler Répondre
Il faudra déjà que la pollution ait vraiment diminuée.Signaler Répondre
Avant quoi ? Les écolos ? Personne a attendu les écolos pour réaliser des pistes cyclables, de la végétalisation, des axes apaisés....Signaler Répondre
Le retour comme avant pour que les aménagements soient réalisés dans le but d'améliorer la situation et non de la dégrader comme cela est fait de façon punitive depuis 2020, en un mandat les écolos (les extrémistes d'en face) ont fait de Lyon la ville la plus embouteillée de France, c'était mieux avant en effet....
Avec leur politique, leurs subventions et leurs aménagements, les ecolos ont réussi à opposer durablement et frontallement les lyonnais!Signaler Répondre
Il n y a qu a voir les invectives sur les réseaux et meme ici!
Avant leur arrivée, ça ne se passait pas comme cela! On n était pas d accord, mais on s écoutait, on se respectait !
Aujourd’hui, les ecolos vous agressent pour un oui pour un non… le plus visible étant Facebook!
Bref, tout ça pour dire que oui, le retour à une ville fluide partagée par tous serait LA solution
Mais cette dame ne passera jamais, parce qu elle a une étiquette RN!
Nb : la fréquentation de la majorité des pistes cyclables est risibles! J en suis plusieurs pour aller bosser chaque matin! Modulo certains grand axes, elle sont tristement vides …. Sans oublier les trajets de bus délirant, avec des arrêts de bus qui utilisent une voie entière, juste pour créer des bouchons (alors qu en 10ans, je n ai jamais vu personne a ces arrêts)
Tes pistes cyclables qui ne servent à rien 8 mois sur 10 vont être détruitesSignaler Répondre
au contraire , si il y a des parcs relais plus nombreux, des transports en commun sécurisés , fréquents et accessibles , des prix raisonnables et bien il y aura moins de voitures . ce n’est pas un plaisir de prendre sa voiture mais quand on peut difficilement faire autrement …Signaler Répondre
Je vais voter AULAS c'est sûr, mais pourquoi elle annonce ça ?Signaler Répondre
Ah le fameux bon sens… le bon sens qui veut que plus on ajoute de voies de circulation et moins il y a d’embouteillage n’est ce pas? La réalité est que bien souvent les choses s’organisent contre le bon sens justement mais ça nos petits politiciens médiocres et lâches sont incapables de le comprendre. J’attends d’un politique qu’il sache mener des actions de long terme pour le bien commun, quitte à déplaire à une partie de la population, pas qu’il caresse les gens dans le sens du poil pour acheter leur voix. Remettre les voitures dans Lyon, supprimer des pistes cyclables .. mais dans quel monde ces gens vivent ils? Quelle paresse intellectuelle, quelle médiocrité..:Signaler Répondre
c'est peu crédible de s'attaquer à la personne : argumentons plutôt sur le projet !Signaler Répondre
On arrête les vélos!Signaler Répondre
On amène nos enfants en voiture à l’école !
On va faire les courses en voiture.
On se gare sur le trottoir pour acheter des clopes !!!!
Comme avant ! Youpi
Plutôt que d'essayer de battre le record de bouchons dans Lyon obtenu par Doucet et Bernard en 2025...Signaler Répondre
Il faut tout rouvrir, aérer la circulation...
Elle a pas une tête de porte bonheur, plutôt d hypocrite , de fourbe comme les politiciens de tout bord qui vendent du rêve aux simples d’esprits ..Signaler Répondre