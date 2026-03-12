Un homme masqué s’introduit dans une classe, un lycée confiné près de Lyon

Les lycéens ont été confinés après l’intrusion d’un homme au visage dissimulé dans une classe de l’établissement vaudais. L’alarme anti-intrusion a été déclenchée et les élèves ont été confinés.

Les policiers de la BAC ont rapidement été déployés sur place.

Le suspect aurait rapidement pris la fuite. Une levée de doute a été effectuée et l’alerte a été levée peu avant midi.

Une enquête a été ouverte. Aucune piste n’est privilégiée à ce stade.