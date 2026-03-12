Faits Divers

Un homme masqué s’introduit dans une classe, un lycée confiné près de Lyon

Un homme masqué s’introduit dans une classe, un lycée confiné près de Lyon - DR

Grosse frayeur ce jeudi matin pour les élèves du lycée Robert-Doisneau de Vaulx-en-Velin.

Les lycéens ont été confinés après l’intrusion d’un homme au visage dissimulé dans une classe de l’établissement vaudais. L’alarme anti-intrusion a été déclenchée et les élèves ont été confinés.

Les policiers de la BAC ont rapidement été déployés sur place. 

Le suspect aurait rapidement pris la fuite. Une levée de doute a été effectuée et l’alerte a été levée peu avant midi. 

Une enquête a été ouverte. Aucune piste n’est privilégiée à ce stade.

2 commentaires
Ex Précisions le 12/03/2026 à 19:11

Il venait vendre sa marchandise au plus près ?

Jeanlaville le 12/03/2026 à 18:47

Il voulait sûrement reprendre l'école il a juste oublié de s'inscrire

