Moins de violence en politique !

La politique a toujours été un sport de combat. Elle oppose des visions du monde, des projets de société, des intérêts parfois divergents. Mais un combat n’est pas une guerre. Et une démocratie n’est jamais plus fragile que lorsque la violence du langage finit par remplacer la force des idées.

Ces dernières semaines, dans la Métropole de Lyon, le débat a trop souvent dérapé. Le populisme a gagné. Les invectives ont remplacé les arguments. Les procès d’intention ont pris la place de la contradiction raisonnée. Et les réseaux sociaux, caisse de résonance permanente, ont amplifié ce phénomène jusqu’à donner l’impression que la politique n’était plus qu’un champ de bataille permanent.

Pourtant, la politique devrait être tout autre chose.

Elle devrait être l’art de convaincre, pas celui d’humilier. L’art de débattre, pas celui de disqualifier. L’art de construire, pas celui de détruire.

Le philosophe Jürgen Habermas parlait d’"éthique de la discussion" : l’idée selon laquelle une démocratie mature repose sur la capacité des citoyens et de leurs représentants à argumenter, à écouter et à répondre, plutôt qu’à caricaturer leurs adversaires.

Ce principe paraît presque naïf aujourd’hui. Et pourtant, il n’a jamais été aussi nécessaire.

Car la violence politique produit un effet pervers : elle éloigne les citoyens. Quand le débat devient agressif, simpliste ou hystérisé, beaucoup préfèrent se détourner de la vie publique. Ils se disent que tout cela ne les concerne plus, que la politique n’est qu’un spectacle permanent d’affrontements stériles.

Or une démocratie vivante suppose exactement l’inverse : des citoyens engagés, curieux, exigeants.

C’est pourquoi nous avons collectivement intérêt à réhabiliter le politiquement correct, au sens le plus noble du terme. Non pas une langue aseptisée ou prudente à l’excès, mais un langage respectueux, précis et responsable.

Car les mots ne sont jamais neutres. Ils peuvent éclairer ou obscurcir. Rassembler ou fracturer.

On peut être ferme sans être brutal. On peut être passionné sans être agressif. On peut être en désaccord profond sans sombrer dans l’insulte, le mensonge ou la calomnie.

Dimanche, les électeurs trancheront. C’est la beauté même de la démocratie : les citoyens décident, et les responsables politiques doivent accepter leur verdict.

Mais quel que soit le résultat, une chose doit rester essentielle : la qualité de notre débat public.

Si nous voulons que la politique redevienne une force d’espérance plutôt qu’un spectacle de confrontation permanente, il faudra retrouver le goût des idées, de la nuance et de l’argumentation.

Bref, retrouver un peu d’élégance.

La démocratie y gagnerait beaucoup.

Et les citoyens aussi.

Joris Hadj

Enseignant en université