Coup dur pour Decitre : les librairies placées sous protection judiciaire

Coup dur pour l’un des principaux acteurs français de la librairie.
Le groupe Nosoli, qui possède les enseignes Decitre et Furet du Nord, a annoncé ce mardi 26 mai son intention de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Lille à partir du 1er juin.
Basé à Tourcoing, le groupe justifie cette décision par une dégradation rapide de la situation économique du secteur culturel.
Dans un communiqué, Nosoli évoque une crise durable touchant les biens culturels, avec un recul des volumes de ventes estimé à près de 15% depuis 2021.
Selon l’entreprise, les difficultés se sont accentuées depuis le début de l’année 2026, conduisant à engager cette procédure afin de restructurer l’activité.
Un plan de relance annoncé
Nosoli assure vouloir bâtir un plan de redressement autour de plusieurs axes : une diversification accrue au-delà du livre, un renforcement des outils numériques et du commerce en ligne, ainsi qu’un développement de ses activités auprès des professionnels et partenaires distributeurs.
Le groupe entend aussi poursuivre le développement de prestations réalisées en marque blanche.
En Auvergne-Rhône-Alpes, l’enseigne Decitre compte encore huit librairies, dont deux à Lyon.
À ce stade, aucune fermeture immédiate n’est annoncée et les magasins poursuivent leur activité normalement, assure la direction. Le contenu précis du plan de redressement devrait être dévoilé dans les prochaines semaines.
L’enseigne avait déjà engagé un recentrage ces dernières années, avec notamment deux fermetures de magasins en 2024.
Tu penses à Bolloré quand tu dis cela ?Signaler Répondre
L homme qui distribue des millions a des gens qui viennent lui chier dans la main .
Clemenceau disait " En France on plante un haut fonctionnaire ou un ministre, il pousse une taxe" La preuve on est le pays le plus taxe au monde . et avec tout ça on est le pays le plus endetté d Europe après la Grèce et l ItalieSignaler Répondre
Il y'a beaucoup d'argent en France pour la culture.Signaler Répondre
Le problème c'est que cet argent est souvent distribué entre "copains ".
On ne peut rien contre la marche du temps .Signaler Répondre
Vous avez deja vue un Lfiste dans une librairue Decitre ?
Chez Décitre vous trouvez de la papeterie, des legos, des jeux de societé, des mugs, des figurines... donc faudra m'expliquer la différence avec Cultura, Leclerc culture ou autres magasins (ce qui n'est pas un reproche).Signaler Répondre
Effectivement, le fait qu'ils soient en plein Lyon (Bellecour et Part-Dieu) ça fait maintenant fuir tout les gens qui ne vivent dans Lyon intra muros, puisque Lyon est devenu un repoussoir et qu'on peut faire son shopping dans les villes autour de Lyon, avec parkings gratos, et mauvaise populace en moins.
La taxe de 3 Euros pour l'envoi des livre par la Fnac ou Amazon a été une idée lumineuse (ou pas) des taxeurs fous du gouvernement, les mêmes qui taxent les voitures thermiques à coups de malus délirants et qui constatent étonnamment qu'en fait cela fait s'effondrer le marché automobile.Signaler Répondre
Pareil ici, on ruine au global l'économie du livre, car non seulement les gens achètent moins sur les sites de e-commerce, mais en plus cette "perte" d'habitude forcée d'acheter des livres a forcément des répercussiions sur l'habitude d'achter des livres en librairies.
Nos politiques sont des génies de la taxe, la taxe, la taxe... qui ruine toujours plus l'économie française.
J'espère vraiment que les boutiques se relèveront ... C'est toujours un plaisir pour moi de traîner chez Decitre, les vendeurs et vendeuses ont toujours été agréables et disponibles (et "neutres"), et déambuler dans le magasin de Bellecour notamment à la recherche d'une pépite bouquin / déco ou autre est toujours un plaisir pour moi.Signaler Répondre
Il y avait Flammarion, remplacé par Monoprix, il faut que Decitre Bellecour (et les autres bien sûr) tienne !!!
Les boutiques ferment les unes après les autres dans le centre ville ... Quelle tristesse !!!
Decitre vend de la papeterie, des fournitures de bureau, des jeux, des puzzles, du matériel de loisirs créatifs, des agendas, des cahiers...Signaler Répondre
Vous devez être très malheureux pour expulser autant de haine.Signaler Répondre
Je ne comprends pas, la taxe qu'ils ont mis sur les livraisons de livres par Internet en dessous de 35€ ne devait pas sauver les librairies physiques ? En fait, on a juste fait baisser le marché du livre papier, déjà affecté par les livres électroniques. Mais bon, la seule réponse que connaît la France à un problème est... ajouter une taxe. Les exemples où ça ne marche pas et où le remède est pire que le mal sont légions... La FNAC et Cultura se sont frottées les mains ...Signaler Répondre
Votre témoignage confirme surtout que vous êtes un horrible client.Signaler Répondre
Et d'une façon générale, tous les commerces avec parking inclus pour faire des achats à l'abri de la mitrailleuse à P.V..Signaler Répondre
effectivement on semble entrer dans l ère des supermarchés de la culture avec parkings faciles multi choix livres presse CD DVD instruments de musiques cahiers agendas pierres ésotériques cartomancies etc etc Decitre hélas ne peut rivaliser en centre ville avec son offre classiqueSignaler Répondre
Pour quelles raisons ?Signaler Répondre
j'aimais bien Decitre mais l'accès est difficile quand on n'habite pas en ville, beaucoup de livres sont abimés par les lecteurs qui se croient dans une bibliothèque et viennent passer le temps à lire gratuitement.Signaler Répondre
Ces espaces sont très bien mais ne remplaceront jamais une vraie librairie - historique de surcroît - comme DécitreSignaler Répondre
pas surprenant avec l amabilité de certaine vieille vendeuse on n y retourne plus … je leur avait dit qu elle allait se retrouver au chômage à force de faire fuir les clients, après qu elle m’ait traité « d emmerdeur » parce que je réclamais que le livre me soit facturé au prix affiché… ça l avait fait rire quand je lui avait dit que «dans le commerce, le client a toujours raison » j espère q il le me lit aujourd’hui…. je n ai jamais remis les pieds chez Decitre depuis alors que j etais client depuis des dizaines d années à son age elle va avoir du mal a se recycler… elle va etre encore plus aigrie …Signaler Répondre
Diversifié en vendant du poulet cuit et du kebab, cela attirera les jeunes.Signaler Répondre
les librairies qui ont des parkings fonctionnent bien: exemple Leclerc Espace culturel. et Cultura ouvre un nouveau magasin à Chambéry en zone commerciale..Signaler Répondre