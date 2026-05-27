Economie

Coup dur pour Decitre : les librairies placées sous protection judiciaire

Coup dur pour Decitre : les librairies placées sous protection judiciaire

Fragilisé par la baisse des ventes de biens culturels, le groupe Nosoli, propriétaire de Decitre et Furet du Nord, va demander son placement en redressement judiciaire à compter du 1er juin. Les magasins restent ouverts.

Coup dur pour l’un des principaux acteurs français de la librairie.

Le groupe Nosoli, qui possède les enseignes Decitre et Furet du Nord, a annoncé ce mardi 26 mai son intention de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Lille à partir du 1er juin.

Basé à Tourcoing, le groupe justifie cette décision par une dégradation rapide de la situation économique du secteur culturel.

Dans un communiqué, Nosoli évoque une crise durable touchant les biens culturels, avec un recul des volumes de ventes estimé à près de 15% depuis 2021.

Selon l’entreprise, les difficultés se sont accentuées depuis le début de l’année 2026, conduisant à engager cette procédure afin de restructurer l’activité.

Un plan de relance annoncé

Nosoli assure vouloir bâtir un plan de redressement autour de plusieurs axes : une diversification accrue au-delà du livre, un renforcement des outils numériques et du commerce en ligne, ainsi qu’un développement de ses activités auprès des professionnels et partenaires distributeurs.

Le groupe entend aussi poursuivre le développement de prestations réalisées en marque blanche.

En Auvergne-Rhône-Alpes, l’enseigne Decitre compte encore huit librairies, dont deux à Lyon.

À ce stade, aucune fermeture immédiate n’est annoncée et les magasins poursuivent leur activité normalement, assure la direction. Le contenu précis du plan de redressement devrait être dévoilé dans les prochaines semaines.

L’enseigne avait déjà engagé un recentrage ces dernières années, avec notamment deux fermetures de magasins en 2024.

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Decitre

19 commentaires
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Illustration le 27/05/2026 à 13:48
Pognon a écrit le 27/05/2026 à 13h23

Il y'a beaucoup d'argent en France pour la culture.
Le problème c'est que cet argent est souvent distribué entre "copains ".

Tu penses à Bolloré quand tu dis cela ?
L homme qui distribue des millions a des gens qui viennent lui chier dans la main .

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Catalan le 27/05/2026 à 13:32
Fallait pas taxer les envois de livres a écrit le 27/05/2026 à 12h12

La taxe de 3 Euros pour l'envoi des livre par la Fnac ou Amazon a été une idée lumineuse (ou pas) des taxeurs fous du gouvernement, les mêmes qui taxent les voitures thermiques à coups de malus délirants et qui constatent étonnamment qu'en fait cela fait s'effondrer le marché automobile.

Pareil ici, on ruine au global l'économie du livre, car non seulement les gens achètent moins sur les sites de e-commerce, mais en plus cette "perte" d'habitude forcée d'acheter des livres a forcément des répercussiions sur l'habitude d'achter des livres en librairies.

Nos politiques sont des génies de la taxe, la taxe, la taxe... qui ruine toujours plus l'économie française.

Clemenceau disait " En France on plante un haut fonctionnaire ou un ministre, il pousse une taxe" La preuve on est le pays le plus taxe au monde . et avec tout ça on est le pays le plus endetté d Europe après la Grèce et l Italie

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Pognon le 27/05/2026 à 13:23

Il y'a beaucoup d'argent en France pour la culture.
Le problème c'est que cet argent est souvent distribué entre "copains ".

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En meme temps le 27/05/2026 à 12:30
ABI a écrit le 27/05/2026 à 11h27

J'espère vraiment que les boutiques se relèveront ... C'est toujours un plaisir pour moi de traîner chez Decitre, les vendeurs et vendeuses ont toujours été agréables et disponibles (et "neutres"), et déambuler dans le magasin de Bellecour notamment à la recherche d'une pépite bouquin / déco ou autre est toujours un plaisir pour moi.
Il y avait Flammarion, remplacé par Monoprix, il faut que Decitre Bellecour (et les autres bien sûr) tienne !!!
Les boutiques ferment les unes après les autres dans le centre ville ... Quelle tristesse !!!

On ne peut rien contre la marche du temps .
Vous avez deja vue un Lfiste dans une librairue Decitre ?

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Magasins lyono-lyonnais le 27/05/2026 à 12:14
Bellota a écrit le 27/05/2026 à 08h58

Ces espaces sont très bien mais ne remplaceront jamais une vraie librairie - historique de surcroît - comme Décitre

Chez Décitre vous trouvez de la papeterie, des legos, des jeux de societé, des mugs, des figurines... donc faudra m'expliquer la différence avec Cultura, Leclerc culture ou autres magasins (ce qui n'est pas un reproche).
Effectivement, le fait qu'ils soient en plein Lyon (Bellecour et Part-Dieu) ça fait maintenant fuir tout les gens qui ne vivent dans Lyon intra muros, puisque Lyon est devenu un repoussoir et qu'on peut faire son shopping dans les villes autour de Lyon, avec parkings gratos, et mauvaise populace en moins.

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Fallait pas taxer les envois de livres le 27/05/2026 à 12:12

La taxe de 3 Euros pour l'envoi des livre par la Fnac ou Amazon a été une idée lumineuse (ou pas) des taxeurs fous du gouvernement, les mêmes qui taxent les voitures thermiques à coups de malus délirants et qui constatent étonnamment qu'en fait cela fait s'effondrer le marché automobile.

Pareil ici, on ruine au global l'économie du livre, car non seulement les gens achètent moins sur les sites de e-commerce, mais en plus cette "perte" d'habitude forcée d'acheter des livres a forcément des répercussiions sur l'habitude d'achter des livres en librairies.

Nos politiques sont des génies de la taxe, la taxe, la taxe... qui ruine toujours plus l'économie française.

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ABI le 27/05/2026 à 11:27

J'espère vraiment que les boutiques se relèveront ... C'est toujours un plaisir pour moi de traîner chez Decitre, les vendeurs et vendeuses ont toujours été agréables et disponibles (et "neutres"), et déambuler dans le magasin de Bellecour notamment à la recherche d'une pépite bouquin / déco ou autre est toujours un plaisir pour moi.
Il y avait Flammarion, remplacé par Monoprix, il faut que Decitre Bellecour (et les autres bien sûr) tienne !!!
Les boutiques ferment les unes après les autres dans le centre ville ... Quelle tristesse !!!

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Henry Golant le 27/05/2026 à 10:53
roco a écrit le 27/05/2026 à 09h19

effectivement on semble entrer dans l ère des supermarchés de la culture avec parkings faciles multi choix livres presse CD DVD instruments de musiques cahiers agendas pierres ésotériques cartomancies etc etc Decitre hélas ne peut rivaliser en centre ville avec son offre classique

Decitre vend de la papeterie, des fournitures de bureau, des jeux, des puzzles, du matériel de loisirs créatifs, des agendas, des cahiers...

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Retour sur Terre le 27/05/2026 à 10:44
saco697 a écrit le 27/05/2026 à 08h39

pas surprenant avec l amabilité de certaine vieille vendeuse on n y retourne plus … je leur avait dit qu elle allait se retrouver au chômage à force de faire fuir les clients, après qu elle m’ait traité «  d emmerdeur » parce que je réclamais que le livre me soit facturé au prix affiché… ça l avait fait rire quand je lui avait dit que «dans le commerce, le client a toujours raison » j espère q il le me lit aujourd’hui…. je n ai jamais remis les pieds chez Decitre depuis alors que j etais client depuis des dizaines d années à son age elle va avoir du mal a se recycler… elle va etre encore plus aigrie …

Vous devez être très malheureux pour expulser autant de haine.

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Gina33 le 27/05/2026 à 10:30

Je ne comprends pas, la taxe qu'ils ont mis sur les livraisons de livres par Internet en dessous de 35€ ne devait pas sauver les librairies physiques ? En fait, on a juste fait baisser le marché du livre papier, déjà affecté par les livres électroniques. Mais bon, la seule réponse que connaît la France à un problème est... ajouter une taxe. Les exemples où ça ne marche pas et où le remède est pire que le mal sont légions... La FNAC et Cultura se sont frottées les mains ...

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Watt le 27/05/2026 à 09:52
saco697 a écrit le 27/05/2026 à 08h39

pas surprenant avec l amabilité de certaine vieille vendeuse on n y retourne plus … je leur avait dit qu elle allait se retrouver au chômage à force de faire fuir les clients, après qu elle m’ait traité «  d emmerdeur » parce que je réclamais que le livre me soit facturé au prix affiché… ça l avait fait rire quand je lui avait dit que «dans le commerce, le client a toujours raison » j espère q il le me lit aujourd’hui…. je n ai jamais remis les pieds chez Decitre depuis alors que j etais client depuis des dizaines d années à son age elle va avoir du mal a se recycler… elle va etre encore plus aigrie …

Votre témoignage confirme surtout que vous êtes un horrible client.

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1789 le 27/05/2026 à 09:39
bassta a écrit le 27/05/2026 à 07h12

les librairies qui ont des parkings fonctionnent bien: exemple Leclerc Espace culturel. et Cultura ouvre un nouveau magasin à Chambéry en zone commerciale..

Et d'une façon générale, tous les commerces avec parking inclus pour faire des achats à l'abri de la mitrailleuse à P.V..

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roco le 27/05/2026 à 09:19

effectivement on semble entrer dans l ère des supermarchés de la culture avec parkings faciles multi choix livres presse CD DVD instruments de musiques cahiers agendas pierres ésotériques cartomancies etc etc Decitre hélas ne peut rivaliser en centre ville avec son offre classique

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Henry Golant le 27/05/2026 à 09:14
Bellota a écrit le 27/05/2026 à 08h58

Ces espaces sont très bien mais ne remplaceront jamais une vraie librairie - historique de surcroît - comme Décitre

Pour quelles raisons ?

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bassta le 27/05/2026 à 09:03
Bellota a écrit le 27/05/2026 à 08h58

Ces espaces sont très bien mais ne remplaceront jamais une vraie librairie - historique de surcroît - comme Décitre

j'aimais bien Decitre mais l'accès est difficile quand on n'habite pas en ville, beaucoup de livres sont abimés par les lecteurs qui se croient dans une bibliothèque et viennent passer le temps à lire gratuitement.

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Bellota le 27/05/2026 à 08:58
bassta a écrit le 27/05/2026 à 07h12

les librairies qui ont des parkings fonctionnent bien: exemple Leclerc Espace culturel. et Cultura ouvre un nouveau magasin à Chambéry en zone commerciale..

Ces espaces sont très bien mais ne remplaceront jamais une vraie librairie - historique de surcroît - comme Décitre

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saco697 le 27/05/2026 à 08:39

pas surprenant avec l amabilité de certaine vieille vendeuse on n y retourne plus … je leur avait dit qu elle allait se retrouver au chômage à force de faire fuir les clients, après qu elle m’ait traité «  d emmerdeur » parce que je réclamais que le livre me soit facturé au prix affiché… ça l avait fait rire quand je lui avait dit que «dans le commerce, le client a toujours raison » j espère q il le me lit aujourd’hui…. je n ai jamais remis les pieds chez Decitre depuis alors que j etais client depuis des dizaines d années à son age elle va avoir du mal a se recycler… elle va etre encore plus aigrie …

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ZIPPO74 le 27/05/2026 à 08:27

Diversifié en vendant du poulet cuit et du kebab, cela attirera les jeunes.

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bassta le 27/05/2026 à 07:12

les librairies qui ont des parkings fonctionnent bien: exemple Leclerc Espace culturel. et Cultura ouvre un nouveau magasin à Chambéry en zone commerciale..

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