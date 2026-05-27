Coup dur pour Decitre : les librairies placées sous protection judiciaire

Coup dur pour l’un des principaux acteurs français de la librairie.

Le groupe Nosoli, qui possède les enseignes Decitre et Furet du Nord, a annoncé ce mardi 26 mai son intention de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Lille à partir du 1er juin.

Basé à Tourcoing, le groupe justifie cette décision par une dégradation rapide de la situation économique du secteur culturel.

Dans un communiqué, Nosoli évoque une crise durable touchant les biens culturels, avec un recul des volumes de ventes estimé à près de 15% depuis 2021.

Selon l’entreprise, les difficultés se sont accentuées depuis le début de l’année 2026, conduisant à engager cette procédure afin de restructurer l’activité.

Un plan de relance annoncé

Nosoli assure vouloir bâtir un plan de redressement autour de plusieurs axes : une diversification accrue au-delà du livre, un renforcement des outils numériques et du commerce en ligne, ainsi qu’un développement de ses activités auprès des professionnels et partenaires distributeurs.

Le groupe entend aussi poursuivre le développement de prestations réalisées en marque blanche.

En Auvergne-Rhône-Alpes, l’enseigne Decitre compte encore huit librairies, dont deux à Lyon.

À ce stade, aucune fermeture immédiate n’est annoncée et les magasins poursuivent leur activité normalement, assure la direction. Le contenu précis du plan de redressement devrait être dévoilé dans les prochaines semaines.

L’enseigne avait déjà engagé un recentrage ces dernières années, avec notamment deux fermetures de magasins en 2024.