Politique

Métropole de Lyon : Véronique Sarselli élue vice-présidente de France urbaine

Métropole de Lyon : Véronique Sarselli élue vice-présidente de France urbaine

Deux mois après son arrivée à la tête de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli a été élue vice-présidente de France urbaine. La nouvelle présidente de l’exécutif métropolitain hérite du portefeuille des institutions et de la décentralisation au sein de l’association des grandes villes et métropoles françaises.

Nouvelle responsabilité nationale pour la présidente de la Métropole de Lyon.

À l’occasion du renouvellement des instances de France urbaine, Véronique Sarselli a été élue vice-présidente de l’association, avec une délégation consacrée aux institutions et à la décentralisation, aux côtés du nouveau président, Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole.

La Métropole de Lyon présente cette nomination comme une reconnaissance du rôle de l’agglomération lyonnaise dans les grands débats territoriaux nationaux, alors que les collectivités urbaines sont confrontées à de multiples enjeux : logement, mobilités, transition écologique, sécurité, développement économique ou encore cohésion sociale.

Créée pour représenter les intérêts des grandes villes, métropoles et agglomérations françaises, France urbaine joue un rôle d’interface entre les grandes collectivités et l’État, en portant leurs positions sur les grands dossiers nationaux.

À travers ce nouveau mandat, Véronique Sarselli affirme vouloir défendre une décentralisation plus concrète, avec des responsabilités clarifiées entre l’État et les collectivités.

"Les grandes villes et métropoles doivent être pleinement reconnues comme des acteurs de premier plan de la République", estime la présidente de la Métropole, plaidant pour des décisions prises "plus près du terrain" et avec des moyens adaptés dans un contexte budgétaire tendu.

"Les territoires ne demandent pas plus de complexité : ils demandent plus de cohérence et plus de responsabilité", affirme-t-elle.

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Véronique Sarselli

5 commentaires
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Mitt le 26/05/2026 à 17:56
Général Salan a écrit le 26/05/2026 à 17h30

La seule chose qui m'intéresse c'est qu'elle tienne sa parole. Lors d'une manifestation contre la ZFE elle s'était engagée à la supprimer. Je sais les esprits chagrin diront que c'est une décision européenne. Alors il ne fallait pas faire cette promesse. Les promesses n'engagent que les c..s de mon espèce. La parole donnée c'est la parole donnée dans le cas contraire elle ne vaut pas mieux que les écologistes. J'attends la suite. J'espère qu'il y une personne se son service communication qui lit Lyon Mag

Non les ZFE sont une action nationale pour répondre à une exigence européenne (Suite condamnation de la France par la Cour de justice européenne).
Ce sont donc bien les députés qui porteront l'estocade pour son avenir, en respect cette fois du conseil constitutionnel. Cependant nous pourrions nous exposer à de nouvelles condamnations pour inaction

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Général Salan le 26/05/2026 à 17:30

La seule chose qui m'intéresse c'est qu'elle tienne sa parole. Lors d'une manifestation contre la ZFE elle s'était engagée à la supprimer. Je sais les esprits chagrin diront que c'est une décision européenne. Alors il ne fallait pas faire cette promesse. Les promesses n'engagent que les c..s de mon espèce. La parole donnée c'est la parole donnée dans le cas contraire elle ne vaut pas mieux que les écologistes. J'attends la suite. J'espère qu'il y une personne se son service communication qui lit Lyon Mag

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L'effet wahou le 26/05/2026 à 16:43
Impressionnant a écrit le 26/05/2026 à 16h29

Où trouve-t-elle toute cette énergie ?

En effet! On dirait Bruno Bernard au début de son mandat.

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100 jours aux pouvoirs le 26/05/2026 à 16:38

sa fait presque 100 jours aux pouvoirs de la métropole aucun projet n’est lancé hormis des promenades avec des journalistes rien n’a changé la droite est forte on promesses électorales et dis qu’ils sont aux commandes passer il y a rien a signaler la métropole suit la politique des grands villes de la métropole

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Impressionnant le 26/05/2026 à 16:29

Où trouve-t-elle toute cette énergie ?

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