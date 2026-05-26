Métropole de Lyon : Véronique Sarselli élue vice-présidente de France urbaine

Nouvelle responsabilité nationale pour la présidente de la Métropole de Lyon.

À l’occasion du renouvellement des instances de France urbaine, Véronique Sarselli a été élue vice-présidente de l’association, avec une délégation consacrée aux institutions et à la décentralisation, aux côtés du nouveau président, Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole.

La Métropole de Lyon présente cette nomination comme une reconnaissance du rôle de l’agglomération lyonnaise dans les grands débats territoriaux nationaux, alors que les collectivités urbaines sont confrontées à de multiples enjeux : logement, mobilités, transition écologique, sécurité, développement économique ou encore cohésion sociale.

Créée pour représenter les intérêts des grandes villes, métropoles et agglomérations françaises, France urbaine joue un rôle d’interface entre les grandes collectivités et l’État, en portant leurs positions sur les grands dossiers nationaux.

À travers ce nouveau mandat, Véronique Sarselli affirme vouloir défendre une décentralisation plus concrète, avec des responsabilités clarifiées entre l’État et les collectivités.

"Les grandes villes et métropoles doivent être pleinement reconnues comme des acteurs de premier plan de la République", estime la présidente de la Métropole, plaidant pour des décisions prises "plus près du terrain" et avec des moyens adaptés dans un contexte budgétaire tendu.

"Les territoires ne demandent pas plus de complexité : ils demandent plus de cohérence et plus de responsabilité", affirme-t-elle.