Politique

JO 2030 : Véronique Sarselli soutient l’accueil des sports de glace... mais pas qu'à Lyon

JO 2030 : Véronique Sarselli soutient l’accueil des sports de glace... mais pas qu'à Lyon

La présidente de la Métropole de Lyon Véronique Sarselli se positionne à son tour en faveur de l’organisation d’épreuves olympiques sur le territoire lyonnais en 2030. Elle veut toutefois inclure tout le territoire et pas que Lyon.

Le débat autour des Jeux Olympiques d’hiver 2030 continue de gagner l’agglomération lyonnaise. Dans un communiqué publié ce jeudi 7 mai, Véronique Sarselli affirme à son tour son soutien à l’accueil des sports de glace dans la métropole lyonnaise.

Cette prise de position intervient alors que le comité d’organisation étudie officiellement "de nouvelles hypothèses" pour certaines épreuves de glace alors que la candidature niçoise prend du plomb dans l'aile depuis l'élection du maire Eric Ciotti.

Véronique Sarselli enfin sur la même ligne que Grégory Doucet ? Presque, mais pas tout à fait. Là où le maire écologiste prêche pour sa paroisse et prône un accueil des épreuves de glace en 2030 à la Halle Tony-Garnier et dans les patinoires Charlemagne et Baraban, la présidente LR de la Métropole met plutôt en avant toute l'agglomération.

A ses yeux, la métropole dispose des infrastructures et capacités nécessaires pour accueillir ces compétitions. "La Métropole de Lyon a toujours été une terre d’accueil des grands événements sportifs et internationaux", affirme Véronique Sarselli, qui évoque également "une chance pour notre territoire" en matière de rayonnement, d’attractivité et d’économie locale.

Le premier vice-président aux grands projets, Jean-Michel Aulas, soutient également cette perspective. "Les grands événements créent de l’activité, renforcent l’image d’une métropole", souligne-t-il.

Même position du vice-président aux sports Jérôme Moroge, qui évoque "une formidable opportunité pour le rayonnement sportif" du territoire.

La Métropole annonce vouloir désormais échanger avec les partenaires institutionnels et sportifs afin de défendre sa candidature. Le nom de la LDLC Arena n'est pas évoqué, mais la salle d'Alexandre Aulas apparaît clairement comme l'un des lieux capables d'accueillir des épreuves de hockey ou de patinage, à l'instar d'Eurexpo.

Le dossier des sites olympiques des Alpes françaises 2030 reste en cours d’arbitrage au sein du comité d’organisation. Qui de Lyon ou de la Métropole (ou de Paris) remportera ce combat olympique ?

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10 commentaires
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raslebol69 le 07/05/2026 à 12:55

Faut-il comprendre "Pas à Lyon" ou plutôt "Pas uniquement à Lyon (mais aussi dans les autres communes de la Métropole)?

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SuperTonton le 07/05/2026 à 12:53

Doucet n'a jamais dit le contraire

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Ex Précisions le 07/05/2026 à 12:39
1789 a écrit le 07/05/2026 à 10h30

C'est bien mieux que ce soit à l'extérieur de Lyon, ville qui fait tout pour paralyser la circulation des véhicules.

Bof à Décines il y a des fusillades en ce moment à côté de l'Arena...
Je n'ai toujours pas vu les budgets surtout combien ça coûtera au contribuable, et combien ça lui rapportera si ça lui revient...

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J’adore le 07/05/2026 à 11:59

Ils ont sorti aulas du placard pour faire une déclaration, maintenant on le range à nouveau

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On en a marre de Paris, des Jacobins. le 07/05/2026 à 11:57

Non mais que les parisiens ailllent se faire voir, c'est notre région! Les Alpes ne sont pas aux portes de Paris mais de Lyon.

Et quand bien même ça ne se passe pas à Lyon la compétition devrait se dérouler exclusivement dans les Alpes, ras le bol du centralisme parisien et de son arrogance.

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raslebol69 le 07/05/2026 à 11:26
Blutch a écrit le 07/05/2026 à 11h02

Parce que les visiteurs internationaux accueillis pour les JO ont prévu de venir en bagnole?

La plupart ne viendront en effet pas en voiture, mais sur place ils ne circuleront pas en vélo... la voiture sera donc priviliégiée.

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metropole de lyon le 07/05/2026 à 11:22

bientôt 100 jours de gouvernance de la Métropole de Lyon rien n’a changé aucun sujet phare en place faire des commentaires sur des sujets portés par les autres ou déjà en place sa me fait penser à Aulas champion du monde des Twitte

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Blutch le 07/05/2026 à 11:02
1789 a écrit le 07/05/2026 à 10h30

C'est bien mieux que ce soit à l'extérieur de Lyon, ville qui fait tout pour paralyser la circulation des véhicules.

Parce que les visiteurs internationaux accueillis pour les JO ont prévu de venir en bagnole?

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XPERI69 le 07/05/2026 à 11:01

La LDLC Arena accueillera les mondiaux masculins de hockey en 2028, donc une salle prête pour les sports de glace des JO. Les patinoires lyonnaises ne serviront que de salles d'entrainement pas de sites pour les compétitions.

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1789 le 07/05/2026 à 10:30

C'est bien mieux que ce soit à l'extérieur de Lyon, ville qui fait tout pour paralyser la circulation des véhicules.

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