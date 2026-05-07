JO 2030 : Véronique Sarselli soutient l’accueil des sports de glace... mais pas qu'à Lyon

Le débat autour des Jeux Olympiques d’hiver 2030 continue de gagner l’agglomération lyonnaise. Dans un communiqué publié ce jeudi 7 mai, Véronique Sarselli affirme à son tour son soutien à l’accueil des sports de glace dans la métropole lyonnaise.

Cette prise de position intervient alors que le comité d’organisation étudie officiellement "de nouvelles hypothèses" pour certaines épreuves de glace alors que la candidature niçoise prend du plomb dans l'aile depuis l'élection du maire Eric Ciotti.

Véronique Sarselli enfin sur la même ligne que Grégory Doucet ? Presque, mais pas tout à fait. Là où le maire écologiste prêche pour sa paroisse et prône un accueil des épreuves de glace en 2030 à la Halle Tony-Garnier et dans les patinoires Charlemagne et Baraban, la présidente LR de la Métropole met plutôt en avant toute l'agglomération.

A ses yeux, la métropole dispose des infrastructures et capacités nécessaires pour accueillir ces compétitions. "La Métropole de Lyon a toujours été une terre d’accueil des grands événements sportifs et internationaux", affirme Véronique Sarselli, qui évoque également "une chance pour notre territoire" en matière de rayonnement, d’attractivité et d’économie locale.

Le premier vice-président aux grands projets, Jean-Michel Aulas, soutient également cette perspective. "Les grands événements créent de l’activité, renforcent l’image d’une métropole", souligne-t-il.

Même position du vice-président aux sports Jérôme Moroge, qui évoque "une formidable opportunité pour le rayonnement sportif" du territoire.

La Métropole annonce vouloir désormais échanger avec les partenaires institutionnels et sportifs afin de défendre sa candidature. Le nom de la LDLC Arena n'est pas évoqué, mais la salle d'Alexandre Aulas apparaît clairement comme l'un des lieux capables d'accueillir des épreuves de hockey ou de patinage, à l'instar d'Eurexpo.

Le dossier des sites olympiques des Alpes françaises 2030 reste en cours d’arbitrage au sein du comité d’organisation. Qui de Lyon ou de la Métropole (ou de Paris) remportera ce combat olympique ?