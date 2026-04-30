JO 2030 : les écologistes régionaux s’opposent frontalement au projet… et à l’option lyonnaise de Grégory Doucet

Le projet de Jeux olympiques d’hiver 2030 dans les Alpes continue de fracturer la classe politique. Tandis que la Ville de Lyon pousse pour accueillir des épreuves de glace en remplacement de Nice, les élus Les Écologistes à la Région Auvergne-Rhône-Alpes réaffirment leur opposition totale au projet.
Dans un communiqué publié ce jeudi 30 avril, ils dénoncent un projet qu’ils jugent à la fois risqué financièrement, contestable démocratiquement et incompatible avec les enjeux environnementaux.
Les Jeux sont qualifiés de projet "incompatible avec les limites planétaires, socialement inacceptable et élitiste".
Les élus écologistes pointent notamment un risque de dérive budgétaire, évoquant des estimations internes allant jusqu’à 900 millions d’euros de déséquilibre, qui pèseraient sur les finances publiques.
Ils critiquent également une gouvernance du COJOP jugée instable, marquée selon eux par des "démissions en cascade" et un manque de visibilité sur la livraison des infrastructures.
Dans ce contexte, ils rejettent toute tentative d’ajustement du projet : des "solutions sparadrap" qu’ils "ne sauraient cautionner".
Cette clarification de la position place les écologistes régionaux en contradiction directe avec certaines initiatives locales, notamment à Lyon, où la majorité municipale menée par Grégory Doucet s’est dite prête à accueillir des épreuves dans les patinoires lyonnaises et à la Halle Tony-Garnier.
Au-delà du débat sportif, le dossier des JO 2030 devient ainsi un point de tension politique majeur en Auvergne-Rhône-Alpes, y compris au sein de la famille écologiste, d'ordinaire très unie.
L'élu écologiste le plus puissant de la région depuis la défaite de Bruno Bernard va-t-il se mettre à dos son propre camp.
j'imagine Doucet en train de pousser le balai lors d'un match de curling 🤣Signaler Répondre
eux, freinent?Signaler Répondre
Ils se bouffent entre eux .................Signaler Répondre
Je ne vais pas le plaindre. Quant à sa " pauvreté " je ne crois pas que ce soit le cas !Signaler Répondre
Jeune Garde a été dissous récedmment sur fond de lynbchage mortel !Signaler Répondre
Après sa fusion technique de liste avec LFI, le khmer va ramer 6 ans !Signaler Répondre
Quand ça veut pas, ça veut pas...qu’il va être terne ce mandat .mdr 😀😃🙂Signaler Répondre
Plus d amisSignaler Répondre
C est triste
" le pauvre" je ne suis pas sûr que ce qualificatif soit appropriéSignaler Répondre
"écologistes régionaux" 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂Signaler Répondre
🍉
Remettez les poneys dans les parcs pour le bien être des enfants.Signaler Répondre
Tu parles d'un écolo !Signaler Répondre
Doucet est complètement perdu.Signaler Répondre
Il navigue à vue le pauvre.
Les écolos sont sources de contradictions perpétuelles ;-)Signaler Répondre
Et ça fait des décennies ce n'est pas demain que ça va changer.
Ce sont des militants comme LFI pas des politiciens...
J'adore les arguments en boucle et sur tous les sujets de la secte verte : " incompatible avec les limites planétaires, socialement inacceptable et élitiste". 😂🤣🤣Signaler Répondre
Une nouvelle découverte : La pastèque est anthropophage, ses spécimens sont capables de se manger entre eux !!!Signaler Répondre
C'est bien fait pour ta gueu.............. !!!!Signaler Répondre
ahahaha !!!!!
"Socialement inacceptable et élitiste" les JO?Signaler Répondre
Alors que c'est littéralement la compétition qui offre une fenêtre de visibilité sans commune mesure à de très nombreux sports et athlètes que l'on ne voit jamais en d'autres périodes...
Qu'ils sont débiles ces écolos. Ca critique le projet pour le projet, mais ça s'inquiète quand même du manque de visibilité sur la livraison des infrastructures ?
Pour une fois, j approuve ces ecolos régionaux, ont nous aurait menti sur le profil de notre maireSignaler Répondre
qui ne représentent qu'une petite minorité essayent encore d'exister en braillant vainement ; pitoyables comme toujoursSignaler Répondre
Doucet n a jamais été un vrai écologiste juste un politicard magouilleur qui surfe sur la vague verte pour s en mettre plein les poches car l humanitaire ne paye plus et impose ses caprices … il est plutôt du style capricieux violent en militant activement contre l interdiction des milices violente comme « La Jeune Garde » les fameux « partenaires de la municipalité » comme ils les appellent à la mairie … Ce qui est sûr c est qu il y à longtemps qu il a dégouté un vieil écologiste comme moi de l écologie politique et de ses magouilles mafieuseSignaler Répondre
Quand un ecologiste se reveille et se rend compte que Gregory n est pas vraiment ecologiste .Signaler Répondre
ça picote ? c est normal .
Le petit Grégory, avec sa ville à sa hauteur d'enfant (qu'il disait) qui va réussir une seule chose utile dans sa vie : se mettre à dos tous ses copains écolo-bobo-vélo-apaisés-dégenrés-LGBTQIA++VWXYZ 😂😂Signaler Répondre
Les Jeux sont qualifiés de projet "incompatible avec les limites planétaires, socialement inacceptable et élitiste".Signaler Répondre
Comme l'a déclaré Einstein ... “Il n’existe que deux choses infinies, l’Univers et la bêtise humaine... mais pour l'Univers, je n'ai pas de certitude absolue.”
bougrement à l emmerder pour ses autres projets politiques plus ambitieux..il est arrivé à l ecologie par opportunisme ,comme mitterrand est arrivé au socialisme..Signaler Répondre
""""L'élu écologiste le plus puissant de la région depuis la défaite de Bruno Bernard va-t-il se mettre à dos son propre camp."""Signaler Répondre
Tu parles d'une puissance ! Je dirais plutôt qu'il est devenu un nain puissant en faisant alliance avec les islamo-cocos de LFI pour rester en place à LYON.
electeurs comme d un marchepied et maintenant y s en sert de paillasson:bien fait!!Signaler Répondre
on se marre....y sont cocusSignaler Répondre