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JO 2030 : les écologistes régionaux s’opposent frontalement au projet… et à l’option lyonnaise de Grégory Doucet

JO 2030 : les écologistes régionaux s’opposent frontalement au projet… et à l’option lyonnaise de Grégory Doucet
JO 2030 : les écologistes régionaux s’opposent frontalement au projet… et à l’option lyonnaise de Grégory Doucet - LyonMag

Alors que Lyon se positionne pour accueillir des épreuves de glace, les élus écologistes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes réaffirment leur rejet global des Jeux d’hiver 2030.

Le projet de Jeux olympiques d’hiver 2030 dans les Alpes continue de fracturer la classe politique. Tandis que la Ville de Lyon pousse pour accueillir des épreuves de glace en remplacement de Nice, les élus Les Écologistes à la Région Auvergne-Rhône-Alpes réaffirment leur opposition totale au projet.

Dans un communiqué publié ce jeudi 30 avril, ils dénoncent un projet qu’ils jugent à la fois risqué financièrement, contestable démocratiquement et incompatible avec les enjeux environnementaux.

Les Jeux sont qualifiés de projet "incompatible avec les limites planétaires, socialement inacceptable et élitiste".  

Les élus écologistes pointent notamment un risque de dérive budgétaire, évoquant des estimations internes allant jusqu’à 900 millions d’euros de déséquilibre, qui pèseraient sur les finances publiques.

Ils critiquent également une gouvernance du COJOP jugée instable, marquée selon eux par des "démissions en cascade" et un manque de visibilité sur la livraison des infrastructures.

Dans ce contexte, ils rejettent toute tentative d’ajustement du projet : des "solutions sparadrap" qu’ils "ne sauraient cautionner".

Cette clarification de la position place les écologistes régionaux en contradiction directe avec certaines initiatives locales, notamment à Lyon, où la majorité municipale menée par Grégory Doucet s’est dite prête à accueillir des épreuves dans les patinoires lyonnaises et à la Halle Tony-Garnier.

Au-delà du débat sportif, le dossier des JO 2030 devient ainsi un point de tension politique majeur en Auvergne-Rhône-Alpes, y compris au sein de la famille écologiste, d'ordinaire très unie.

L'élu écologiste le plus puissant de la région depuis la défaite de Bruno Bernard va-t-il se mettre à dos son propre camp.

Tags :

Grégory Doucet

JO 2030

Les Ecologistes

28 commentaires
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Spore tif le 03/05/2026 à 10:28

j'imagine Doucet en train de pousser le balai lors d'un match de curling 🤣

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les skis le 03/05/2026 à 10:20
comme les araignées ............. a écrit le 03/05/2026 à 01h17

Ils se bouffent entre eux .................

eux, freinent?

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comme les araignées ............. le 03/05/2026 à 01:17

Ils se bouffent entre eux .................

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Droit dans ses bottes le 01/05/2026 à 11:08
Joubs69 a écrit le 30/04/2026 à 16h36

Doucet est complètement perdu.
Il navigue à vue le pauvre.

Je ne vais pas le plaindre. Quant à sa " pauvreté " je ne crois pas que ce soit le cas !

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Fachos de gauche ! le 01/05/2026 à 10:27
saco697 a écrit le 30/04/2026 à 15h04

Doucet n a jamais été un vrai écologiste juste un politicard magouilleur qui surfe sur la vague verte pour s en mettre plein les poches car l humanitaire ne paye plus et impose ses caprices … il est plutôt du style capricieux violent en militant activement contre l interdiction des milices violente comme « La Jeune Garde » les fameux « partenaires de la municipalité » comme ils les appellent à la mairie … Ce qui est sûr c est qu il y à longtemps qu il a dégouté un vieil écologiste comme moi de l écologie politique et de ses magouilles mafieuse

Jeune Garde a été dissous récedmment sur fond de lynbchage mortel !

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Qui perd gagne ! le 01/05/2026 à 10:23
Bianca a écrit le 01/05/2026 à 09h34

Quand ça veut pas, ça veut pas...qu’il va être terne ce mandat .mdr 😀😃🙂

Après sa fusion technique de liste avec LFI, le khmer va ramer 6 ans !

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Bianca le 01/05/2026 à 09:34

Quand ça veut pas, ça veut pas...qu’il va être terne ce mandat .mdr 😀😃🙂

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caillou le 01/05/2026 à 09:25

Plus d amis
C est triste

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Expression le 01/05/2026 à 08:37
Joubs69 a écrit le 30/04/2026 à 16h36

Doucet est complètement perdu.
Il navigue à vue le pauvre.

" le pauvre" je ne suis pas sûr que ce qualificatif soit approprié

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Kassos le 01/05/2026 à 07:37

"écologistes régionaux" 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

🍉

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Ringard 69190 le 30/04/2026 à 22:13

Remettez les poneys dans les parcs pour le bien être des enfants.

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D'où c'est ? le 30/04/2026 à 19:55

Tu parles d'un écolo !

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Joubs69 le 30/04/2026 à 16:36

Doucet est complètement perdu.
Il navigue à vue le pauvre.

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Ex Précisions le 30/04/2026 à 16:33

Les écolos sont sources de contradictions perpétuelles ;-)
Et ça fait des décennies ce n'est pas demain que ça va changer.
Ce sont des militants comme LFI pas des politiciens...

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Néant Vert le 30/04/2026 à 16:00

J'adore les arguments en boucle et sur tous les sujets de la secte verte : " incompatible avec les limites planétaires, socialement inacceptable et élitiste".  😂🤣🤣

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Charles Dard Ouine le 30/04/2026 à 15:48

Une nouvelle découverte : La pastèque est anthropophage, ses spécimens sont capables de se manger entre eux !!!

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Jean Caude Dusse Mélenchon le 30/04/2026 à 15:24

C'est bien fait pour ta gueu.............. !!!!

ahahaha !!!!!

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Henry Golant le 30/04/2026 à 15:21

"Socialement inacceptable et élitiste" les JO?
Alors que c'est littéralement la compétition qui offre une fenêtre de visibilité sans commune mesure à de très nombreux sports et athlètes que l'on ne voit jamais en d'autres périodes...

Qu'ils sont débiles ces écolos. Ca critique le projet pour le projet, mais ça s'inquiète quand même du manque de visibilité sur la livraison des infrastructures ?

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Samlion le 30/04/2026 à 15:17

Pour une fois, j approuve ces ecolos régionaux, ont nous aurait menti sur le profil de notre maire

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les antis tout le 30/04/2026 à 15:15

qui ne représentent qu'une petite minorité essayent encore d'exister en braillant vainement ; pitoyables comme toujours

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saco697 le 30/04/2026 à 15:04

Doucet n a jamais été un vrai écologiste juste un politicard magouilleur qui surfe sur la vague verte pour s en mettre plein les poches car l humanitaire ne paye plus et impose ses caprices … il est plutôt du style capricieux violent en militant activement contre l interdiction des milices violente comme « La Jeune Garde » les fameux « partenaires de la municipalité » comme ils les appellent à la mairie … Ce qui est sûr c est qu il y à longtemps qu il a dégouté un vieil écologiste comme moi de l écologie politique et de ses magouilles mafieuse

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Naiveté vraiment? le 30/04/2026 à 14:59

Quand un ecologiste se reveille et se rend compte que Gregory n est pas vraiment ecologiste .
ça picote ? c est normal .

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Et le gagnant est le 30/04/2026 à 14:29

Le petit Grégory, avec sa ville à sa hauteur d'enfant (qu'il disait) qui va réussir une seule chose utile dans sa vie : se mettre à dos tous ses copains écolo-bobo-vélo-apaisés-dégenrés-LGBTQIA++VWXYZ 😂😂

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GAD le 30/04/2026 à 14:21

Les Jeux sont qualifiés de projet "incompatible avec les limites planétaires, socialement inacceptable et élitiste".
Comme l'a déclaré Einstein ... “Il n’existe que deux choses infinies, l’Univers et la bêtise humaine... mais pour l'Univers, je n'ai pas de certitude absolue.”

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ces ploucs commencent le 30/04/2026 à 14:13

bougrement à l emmerder pour ses autres projets politiques plus ambitieux..il est arrivé à l ecologie par opportunisme ,comme mitterrand est arrivé au socialisme..

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Bruno Bob'art le 30/04/2026 à 14:12

""""L'élu écologiste le plus puissant de la région depuis la défaite de Bruno Bernard va-t-il se mettre à dos son propre camp."""

Tu parles d'une puissance ! Je dirais plutôt qu'il est devenu un nain puissant en faisant alliance avec les islamo-cocos de LFI pour rester en place à LYON.

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y s est sevi de ses le 30/04/2026 à 14:07

electeurs comme d un marchepied et maintenant y s en sert de paillasson:bien fait!!

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le clash le 30/04/2026 à 14:06

on se marre....y sont cocus

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