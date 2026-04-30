JO 2030 : les écologistes régionaux s’opposent frontalement au projet… et à l’option lyonnaise de Grégory Doucet

Le projet de Jeux olympiques d’hiver 2030 dans les Alpes continue de fracturer la classe politique. Tandis que la Ville de Lyon pousse pour accueillir des épreuves de glace en remplacement de Nice, les élus Les Écologistes à la Région Auvergne-Rhône-Alpes réaffirment leur opposition totale au projet.

Dans un communiqué publié ce jeudi 30 avril, ils dénoncent un projet qu’ils jugent à la fois risqué financièrement, contestable démocratiquement et incompatible avec les enjeux environnementaux.

Les Jeux sont qualifiés de projet "incompatible avec les limites planétaires, socialement inacceptable et élitiste".

Les élus écologistes pointent notamment un risque de dérive budgétaire, évoquant des estimations internes allant jusqu’à 900 millions d’euros de déséquilibre, qui pèseraient sur les finances publiques.

Ils critiquent également une gouvernance du COJOP jugée instable, marquée selon eux par des "démissions en cascade" et un manque de visibilité sur la livraison des infrastructures.

Dans ce contexte, ils rejettent toute tentative d’ajustement du projet : des "solutions sparadrap" qu’ils "ne sauraient cautionner".

Cette clarification de la position place les écologistes régionaux en contradiction directe avec certaines initiatives locales, notamment à Lyon, où la majorité municipale menée par Grégory Doucet s’est dite prête à accueillir des épreuves dans les patinoires lyonnaises et à la Halle Tony-Garnier.

Au-delà du débat sportif, le dossier des JO 2030 devient ainsi un point de tension politique majeur en Auvergne-Rhône-Alpes, y compris au sein de la famille écologiste, d'ordinaire très unie.

L'élu écologiste le plus puissant de la région depuis la défaite de Bruno Bernard va-t-il se mettre à dos son propre camp.