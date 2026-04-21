Julie Nublat-Faure : "Si on peut apporter notre expertise pour les JO 2030, pourquoi s'en priver ?"

Verra-t-on des épreuves des JO d'hiver 2030 à Lyon ? La capitale des Gaules pourrait remplacer Nice sur le pôle glace. "Le maire (Grégory Doucet ndlr) a vraiment tendu la main. On voit qu'il y a quand même certains blocages à Nice. Et du coup, l'idée, c'est d'être une alternative si nécessaire. On a des infrastructures qui existent, des patinoires existantes à Lyon, en cœur de ville, qui sont d'ailleurs plébiscités par nos habitants. Pourquoi ne pas proposer ce projet à travailler avec les organisateurs ? Dans tous les cas, il y a une main tendue pour faire en sorte qu'on réduise aussi au maximum l'impact carbone de ces jeux et on n'est pas forcément pour construire davantage de choses, ce qui serait le cas à Nice", indique l'adjointe aux Sports de Lyon, Julie Nublat-Faure.

Pour l'élue lyonnaise, Paris 2024 est un bon exemple : "Continuons sur cette lancée et si on peut apporter notre expertise en matière de transition écologique, pourquoi s'en priver ?"

Les Verts sont-ils désormais pour les Jeux Olympiques ? "Les écologistes, en fait, aiment le sport, aiment les grands événements quand ils respectent des cahiers des charges, quand ils sont le plus vertueux possible.

Bien sûr, quand on reçoit des grands événements, la métropole et la ville sont indissociables. Donc il y aura des discussions, des échanges, des débats, et ça sera porté avec les deux collectivités".

Julie Nublat-Faure évoque également la future baignade à la Confluence. Car la situation des piscines est tendue à Lyon : "Le projet numéro 1, c'est la darse pour l'été 2027. Mais on continue bien sûr de travailler sur le projet, notamment les berges du Rhône et puis peut-être d'autres lieux encore".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.