Julie Nublat-Faure : "Si on peut apporter notre expertise pour les JO 2030, pourquoi s'en priver ?"

Verra-t-on des épreuves des JO d'hiver 2030 à Lyon ? La capitale des Gaules pourrait remplacer Nice sur le pôle glace. "Le maire (Grégory Doucet ndlr) a vraiment tendu la main. On voit qu'il y a quand même certains blocages à Nice. Et du coup, l'idée, c'est d'être une alternative si nécessaire. On a des infrastructures qui existent, des patinoires existantes à Lyon, en cœur de ville, qui sont d'ailleurs plébiscités par nos habitants. Pourquoi ne pas proposer ce projet à travailler avec les organisateurs ? Dans tous les cas, il y a une main tendue pour faire en sorte qu'on réduise aussi au maximum l'impact carbone de ces jeux et on n'est pas forcément pour construire davantage de choses, ce qui serait le cas à Nice", indique l'adjointe aux Sports de Lyon, Julie Nublat-Faure.
Pour l'élue lyonnaise, Paris 2024 est un bon exemple : "Continuons sur cette lancée et si on peut apporter notre expertise en matière de transition écologique, pourquoi s'en priver ?"
Les Verts sont-ils désormais pour les Jeux Olympiques ? "Les écologistes, en fait, aiment le sport, aiment les grands événements quand ils respectent des cahiers des charges, quand ils sont le plus vertueux possible.
Bien sûr, quand on reçoit des grands événements, la métropole et la ville sont indissociables. Donc il y aura des discussions, des échanges, des débats, et ça sera porté avec les deux collectivités".
Julie Nublat-Faure évoque également la future baignade à la Confluence. Car la situation des piscines est tendue à Lyon : "Le projet numéro 1, c'est la darse pour l'été 2027. Mais on continue bien sûr de travailler sur le projet, notamment les berges du Rhône et puis peut-être d'autres lieux encore".
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ce qui est envisagé c'est baraban et charlemagne pour les entrainements et la halle tony garnier (propriété de la ville de lyon) pour les compétitions.Signaler Répondre
mais je suis sus qu'il y aura toujours des gens pour militer pour donner de la thune a jean mimi
"expertise en matière de transition écologique" on a vu non merci...Signaler Répondre
Cette petite dame n'a pas l'air très au fait qu'une patinoire olympique, c'est 10 000 places.Signaler Répondre
Pour la patinoire Charlemagne, cela veut dire au minimum 3 ans de travaux et 15 à 30 millions d'euros d'investissement.
Pendant ce temps, la LDLC Arena est déjà construite sur les standards olympiques, et GL Events a le savoir faire pour installer à Eurexpo les quelques patinoires supplémentaires pour l'entrainement ou la vitesse.
+18% sur les tarifs des piscine municipales .. le sport pour les richesSignaler Répondre
Et modeste, en plus de ça . "Notre expertise" !!!Signaler Répondre
Mais quel est votre niveau d'expertise ? Planter des arbres dans des lieux où leurs racines ne peuvent pas se développer. Qu'avez-vous fait pour éviter les résultats de la fête de la musique 2025 ? Partenaires de LFI qui taguent et dégradent, c'est ça votre écologie ?
C'est quoi son expertise à elle ?Signaler Répondre
Vraiment tous des rigolos.
Ils aiment le sport maintenant après avoir rejeté le passage du tour de France..
Pourtant il y en aurait eu des vélos si chers à nos pastèques
Là encore,l'argent public est un puit sans fond. Il sufirait de savoir combien ça coûte en argent public, et combien ça rapporte en retombées fiscales. Dans ce domaines quel que soit nos élus on ne sait pas compter, on nous parlera de rayonnement, de rêves,et si on nous parle de chiffres,nos élus seront incapables de mettre en place des indicateurs pertinents et surtout de rendre compte aux citoyens.Signaler Répondre
""Continuons sur cette lancée et si on peut apporter notre expertise en matière de transition écologique, pourquoi s'en priver ?"Signaler Répondre
Et l'expertise de craquer l'argent du contribuable lyonnais en c...ries, on en parle ?