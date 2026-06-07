Faits Divers

A7 : les gendarmes interceptent un quad roulant à 40 km/h sur la bande d’arrêt d’urgence

A7 : les gendarmes interceptent un quad roulant à 40 km/h sur la bande d’arrêt d’urgence

Un homme de 25 ans a été interpellé jeudi matin sur l’autoroute A7 alors qu’il circulait en quad sur la bande d’arrêt d’urgence. Parti de Lyon, il roulait à faible allure et sans permis en direction de Valence.

Une scène pour le moins inhabituelle sur l’autoroute A7.

Jeudi 4 juin, vers 11 heures, les gendarmes du peloton motorisé de Chanas, en Isère, ont intercepté un conducteur circulant au guidon d’un quad sur l’autoroute A7, en direction de Marseille.

L’engin circulait à une vitesse maximale d’environ 40 km/h, sur la bande d’arrêt d’urgence, à hauteur de Saint-Rambert-d’Albon, dans la Drôme, selon le Dauphiné Libéré.

Le conducteur, âgé de 25 ans, avait quitté Lyon et se rendait à Valence avec un objectif bien précis : acheter un top-case destiné à équiper le quad, propriété d’un ami.

Selon les gendarmes, il avait même emprunté officiellement l’autoroute, en passant par la barrière de péage de Reventin-Vaugris, où il avait pris un ticket.

Après son interception, le jeune homme a été escorté jusqu’à la sortie d’autoroute la plus proche, afin d’être mis en sécurité.

Les vérifications ont révélé qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire.

Le conducteur a été verbalisé, notamment pour conduite dangereuse, tandis que le quad a été placé en fourrière.

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