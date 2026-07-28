"Trop mat de peau" : le drame de Joris Laurencin

Nous portions le même prénom. Joris.

Nous avions aussi en commun une histoire familiale faite de France et d’Algérie, de deux rives qui se rejoignent parfois dans une cuisine, un visage, un nom de famille, une manière de se taire ou de raconter. Ce rapprochement pourrait sembler dérisoire. Il ne l’est pas. Depuis que j’ai découvert ton histoire, ton nom a cessé de m’être étranger. Il est devenu un miroir dans lequel je n’aurais jamais voulu me reconnaître.

Je t’écris en homme modéré et profondément amoureux de la France, parce qu’aimer son pays ne consiste pas à détourner les yeux de ses blessures, mais à vouloir le rendre toujours plus fidèle à sa promesse de fraternité.

Tu avais 21 ans.

À cet âge, on devrait pouvoir croire que l’avenir nous attend. On devrait pouvoir se tromper, tomber amoureux, changer de voie, rentrer trop tard, rire trop fort, faire des projets absurdes et recommencer le lendemain. À 21 ans, la vie devrait encore ressembler à une promesse que personne n’a le droit de reprendre.

Mais les existences ne commencent pas toutes au même endroit. Certaines doivent très tôt composer avec des regards qui jugent avant de connaître, des mots qui enferment avant même que l’on ait pu se raconter.

"Nous sommes faits de la même étoffe que les rêves", écrivait Shakespeare.

Peut-être est-ce précisément pour cela que certains mots peuvent nous défaire. Parce que l’être humain est aussi constitué de ce qu’on lui dit, de la place qu’on lui accorde et de celle qu’on tente de lui retirer.

Toi et moi venons de familles dont l’histoire ne tient pas dans une seule langue ni dans une seule frontière. Des familles où l’Algérie demeure présente, même lorsqu’elle n’est pas nommée, et où la France est à la fois une évidence, une fierté, un héritage et parfois une question que les autres continuent de nous poser.

On apprend alors que l’identité n’est pas une ligne droite. Elle ressemble davantage à un équilibre fragile entre plusieurs mémoires, plusieurs fidélités et plusieurs façons d’être regardé. On découvre surtout que certains vous demandent encore de choisir une moitié de vous-même, comme si deux héritages ne pouvaient pas habiter un même cœur.

Pourtant, la France est faite de ces vies traversées de plusieurs mémoires, qui finissent par écrire ensemble une seule histoire. Elle est née aussi des départs, des arrivées, des exils, des retours impossibles et des parents qui ont franchi des frontières visibles ou invisibles pour que leurs enfants puissent vivre ici sans devoir constamment prouver qu’ils sont chez eux.

Puis un mot suffit parfois à fissurer cette appartenance.

Je pense à l’expression rapportée par ta famille, celle qui revient avec une violence froide.

"Trop mat de peau".

Comment peut-on être trop soi-même ? Comment une couleur de peau pourrait-elle dépasser une mesure acceptable ? Selon quelle règle, quelle frontière, quelle folie ordinaire ?

Ces mots ne décrivent rien. Ils condamnent. Ils réduisent un être humain à une nuance de peau et lui font comprendre qu’il serait visible de la mauvaise manière. Ils le repoussent à la marge d’un récit auquel il appartient pourtant pleinement.

Le plus effrayant reste peut-être leur banalité.

Le racisme ne porte pas toujours un uniforme. Il ne crie pas nécessairement. Il peut prendre la forme d’une plaisanterie, d’un surnom, d’une remarque répétée jusqu’à l’épuisement, d’un silence collectif quand il faudrait intervenir. Il s’installe doucement dans les couloirs, les groupes de discussion, les salles de classe, les vestiaires et les repas de famille.

Il avance lorsque personne ne veut vraiment le voir.

Il prospère lorsque chacun pense que ce n’est pas assez grave pour parler.

Une phrase paraît légère à celui qui la prononce. Elle peut devenir un poids immense pour celui qui doit la porter. Les mots s’accumulent. Ils s’infiltrent. Ils abîment parfois bien davantage que ne l’imaginent ceux qui les lancent avant de passer à autre chose.

La personne visée, elle, ne passe pas toujours à autre chose.

Notre pays aime parler d’universalisme. Il se raconte volontiers comme la patrie des Lumières, de l’égalité et de la fraternité. Il célèbre la diversité sur les affiches, dans les campagnes publicitaires et lors des grandes cérémonies. Mais il arrive encore que cette diversité soit applaudie lorsqu’elle reste décorative et contestée lorsqu’elle devient un visage réel, une histoire singulière, une couleur de peau, un prénom ou une famille.

Je pense à la tienne.

À ta mère.

À ton père.

Je pense à leur douleur, à ce vide qui ne se refermera pas, à cette question qui reviendra peut-être chaque matin lorsque le sommeil cessera quelques secondes de protéger leur chagrin.

Comment continuer à vivre lorsque son enfant ne le peut plus ?

On prétend que le temps répare. Ce n’est pas vrai. Le temps déplace la douleur. Il lui donne d’autres formes. Il apprend seulement à marcher autour de ce qui manque, comme on contourne chaque jour une pièce disparue au milieu de sa propre maison.

Aucune famille ne devrait avoir à survivre à cela.

Aucun parent ne devrait être contraint de reconstruire le visage de son enfant à travers des souvenirs, des photographies et des objets devenus soudain sacrés.

Ton histoire ne peut pas être considérée comme un drame isolé que l’on lirait quelques minutes avant de refermer la page. Elle nous concerne tous, parce qu’elle interroge ce que nous acceptons, ce que nous minimisons et ce devant quoi nous détournons encore le regard.

Elle nous rappelle que le racisme ne blesse pas seulement les principes républicains. Il blesse des corps. Il détruit des confiances. Il fracture des familles. Et parfois, le racisme tue.

Je ne sais pas ce que dira la justice. Elle devra établir les faits, déterminer les responsabilités et nommer ce qui peut l’être. Il faut la laisser accomplir ce travail avec toute la rigueur nécessaire.

Mais il existe déjà une responsabilité collective. Celle de ne plus considérer certaines paroles comme de simples maladresses. Celle de ne plus rire pour éviter le malaise. Celle de ne plus demander aux personnes visées d’être patientes, solides ou pédagogues face à ce qui les atteint.

La vigilance commence souvent par un geste presque invisible. Refuser une plaisanterie. Contredire un proche. Soutenir celui qui s’isole. Demander sincèrement si tout va bien et accepter d’entendre que non. Ne pas laisser quelqu’un seul face à la répétition de l’humiliation.

Je t’écris depuis Lyon, à quelques dizaines de kilomètres de Châtonnay. Cette proximité géographique donne à ton histoire une présence plus concrète encore. Tu n’es pas un prénom perdu dans une actualité lointaine. Tu étais un jeune homme de notre région, avec des proches, des habitudes, des rêves et tout ce que les articles ne raconteront jamais.

Ton prénom aurait dû rester léger. Il aurait dû apparaître sur des messages d’amis, des projets de voyage, des dossiers d’études, des invitations et des histoires d’amour. Il porte désormais le poids d’une absence et l’exigence d’un souvenir.

Je ne voudrais pourtant pas que l’on se souvienne uniquement de toi à travers ce que tu as subi. Tu étais un fils, un proche, une présence unique dans la vie de ceux qui t’aimaient. Aucun mot raciste, aucune cruauté et aucun article ne pourront résumer ce que tu as été.

Nous avions le même prénom et des racines qui se ressemblent.

Cette ressemblance ne me donne aucun droit sur ton histoire. Elle m’impose seulement de ne pas détourner les yeux. Pour qu’il ne soit pas réduit à une ligne dans les archives.

Pour qu’il demeure celui d’un jeune homme qui aurait dû avoir tout le temps de devenir lui-même.

Pour que ta famille sache que, même parmi ceux qui ne t’ont pas connu, ton existence compte.

Et pour que nous n’oubliions jamais qu’une société se juge aussi à la manière dont elle protège ceux que des mots répétés tentent de convaincre qu’ils auraient moins leur place que les autres.

Repose en paix, Joris.

Puissions-nous, nous qui restons, ne plus jamais répondre au racisme par le silence.