Qui est cette élue LFI au cœur de la polémique à Lyon ?

Par une vidéo virale sur TikTok, du buzz, une avalanche de commentaires alimentant le cyberharcèlement et cette mécanique très contemporaine qui transforme, en quelques heures, une élue locale en personnage médiatique. Mais derrière l’agitation qui l’entoure, il y a un parcours.
Fraîchement élue conseillère municipale LFI du 8ᵉ arrondissement de Lyon, Elisa Ngoudjou ne vient pas de ces serres tièdes où l’on fabrique les jeunes ambitions politiques à coups de stages, de notes et de langage calibré.
Formée comme assistante de service social à l’ENSEIS Management, elle a poursuivi ses études avec un Master en transition écologique, solidaire et citoyenne à l’école Sup’Écolidaire. Autrement dit, chez elle, la question sociale n’est pas un argument de campagne, mais un socle. Et l’écologie n’est pas un supplément de vertu, mais l’extension naturelle d’une même lecture du réel.
Son jeune parcours professionnel confirme cette ligne avec constance. On y trouve un passage par l’UNICEF, puis des expériences dans le développement de projets sociaux, avant des responsabilités plus lourdes, jusqu’à la direction d’un centre social en Guyane. Le genre de poste où l’on ne disserte pas longtemps sur la société : il faut tenir une équipe, arbitrer, gérer un budget, accompagner des vies, affronter les urgences qui ne font jamais la une.
À cela s’ajoute un engagement associatif qui éclaire assez bien le fil de sa trajectoire. En 2025, elle a cofondé l’association Stop Thérapies de Conversion, née d’un combat contre ces pratiques et destinée à soutenir les personnes concernées.
Cette dernière semaine, pourtant, son nom a moins circulé pour son travail et ses engagements que pour une polémique née lors du conseil du 8ᵉ arrondissement du 4 avril 2026, lorsqu’elle a été rappelée à l’ordre après avoir filmé des élus d’opposition. L’épisode aurait pu rester une querelle d’arrondissement, c’est-à-dire une spécialité française assez confidentielle.
Il a pris une autre dimension lorsque LFI Lyon 8e a dénoncé publiquement des campagnes de "diabolisation et de harcèlement" visant ses militants et, "tout particulièrement", Elisa Ngoudjou. Le cyberharcèlement n’est pas une péripétie annexe ; il est devenu l’une des taxes invisibles de la vie publique, surtout quand on est jeune, visible, et immédiatement assigné à une image plus qu’à une histoire.
Ce que raconte Elisa Ngoudjou, au fond, dépasse son seul cas : c’est celui d’une génération qui entre dans la vie politique sans abandonner tout à fait ses codes ni ses outils, et qui découvre presque aussitôt que la visibilité est devenue à la fois une condition d’existence et un risque permanent. Avec, pour conséquence, d’être soit adulée, soit profondément détestée.
Joris Hadj
Enseignant en université
Respecter les lois républicaines, c'est réac.Signaler Répondre
Enfreindre les lois républicaines, c'est progressiste.
Merci de votre intervention qui nous éclaire sur les principes de votre nouvelle France.
On est représentés par les élues et élus que l'on mérite, même si ça peut surprendre. C'est la démocratie.Signaler Répondre
Et moi je croyais que la photo d'illustration était celle de l'élue...je me suis dit... elle nous barbe...!!!Signaler Répondre
Ce pavé alors qu'il suffit de dire qu'on ne s'attend pas à ce que des élus se comportent comme des influenceurs.Signaler Répondre
Porter l'habit de l'élu, ça s'apprend.Signaler Répondre
Erreur regrettable, qu'elle aurait pu éviter en imaginant la situation miroir. Ça ne justifie pas l'hallali...
Il serait bon que les citoyens qui restent planqués derrière leur clavier lui laissent du temps en restant respecteux, elle qui s'engage...
Et en fait, c'est quoi ses compétences parce qu'à part s'agiter en reunion dans une Xeme association....Signaler Répondre
Parler ou entendre lfi en permanence,faut arrêter avec ce parti de voyous,de fous !Signaler Répondre
Apparemment ,pour elle , la solidarité entre humains n 'est pas qu ' un pseudo .Signaler Répondre
Difficile sans doute à comprendre pour les vieux réactionnaires qui constituent la plupart des commentateurs de Lyon Mag
Cette jeune adulte découvre donc en entrant dans la vie publique que les actes ont des conséquences ?Signaler Répondre
Normalement cette compétence interpersonnelle doit être acquise dans l'enfance...
….l’arroseur arrosé !Signaler Répondre
instruction et intelligence ne sont pas deux soeurs jumelles. L intelligence est un état intellectuel bien supérieur à l instruction. ne nous laissons pas berner par des titres ronflants. on peut être instruit mais c .. comme un balai. certains professionnels au contact de beaucoup de monde de touw milieux en font parfois l expérience instructiveSignaler Répondre
Et puis ?Signaler Répondre
tout à fait ! un parcours que personne ne connaît et surprenant pour son âge… et tout ça pour finir conseiller municipal ! étrange non ?Signaler Répondre
à coups de noms ronflants façon marketingue ,d abreviations tonitruantes et absconses pour bluffer le gogo ...faudra l etudier sur la distance ,si elle peut la tenir...Signaler Répondre
avoir erreur sur la photoSignaler Répondre
Fichtre. .....elle découvre qu’il y a des codes ...Signaler Répondre