Qui est cette élue LFI au cœur de la polémique à Lyon ?

Par une vidéo virale sur TikTok, du buzz, une avalanche de commentaires alimentant le cyberharcèlement et cette mécanique très contemporaine qui transforme, en quelques heures, une élue locale en personnage médiatique. Mais derrière l’agitation qui l’entoure, il y a un parcours.

Fraîchement élue conseillère municipale LFI du 8ᵉ arrondissement de Lyon, Elisa Ngoudjou ne vient pas de ces serres tièdes où l’on fabrique les jeunes ambitions politiques à coups de stages, de notes et de langage calibré.

Formée comme assistante de service social à l’ENSEIS Management, elle a poursuivi ses études avec un Master en transition écologique, solidaire et citoyenne à l’école Sup’Écolidaire. Autrement dit, chez elle, la question sociale n’est pas un argument de campagne, mais un socle. Et l’écologie n’est pas un supplément de vertu, mais l’extension naturelle d’une même lecture du réel.

Son jeune parcours professionnel confirme cette ligne avec constance. On y trouve un passage par l’UNICEF, puis des expériences dans le développement de projets sociaux, avant des responsabilités plus lourdes, jusqu’à la direction d’un centre social en Guyane. Le genre de poste où l’on ne disserte pas longtemps sur la société : il faut tenir une équipe, arbitrer, gérer un budget, accompagner des vies, affronter les urgences qui ne font jamais la une.

À cela s’ajoute un engagement associatif qui éclaire assez bien le fil de sa trajectoire. En 2025, elle a cofondé l’association Stop Thérapies de Conversion, née d’un combat contre ces pratiques et destinée à soutenir les personnes concernées.

Cette dernière semaine, pourtant, son nom a moins circulé pour son travail et ses engagements que pour une polémique née lors du conseil du 8ᵉ arrondissement du 4 avril 2026, lorsqu’elle a été rappelée à l’ordre après avoir filmé des élus d’opposition. L’épisode aurait pu rester une querelle d’arrondissement, c’est-à-dire une spécialité française assez confidentielle.

Il a pris une autre dimension lorsque LFI Lyon 8e a dénoncé publiquement des campagnes de "diabolisation et de harcèlement" visant ses militants et, "tout particulièrement", Elisa Ngoudjou. Le cyberharcèlement n’est pas une péripétie annexe ; il est devenu l’une des taxes invisibles de la vie publique, surtout quand on est jeune, visible, et immédiatement assigné à une image plus qu’à une histoire.

Ce que raconte Elisa Ngoudjou, au fond, dépasse son seul cas : c’est celui d’une génération qui entre dans la vie politique sans abandonner tout à fait ses codes ni ses outils, et qui découvre presque aussitôt que la visibilité est devenue à la fois une condition d’existence et un risque permanent. Avec, pour conséquence, d’être soit adulée, soit profondément détestée.

Joris Hadj

Enseignant en université