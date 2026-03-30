Florestan Groult : "A Lyon, LFI sera soit dans une opposition constructive, soit dans une majorité vigilante"

Chef de file des insoumis aux élections métropolitaines, Florestan Groult se retrouve finalement élu au conseil municipal de Lyon. Conséquence des négociations ayant échoué durant l'entre deux tours avec Bruno Bernard, et qui ont aussi offert la victoire à Véronique Sarselli. L'intéressent ressent "une inquiétude, une colère même".

"Mme Geoffroy et Mme Picard n'ont pas pris leurs responsabilités. Nous avions ouvert la porte de plusieurs manières, notamment pour bien distinguer un jeu électoral municipal d'un jeu électoral métropolitain. Ça n'a pas pu être le cas, elles en portent la responsabilité", fustige-t-il.

LFI a tout de même remporté trois villes : Saint-Fons, Vénissieux et Vaulx-en-Velin. "LFI gouverne avec cette idée de l'avenir en commun, de services publics forts, de protéger les plus précaires, de reconnaître aussi la place de ces quartiers populaires, de ces villes populaires dans notre métropole et dans notre pays", poursuit Florestan Groult.

L'ancien vice-président de Bruno Bernard revient aussi sur le terme de Nouvelle France portée par Jean-Luc Mélenchon : "On est fiers et honorés de cette diversité, de cette pluralité".

A Lyon, les sept élus insoumis ne siègent pas dans la majorité de Grégory Doucet. Ils ont même voté blanc vendredi lors du scrutin pour désigner ses adjoints : "On est soit dans une opposition constructive, soit dans une majorité vigilante, mais on n'est pas dans la majorité puisqu'il ne vous a pas échappé qu'effectivement, nous n'avons pas d'adjoints et donc nous ne comptons pas gouverner avec M. Doucet, nous comptons jouer un rôle d'opposition constructive, en tout cas de vigilance constructive pour faire valoir nos priorités, nos marqueurs programmatiques et aussi nos marqueurs en termes de conduite de politiques publiques".

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