Politique

Lyon : après la mort tragique d’un intérimaire chez Lustucru, LFI appelle à un rassemblement

Lyon : après la mort tragique d’un intérimaire chez Lustucru, LFI appelle à un rassemblement

La France insoumise du Rhône réagit après la mort d’un jeune ouvrier dans une usine Lustucru et appelle à un rassemblement le 28 avril à Lyon.

L’émotion reste vive après le drame. À proximité de Lyon, un intérimaire de 22 ans a perdu la vie dans un accident du travail, happé par un laminoir de l’usine Lustucru, à Saint-Genis-Laval.

Dans un communiqué, la France insoumise du Rhône se dit "profondément horrifiée" et adresse ses condoléances à la famille et aux collègues de la victime.

Le mouvement politique rappelle que la CGT de l’agroalimentaire avait déjà alerté sur les conditions de sécurité dans l’entreprise, évoquant notamment une condamnation pour "faute inexcusable" en 2025.

Les circonstances précises du drame doivent encore être éclaircies. LFI insiste sur le rôle de l’inspection du travail et des représentants du personnel pour faire toute la lumière sur l’accident.

Alors que la direction envisagerait une reprise rapide de l’activité, le mouvement mélenchoniste appelle à éviter toute précipitation. "Une reprise du travail sans précipitation, dans des conditions de sécurité vérifiées, s’impose", estiment les insoumis.

Dans ce contexte, LFI annonce se joindre à l’appel de la CGT pour un rassemblement organisé mardi 28 avril, de 9h à 12h, place Béraudier, à la Part-Dieu.   Une mobilisation prévue à l’occasion de la Journée internationale de la sécurité et de la santé au travail.

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LFI

Lustucru

3 commentaires
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Dupon le 23/04/2026 à 16:08

De quoi ils s'occupent..
Il y a déjà tous les syndicats dont c'est le job si l'on peut dire.

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maville le 23/04/2026 à 16:00

L'accident du travail à LFI au moins a eux cela ne risque pas de leur arriver, ils ne bossent jamais leur seul "boulot" c'est manifester et casser.

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Ex Précisions le 23/04/2026 à 14:06

Et voilà, il va falloir :
- Détacher une brigade de CRS contre la jeune garde.
- Mettre des plaques de protection sur les vitrines des commerces alentours qui vont en plus devoir fermer.
- Prévoir l'augmentation du budget de la ville pour effacer les tags et réparer/remplacer le mobilier urbain cassé.
Au final on ne retiendra qu'une mini émeute de lfi au détriment de la sécurité au travail...

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no pasaran le 23/04/2026 à 13:24

🤣 un réfugié gazaoui pour lfi 🤮

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Watt le 23/04/2026 à 13:16

La récupération par LFI pour tenter de séduire la classe ouvrière.
On vous voit.

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