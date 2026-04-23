Lyon : après la mort tragique d’un intérimaire chez Lustucru, LFI appelle à un rassemblement

L’émotion reste vive après le drame. À proximité de Lyon, un intérimaire de 22 ans a perdu la vie dans un accident du travail, happé par un laminoir de l’usine Lustucru, à Saint-Genis-Laval.

Dans un communiqué, la France insoumise du Rhône se dit "profondément horrifiée" et adresse ses condoléances à la famille et aux collègues de la victime.

Le mouvement politique rappelle que la CGT de l’agroalimentaire avait déjà alerté sur les conditions de sécurité dans l’entreprise, évoquant notamment une condamnation pour "faute inexcusable" en 2025.

Les circonstances précises du drame doivent encore être éclaircies. LFI insiste sur le rôle de l’inspection du travail et des représentants du personnel pour faire toute la lumière sur l’accident.

Alors que la direction envisagerait une reprise rapide de l’activité, le mouvement mélenchoniste appelle à éviter toute précipitation. "Une reprise du travail sans précipitation, dans des conditions de sécurité vérifiées, s’impose", estiment les insoumis.

Dans ce contexte, LFI annonce se joindre à l’appel de la CGT pour un rassemblement organisé mardi 28 avril, de 9h à 12h, place Béraudier, à la Part-Dieu. Une mobilisation prévue à l’occasion de la Journée internationale de la sécurité et de la santé au travail.