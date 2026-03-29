Politique

Fermetures de classes à Lyon : LFI accuse l’État… et le PS local

Fermetures de classes à Lyon : LFI accuse l’État… et le PS local

À Lyon, la France insoumise dénonce des fermetures massives de classes pour la rentrée 2026. Le mouvement appelle à la mobilisation et cible aussi les responsabilités politiques locales.

La polémique enfle autour de la carte scolaire dans le Rhône. Dans un communiqué publié ce dimanche 29 mars, la France insoumise à Lyon dénonce une "saignée inacceptable" dans l’école publique, pointant un déséquilibre marqué entre fermetures et ouvertures de classes.

Au niveau départemental, le mouvement évoque 290 fermetures pour seulement 69 ouvertures, soit 221 classes supprimées. À Lyon, la situation serait encore plus marquée.

Selon LFI, la préparation de la rentrée 2026 dans la capitale des Gaules se traduirait par 62 fermetures de classes contre seulement 10 ouvertures. Un déséquilibre jugé "massif", qui aurait des conséquences directes sur les conditions d’apprentissage. Les insoumis alertent notamment sur des classes déjà chargées, avec en moyenne 25 élèves en primaire, au-dessus des standards nationaux et européens.

Au-delà du constat, la France insoumise désigne des responsables. Le mouvement met en cause le budget national, adopté selon lui "au détriment de l’éducation", évoquant des suppressions de postes dans l’Éducation nationale.

Mais LFI cible aussi le Parti socialiste local, allié de la majorité municipale de Grégory Doucet à Lyon, accusé d’avoir laissé passer ces orientations.

Le mouvement mené à Lyon par Anaïs Belouassa-Cherifi et Florstan Groult appelle désormais à amplifier la contestation, notamment lors de la journée de grève du mardi 31 mars, devant la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale.

A Lyon, la bataille autour de l’école publique s’annonce comme l’un des premiers fronts du nouveau mandat.

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LFI

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Jean luiba le 29/03/2026 à 17:11

Le LFI est tellement illettré qu’il devrait un par un retourner à l’école, la révolution de babos est en marche à lyon … Grâce à Doucet ..

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Pas bo du tout le 29/03/2026 à 17:09

Doucet et LFI ça sent pas bon du tout .. il y’a déjà des désaccords qui j’espère ne sera pas préjudiciable aux lyonnais ..

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