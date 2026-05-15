Course-poursuite à Genas : quatre jeunes interpellés après un refus d’obtempérer

Quatre jeunes, dont un majeur de 18 ans et trois mineurs, ont été interpellés dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 mai à Genas après un refus d’obtempérer ayant donné lieu à une course-poursuite avec la police.
Les faits se sont déroulés vers 3h du matin.
Selon les premiers éléments, un équipage de la BAC avait repéré une Peugeot 307 circulant dangereusement sur la commune voisine de Chassieu. Lorsque les policiers ont tenté de contrôler le véhicule, le conducteur a refusé de s’arrêter et a pris la fuite.
La poursuite s’est finalement achevée route de Lyon, à Genas. À bord de la voiture se trouvaient trois jeunes hommes ainsi qu’une jeune fille.
Lors de la fouille du véhicule, les policiers ont découvert dans le coffre deux roues complètes signalées comme volées.
Le conducteur, âgé de 18 ans, circulait par ailleurs sans permis de conduire.
Le quatuor a été interpellé.
Une enquête a été ouverte notamment pour refus d’obtempérer, défaut de permis et recel de vol.
4 électeurs de LFI ?Signaler Répondre
Si on est pas d accord avec vous on est d extrême droite ! Ça vole pas haut avec vousSignaler Répondre
Absolument pas, encore pire ni de droite ni de gauche !!Signaler Répondre
Un petit rappel à l’ordre pour démontrer une fois de plus l’autorité dans ce pays et la sévérité de notre justiceSignaler Répondre
Doit on en conclure que vous votez melenchon …..Signaler Répondre
Mêle moi pas à ce débat et va voter pour bébé bardella !!Signaler Répondre
En général, les délits de fuite sont monnaie courante lorsque le conducteur est sans permis ou sans assurance ou sans cervelle et avec quelques grammes de poudre ou d'alcool dans le sang. Élémentaire mon cher WatsonSignaler Répondre
Il faut interdire le Canon français ! C'est la priorité !Signaler Répondre
les quatre branleurs interceptés, eux se sont fait "empapaouter" !!!Signaler Répondre
que diront-ils à enfants plus tard ,ne faite pas ça c’est pas bien.Signaler Répondre
encore un coup de Maurice, Raymond et Marcel…Signaler Répondre
c’est l’esstreme droaaateSignaler Répondre
« Qu’on les éloigne de la société et qu’ils purgent de vraies peines sévères. Beaucoup ont l’impression qu’en France certaines prisons ressemblent davantage à des centres de confort qu’à de véritables sanctions. »Signaler Répondre
Mais où est la justice ?Signaler Répondre
« Les parents ne peuvent pas tout contrôler, certes. Mais certains savent organiser des marches blanches une fois le drame arrivé, pleurant un démon parti trop tôt, alors que l’éducation et les limites auraient parfois dû commencer bienSignaler Répondre
No censure svp droit d expression
« Certains dorment la journée pour pouvoir, une fois la nuit venue, aller voler ceux qui travaillent pour se payer leurs biens. »Signaler Répondre
Juste un constat pas de censure
L important est qu il aient compris les priorités au franchissement des intersections avec un panneau M12Signaler Répondre
Oui, le titre est bien “Papaoutai” de Stromae.Signaler Répondre
Le mot vient de “Papa, où t’es ?”. La chanson est sortie en 2013 sur l’album Racine carrée.
Éloignée les gens honnêtes de ces pourritures irrécupérables pour la plupart !!! Que fait Darmanin ?Signaler Répondre
Soirée normale pour de la racaille...Signaler Répondre
Étonnant quand même qu'ils n'aient pas trouver de drogue ou de proto ?
ils sont probablement déjà dehorsSignaler Répondre
mais où sont les parents ?Signaler Répondre