Course-poursuite à Genas : quatre jeunes interpellés après un refus d’obtempérer

Quatre jeunes, dont un majeur de 18 ans et trois mineurs, ont été interpellés dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 mai à Genas après un refus d’obtempérer ayant donné lieu à une course-poursuite avec la police.

Les faits se sont déroulés vers 3h du matin.

Selon les premiers éléments, un équipage de la BAC avait repéré une Peugeot 307 circulant dangereusement sur la commune voisine de Chassieu. Lorsque les policiers ont tenté de contrôler le véhicule, le conducteur a refusé de s’arrêter et a pris la fuite.

La poursuite s’est finalement achevée route de Lyon, à Genas. À bord de la voiture se trouvaient trois jeunes hommes ainsi qu’une jeune fille.

Lors de la fouille du véhicule, les policiers ont découvert dans le coffre deux roues complètes signalées comme volées.

Le conducteur, âgé de 18 ans, circulait par ailleurs sans permis de conduire.

Le quatuor a été interpellé.

Une enquête a été ouverte notamment pour refus d’obtempérer, défaut de permis et recel de vol.