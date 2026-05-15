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Course-poursuite à Genas : quatre jeunes interpellés après un refus d’obtempérer

Course-poursuite à Genas : quatre jeunes interpellés après un refus d’obtempérer

Une course-poursuite engagée après un refus d’obtempérer s’est terminée à Genas dans la nuit de mercredi à jeudi. Des pièces automobiles signalées volées ont été retrouvées dans le véhicule.

Quatre jeunes, dont un majeur de 18 ans et trois mineurs, ont été interpellés dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 mai à Genas après un refus d’obtempérer ayant donné lieu à une course-poursuite avec la police.

Les faits se sont déroulés vers 3h du matin.

Selon les premiers éléments, un équipage de la BAC avait repéré une Peugeot 307 circulant dangereusement sur la commune voisine de Chassieu. Lorsque les policiers ont tenté de contrôler le véhicule, le conducteur a refusé de s’arrêter et a pris la fuite.

La poursuite s’est finalement achevée route de Lyon, à Genas. À bord de la voiture se trouvaient trois jeunes hommes ainsi qu’une jeune fille.

Lors de la fouille du véhicule, les policiers ont découvert dans le coffre deux roues complètes signalées comme volées.

Le conducteur, âgé de 18 ans, circulait par ailleurs sans permis de conduire.

Le quatuor a été interpellé.

Une enquête a été ouverte notamment pour refus d’obtempérer, défaut de permis et recel de vol.

22 commentaires
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La Nouvelle France by LFI le 15/05/2026 à 20:30

4 électeurs de LFI ?

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Pourtant le 15/05/2026 à 20:26
A fond !! a écrit le 15/05/2026 à 19h53

Absolument pas, encore pire ni de droite ni de gauche !!

Si on est pas d accord avec vous on est d extrême droite ! Ça vole pas haut avec vous

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A fond !! le 15/05/2026 à 19:53
C est raccord a écrit le 15/05/2026 à 18h46

Doit on en conclure que vous votez melenchon …..

Absolument pas, encore pire ni de droite ni de gauche !!

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Bon le 15/05/2026 à 19:39

Un petit rappel à l’ordre pour démontrer une fois de plus l’autorité dans ce pays et la sévérité de notre justice

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C est raccord le 15/05/2026 à 18:46
A fond !! a écrit le 15/05/2026 à 18h15

Mêle moi pas à ce débat et va voter pour bébé bardella !!

Doit on en conclure que vous votez melenchon …..

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A fond !! le 15/05/2026 à 18:15
À fond! a écrit le 15/05/2026 à 12h04

L important est qu il aient compris les priorités au franchissement des intersections avec un panneau M12

Mêle moi pas à ce débat et va voter pour bébé bardella !!

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French connection le 15/05/2026 à 16:27

En général, les délits de fuite sont monnaie courante lorsque le conducteur est sans permis ou sans assurance ou sans cervelle et avec quelques grammes de poudre ou d'alcool dans le sang. Élémentaire mon cher Watson

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Roustons le 15/05/2026 à 13:37

Il faut interdire le Canon français ! C'est la priorité !

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Par contre le 15/05/2026 à 13:19
Les parents a écrit le 15/05/2026 à 11h45

Oui, le titre est bien “Papaoutai” de Stromae.
Le mot vient de “Papa, où t’es ?”. La chanson est sortie en 2013 sur l’album Racine carrée.

les quatre branleurs interceptés, eux se sont fait "empapaouter" !!!

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neutre04 le 15/05/2026 à 12:39

que diront-ils à enfants plus tard ,ne faite pas ça c’est pas bien.

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y’en a marre le 15/05/2026 à 12:35

encore un coup de Maurice, Raymond et Marcel…

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le problème le 15/05/2026 à 12:33

c’est l’esstreme droaaate

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Prison des dauphins Russie le 15/05/2026 à 12:24
Bianca a écrit le 15/05/2026 à 11h24

Éloignée les gens honnêtes de ces pourritures irrécupérables pour la plupart !!! Que fait Darmanin ?

« Qu’on les éloigne de la société et qu’ils purgent de vraies peines sévères. Beaucoup ont l’impression qu’en France certaines prisons ressemblent davantage à des centres de confort qu’à de véritables sanctions. »

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Devine le 15/05/2026 à 12:15
myma a écrit le 15/05/2026 à 10h09

mais où sont les parents ?

Mais où est la justice ?

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Marche blanche le 15/05/2026 à 12:15

« Les parents ne peuvent pas tout contrôler, certes. Mais certains savent organiser des marches blanches une fois le drame arrivé, pleurant un démon parti trop tôt, alors que l’éducation et les limites auraient parfois dû commencer bien
No censure svp droit d expression

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Mauvaise graine le 15/05/2026 à 12:12

« Certains dorment la journée pour pouvoir, une fois la nuit venue, aller voler ceux qui travaillent pour se payer leurs biens. »
Juste un constat pas de censure

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À fond! le 15/05/2026 à 12:04

L important est qu il aient compris les priorités au franchissement des intersections avec un panneau M12

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Les parents le 15/05/2026 à 11:45
myma a écrit le 15/05/2026 à 10h09

mais où sont les parents ?

Oui, le titre est bien “Papaoutai” de Stromae.
Le mot vient de “Papa, où t’es ?”. La chanson est sortie en 2013 sur l’album Racine carrée.

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Bianca le 15/05/2026 à 11:24

Éloignée les gens honnêtes de ces pourritures irrécupérables pour la plupart !!! Que fait Darmanin ?

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Ex Précisions le 15/05/2026 à 11:11

Soirée normale pour de la racaille...
Étonnant quand même qu'ils n'aient pas trouver de drogue ou de proto ?

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Tidjai le 15/05/2026 à 11:03

ils sont probablement déjà dehors

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myma le 15/05/2026 à 10:09

mais où sont les parents ?

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