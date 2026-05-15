Les Républicains du Rhône : Jérémie Bréaud ne briguera pas un nouveau mandat à la tête de la fédération

Jérémie Bréaud ne se représentera pas à la présidence de la fédération du Rhône des Les Républicains.

Dans un courrier adressé aux militants du parti, le maire de Bron a annoncé qu’il renonçait à briguer un nouveau mandat lors de l’élection interne prévue du 8 au 11 juin prochain.

Également vice-président de la Métropole de Lyon, l’élu explique respecter l’engagement pris au moment de son arrivée à la tête de la fédération il y a trois ans.

En 2023, Jérémie Bréaud avait été élu à la tête d’un binôme formé avec le député Alexandre Portier, alors nommé président délégué.

Pour la prochaine échéance, les deux responsables proposent de reconduire ce tandem, mais avec des rôles inversés.

Dans son message aux adhérents, Jérémie Bréaud annonce ainsi soutenir la candidature du député de la 9e circonscription du Rhône à la présidence de la fédération, tout en se proposant comme président délégué.

L’édile brondillant évoque la volonté de poursuivre le travail engagé après une séquence politique marquée, à droite, par la conquête de la Métropole de Lyon sous l’impulsion de la nouvelle présidente Véronique Sarselli.

À ce stade, aucune autre candidature n’a encore été officiellement annoncée pour ce scrutin interne.