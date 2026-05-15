Les Républicains du Rhône : Jérémie Bréaud ne briguera pas un nouveau mandat à la tête de la fédération

Jérémie Bréaud ne se représentera pas à la présidence de la fédération du Rhône des Les Républicains.
Dans un courrier adressé aux militants du parti, le maire de Bron a annoncé qu’il renonçait à briguer un nouveau mandat lors de l’élection interne prévue du 8 au 11 juin prochain.
Également vice-président de la Métropole de Lyon, l’élu explique respecter l’engagement pris au moment de son arrivée à la tête de la fédération il y a trois ans.
En 2023, Jérémie Bréaud avait été élu à la tête d’un binôme formé avec le député Alexandre Portier, alors nommé président délégué.
Pour la prochaine échéance, les deux responsables proposent de reconduire ce tandem, mais avec des rôles inversés.
Dans son message aux adhérents, Jérémie Bréaud annonce ainsi soutenir la candidature du député de la 9e circonscription du Rhône à la présidence de la fédération, tout en se proposant comme président délégué.
L’édile brondillant évoque la volonté de poursuivre le travail engagé après une séquence politique marquée, à droite, par la conquête de la Métropole de Lyon sous l’impulsion de la nouvelle présidente Véronique Sarselli.
À ce stade, aucune autre candidature n’a encore été officiellement annoncée pour ce scrutin interne.
Aulas soutenu par l'extrême droite ? Vous le sortez d'où ? Vous avez des sources ou comme vous dites c'est "loin de la réalité" ? Sinon, c'est Doucet qui a fait liste commune avec l'extrême gauche, n'inversez pas les choses pour que cela corresponde à votre "réalité" .Signaler Répondre
ils ont qu’à choisir Aulas qui été le candidat de la droite et soutenu par l’extrême droite un profil idéal symbole de l’échec et de confusion et loin de la réalité des peuples qui vivent dans la misère et la pauvretéSignaler Répondre
Il y a une belle génération chez LR et ils ont regagné le territoire : SARSELLI / BREAUD / OLIVER / MOROGE/ MICHEL / MONTILLESignaler Répondre
Bravo à eux tous
Et oui ça sent encore les moins de 5% l'année prochaine, il ne veut pas y être associé et fuit avant, quel courage !Signaler Répondre
C'est mieux d'être perçu comme Grand Cœur Lyonnais plutôt que LR quand on a des ambitions de nos jours...