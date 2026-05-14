Lyon : l’association La Ville à Vélo s’oppose au retour des voitures montée du Chemin Neuf

L’association La Ville à Vélo a réagi à l’hypothèse d’un retour de la circulation automobile de transit dans la montée du Chemin Neuf, à Lyon.

Dans un communiqué, l’organisation dit "s’inquiéter" des annonces formulées par des élus métropolitains et du 5e arrondissement concernant cet axe reliant le plateau de Saint-Just à la Presqu’île.

L’association reconnaît toutefois positivement l’installation récente de panneaux de prévention destinés à sensibiliser les cyclistes aux risques liés aux fortes pentes. Elle appelle également la Métropole de Lyon à poursuivre les actions de formation via la vélo-école métropolitaine.

La Ville à Vélo estime que la réouverture de la montée du Chemin Neuf à la circulation automobile supprimerait "le seul aménagement cyclable" séparant réellement les vélos du trafic motorisé entre Saint-Just et le centre-ville.

L’association rappelle que l’autre itinéraire disponible, via la montée de Choulans, est partagé avec les bus et jugé "peu sécurisant" pour les cyclistes.

Selon elle, le retour du trafic automobile pénaliserait également les piétons dans un secteur fréquenté à la fois par des touristes et des élèves des établissements scolaires voisins.

Le communiqué souligne qu’une limitation de circulation aux seuls riverains permettrait au contraire de réduire la largeur de la chaussée et d’élargir les trottoirs.

L’association critique enfin une décision qui, selon elle, créerait "un point noir des déplacements" pour les usagers les plus vulnérables.