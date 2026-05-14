Transports

Lyon : l’association La Ville à Vélo s’oppose au retour des voitures montée du Chemin Neuf

Lyon : l’association La Ville à Vélo s’oppose au retour des voitures montée du Chemin Neuf

L’association La Ville à Vélo estime que la réouverture à la circulation automobile de transit montée du Chemin Neuf mettrait en danger cyclistes et piétons dans le 5e arrondissement à Lyon.

L’association La Ville à Vélo a réagi à l’hypothèse d’un retour de la circulation automobile de transit dans la montée du Chemin Neuf, à Lyon.

Dans un communiqué, l’organisation dit "s’inquiéter" des annonces formulées par des élus métropolitains et du 5e arrondissement concernant cet axe reliant le plateau de Saint-Just à la Presqu’île.

L’association reconnaît toutefois positivement l’installation récente de panneaux de prévention destinés à sensibiliser les cyclistes aux risques liés aux fortes pentes. Elle appelle également la Métropole de Lyon à poursuivre les actions de formation via la vélo-école métropolitaine.

La Ville à Vélo estime que la réouverture de la montée du Chemin Neuf à la circulation automobile supprimerait "le seul aménagement cyclable" séparant réellement les vélos du trafic motorisé entre Saint-Just et le centre-ville.

L’association rappelle que l’autre itinéraire disponible, via la montée de Choulans, est partagé avec les bus et jugé "peu sécurisant" pour les cyclistes.

Selon elle, le retour du trafic automobile pénaliserait également les piétons dans un secteur fréquenté à la fois par des touristes et des élèves des établissements scolaires voisins.

Le communiqué souligne qu’une limitation de circulation aux seuls riverains permettrait au contraire de réduire la largeur de la chaussée et d’élargir les trottoirs.  

L’association critique enfin une décision qui, selon elle, créerait "un point noir des déplacements" pour les usagers les plus vulnérables.

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la ville à vélo

Montée du Chemin Neuf

4 commentaires
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Avec le litre d 'essence prévu à à 4 ou 5 euros le 14/05/2026 à 16:39

la question va vite être réglée .
Toutes et tous à vos pédales et c 'est bon pour la ligne !

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Circulations séparées le 14/05/2026 à 16:33

Cette rue n'est pas fermée aux riverains et aux services.

La seule sécurité, c'est la séparation des chaussées pour les usagers fragiles (piétons par des trottoirs -trop souvent squattés par 4 roues-, et vélos par des aménagements type Voies Lyonnaises).
L'automobile a déjà la montée de Choulan, très circulante.

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YES and NO le 14/05/2026 à 16:30

Comme les trottinettes,à supprimer d'urgence ,trop d'accidents contrairement aux effets d'annonces de ces pseudos associations ,gracieusement aidées par la mairie de Lyon

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Lina12 le 14/05/2026 à 16:24

Le partage c’est pour les autres

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Ex Précisions le 14/05/2026 à 16:12

Étonnant !
Ils ne savent pas rouler avec leurs vélocipèdes et se mettent eux-mêmes en danger dans la descente, il faut donc rétablir la circulation des voitures qui elles roulent raisonnablement et savent freiner à cet endroit, elles ;-)

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Disparu des radars le 14/05/2026 à 16:09

Cette association sous perfusion pendant 6 ans par les écolo n'est rien aujourd'hui...ce sont des sectaires, des ayatollahs du vélo. Donc un coup d'épée dans l'eau.
D'ailleurs il est passé ou Bagnon ??

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