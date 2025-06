Lyon : Une pétition contre la fermeture du Chemin Neuf à la circulation automobile signée par plus de 4000 personnes

"Une ville inclusive se doit de ne pas exclure une partie de sa population et de permettre à tout un chacun de se déplacer librement selon ses besoins et sa vie sociale." Voici ce que l’on peut lire dans un communiqué publié par les Comités d’Intérêts Locaux (CIL) du Point du Jour, de Champvert, de Saint Just-Fourvière, de Renaissance du Vieux Lyon et Saint Georges Village, à propos de la fermeture prochaine du Chemin Neuf aux automobilistes.

Cette montée du 5e arrondissement lyonnais va fortement être impactée par le nouveau plan de circulation à Saint-Just et la mise en place de la Voie Lyonnaise n°12, qui doit permettre de relier Valmy à Saint-Priest. La Métropole de Lyon avait décidé d’expérimenter cette même fermeture pendant neuf mois, jusqu’en avril dernier, ce qui n’avait pas manqué d’irriter les usagers de ce passage.

"Pour cela (ndlr, la VL12), on est prêt à sacrifier la vie commerciale, l'indispensable liaison entre les quartiers, on confisque toute une voie de circulation publique dans un secteur où il en manque pourtant, pour le seul bénéfice d'une "autoroute à vélos" qui exclut de fait toute une partie de la population. C'est inacceptable !", expliquent les CIL. De ce fait, ils réclament un rétablissement rapide de la circulation automobile dans le sens de la descente sur le Chemin Neuf.

Une pétition a été lancée pour recueillir l’avis des habitants sur la fermeture de cet axe important du 5e arrondissement. Elle a depuis récolté pas moins de 4000 signatures, plus de 1800 en ligne et le reste en signatures papier. A l'intérieur est précisé que la VL12 ne posera pas problème si une offre de transport en commun reliant l’ouest à l’est de la Métropole tient la route.