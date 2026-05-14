Meyzieu : un incendie criminel vise un appartement, une victime transportée à l'hôpital

C'est un "paillassonnage" en bonne et due forme. Dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 mai, vers 3h10 du matin, un ou plusieurs individus se sont introduits dans un immeuble à Meyzieu.

Au 21 de la rue du Commerce, ils ont disposé des morceaux de cartons sur le paillasson d'un appartement et y ont mis le feu, probablement avec de l'essence.

Les pompiers sont rapidement intervenus pour maîtriser l'incendie, mais une personne a été incommodée par les fumées. La victime a été transportée à l'hôpital Edouard-Herriot.

Une enquête a été ouverte, on ignore encore si la personne visée a ou non des liens de près ou de loin avec le narcotrafic. Ces méthodes d'intimidation se multiplient dans l'agglomération lyonnaise, mais aussi dans le reste de la France. Lundi matin, à Décines-Charpieu, un incendie criminel similaire a causé la mort de trois riverains.