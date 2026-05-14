Faits Divers

Meyzieu : un incendie criminel vise un appartement, une victime transportée à l'hôpital

Meyzieu : un incendie criminel vise un appartement, une victime transportée à l'hôpital

INFO LYONMAG. Quelques jours après le drame de Décines-Charpieu, un nouvel incendie visant la porte d'entrée d'un appartement est à déplorer à Meyzieu. Une personne a été hospitalisée.

C'est un "paillassonnage" en bonne et due forme. Dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 mai, vers 3h10 du matin, un ou plusieurs individus se sont introduits dans un immeuble à Meyzieu.

Au 21 de la rue du Commerce, ils ont disposé des morceaux de cartons sur le paillasson d'un appartement et y ont mis le feu, probablement avec de l'essence.
Les pompiers sont rapidement intervenus pour maîtriser l'incendie, mais une personne a été incommodée par les fumées. La victime a été transportée à l'hôpital Edouard-Herriot.

Une enquête a été ouverte, on ignore encore si la personne visée a ou non des liens de près ou de loin avec le narcotrafic. Ces méthodes d'intimidation se multiplient dans l'agglomération lyonnaise, mais aussi dans le reste de la France. Lundi matin, à Décines-Charpieu, un incendie criminel similaire a causé la mort de trois riverains.

6 commentaires
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Certes, mais le 14/05/2026 à 16:24
Et oui .... a écrit le 14/05/2026 à 15h57

Voilà le résultat de 5 ans de politique écolos-LFI...

On voit qu'avec la perte de la Métro par les écolos et l'arrivée de la nouvelle majorité de droite, l'insécurité recule dans Lyon et autour.

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Ex Précisions le 14/05/2026 à 16:06
Et oui .... a écrit le 14/05/2026 à 15h57

Voilà le résultat de 5 ans de politique écolos-LFI...

L'ancien maire était LR...
Aujourd'hui oui écolo-LFI.

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alec69 le 14/05/2026 à 16:01

Voilà le résultat des années de laxisme concernant le narcotrafic. Un cran de plus dans la violence chaque années.
C'est plus faciles pour les élus de se battre pour les indemnités que de trouver des solutions.
Regardez bien vos élus. Ils ne vivent pour certains que de leurs indemnités et cour après les mandats.
C'est idem pour le protoxyde d'azote à l'origine de nombreux accidents. Il y a 5 ans quand cela a commencé à se rependre malgré les avertissements aucun élu n'a bougé. On voit le résultat aujourd'hui.

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Et oui .... le 14/05/2026 à 15:57

Voilà le résultat de 5 ans de politique écolos-LFI...

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Lolotooooooooooooooo le 14/05/2026 à 15:55

Les primaires viennent de découvrir le feu ! Mais ils n'ont pas compris à quoi cela pouvait servir, ils l'emploient très mal .....

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Connor McLeod le 14/05/2026 à 15:30

Après les 3 décès de Décines...
Des criminels qui méritent le trou, voire le même sort

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AIMELYON le 14/05/2026 à 15:25

Il se passe quoi à Lyon avec ces fou, que font les élus ainsi que le gouvernement, personne ne bougent est laisse la situation s’graver.

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Chris25 le 14/05/2026 à 15:04

Ville apaisée...

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