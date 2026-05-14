Faits Divers

Meyzieu : nouvel incendie sur le site Suez après un premier départ de feu lundi

Meyzieu : nouvel incendie sur le site Suez après un premier départ de feu lundi

Une importante intervention de secours a de nouveau eu lieu ce jeudi 14 mai  dans une entreprise spécialisée dans le recyclage du bois. Aucun blessé n’est à déplorer.

Un nouvel incendie s’est déclaré ce jeudi matin dans une entreprise de la zone industrielle de Meyzieu, quelques jours seulement après un premier sinistre sur le même site.

Le feu s’est produit au sein d’une filiale du groupe Suez spécialisée dans le recyclage et la valorisation des déchets de bois par granulométrie, située avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny.

Un important dispositif de secours a été mobilisé avec 75 sapeurs-pompiers et 25 véhicules engagés sur place.

Selon les premiers éléments recueillis, il s’agirait une nouvelle fois d’un feu de machine.

Les secours ont rapidement maîtrisé le sinistre, qui ne présentait pas de risque de propagation au reste du bâtiment.

Aucun blessé n’a été signalé.

Un premier incendie s’était déjà produit lundi 11 mai en fin d’après-midi sur ce même site industriel.

À cette occasion, les flammes étaient également parties d’un équipement technique avant d’être rapidement contenues par les pompiers.

L’entreprise assure sur cette plateforme le tri et la valorisation de déchets de bois issus d’activités professionnelles.

3 commentaires
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Ex Précisions le 14/05/2026 à 13:45
A côté a écrit le 14/05/2026 à 12h00

Ça relève d'un autre organisme mais pas de l'IDT.

Lequel alors ?

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A côté le 14/05/2026 à 12:00
Ex Précisions a écrit le 14/05/2026 à 11h20

C'est une entreprise de recyclage qui pollue en fait !
L'inspection du travail devrait mettre son nez dedans pour faire contrôler tous les équipements.

Ça relève d'un autre organisme mais pas de l'IDT.

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Ex Précisions le 14/05/2026 à 11:20

C'est une entreprise de recyclage qui pollue en fait !
L'inspection du travail devrait mettre son nez dedans pour faire contrôler tous les équipements.

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