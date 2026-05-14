Politique

Métropole de Lyon : Carole Burillon démissionne après sa condamnation

Métropole de Lyon : Carole Burillon démissionne après sa condamnation

La conseillère métropolitaine Carole Burillon quitte son mandat quelques jours après sa condamnation pour prise illégale d’intérêts.

Carole Burillon n’est plus conseillère de la Métropole de Lyon. L’information a été confirmée par Véronique Sarselli.

Cette démission intervient quelques jours après la condamnation de l’élue du groupe Grand Cœur Lyonnais dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Le 4 mai, Carole Burillon avait été reconnue coupable de prise illégale d’intérêts.

Cheffe du service d’ophtalmologie de l’hôpital Édouard-Herriot à Lyon, elle était soupçonnée d’avoir, en 2022, favorisé l’entreprise de son mari dans le cadre de contrats de location de matériel médical. Pour un manque à gagner de près de 500 000 euros pour les HCL selon un rapport de la Chambre régionale des Comptes.

Le parquet n’avait pas requis de peine d’inéligibilité à son encontre. Malgré cela, l’élue ayant écopé de 6 mois de prison avec sursis et 5000 euros d'amende a finalement choisi de quitter son mandat métropolitain.

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Carole Burillon

28 commentaires
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Solidarité 69 le 14/05/2026 à 14:17

Un vol d'argent public devrait être sanctionné par une interdiction totale d'avoir un poste en relation ou en contact avec de l'argent public.
Elle devrait démissionner de son poste à l'hôpital public.

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La Nouvelle France by LFI le 14/05/2026 à 13:42
Comme répète le gogol a écrit le 14/05/2026 à 09h03

La nouvelle France by LFI...

À gauche, c'est la corruption à tout va.
À droite la délinquance financière.
Chez LFI, c'est les deux à la fois.

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Je ne comprends pas l'histoire du manque à gagner le 14/05/2026 à 13:20

Dans le sens que ça voudrait dire en première lecture qu'un concurrent aurait pu être 500 000 Euros moins cher...

Qu'on m'explique si possible.

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dripoux le 14/05/2026 à 12:51
Paul Ytick a écrit le 14/05/2026 à 10h12

Pourquoi le bord politique des élus n'est il mentionné que pour certains partis ?

c'est une élue coeur lyonnais de jmAulas

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Ça va faire beaucoup le 14/05/2026 à 12:27
bien d'accord a écrit le 14/05/2026 à 11h32

Tous les politiques condamnés devraient être inéligibles à jamais !

C'est ce que demandait Marine Le Pen jusqu'à ce qu'elle soit prise la main dans le sac...

Mais, mais... ce ne sont pas les mêmes qui couinent depuis contre la "République des Juges" (mais en fait, juste l'État de Droit, indépendant qu'on soit justiciable puissant ou misérable).

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Condorcet le 14/05/2026 à 12:09

Madame Burillon est-elle toujours Cheffe du service d'ophtalmologie à Édouard Herriot?

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Argent perdu le 14/05/2026 à 12:06

On ne parle pas de récupérer les 500 000 euros perdus par les HCL ?

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Condorcet le 14/05/2026 à 12:04

Dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la partie lésée par les délits du condamné (e) est-elle présente pour réclamer le paiement des sommes détournées ou doit-elle entreprendre un procès au civil?

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bien d'accord le 14/05/2026 à 11:32

Tous les politiques condamnés devraient être inéligibles à jamais !

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Chris25 le 14/05/2026 à 11:30

Vu l'état des finances des HCL, une peine de prison ferme avec mandat de dépôt aurait été bien venue...

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Hoo le 14/05/2026 à 11:22

La patronne du service olphamologie de Grange Blanche. Belle pub

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Qui va rembourser ? le 14/05/2026 à 11:08

Honte à ces politiques qui se gavent d’argent public !

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elle louchait le 14/05/2026 à 11:08
Catalan a écrit le 14/05/2026 à 10h01

l ophtalmo a vu clair , même très clair ,avec même une vision supérieure à la moyenne ,elle a voulu faire tourner l affaire familiale.

sur le magot

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P-tasse le 14/05/2026 à 11:06

elle doit rembourser aux contribuables

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Gloubi le 14/05/2026 à 10:43

Un avatar du public/privé !

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Paul Ytick le 14/05/2026 à 10:12

Pourquoi le bord politique des élus n'est il mentionné que pour certains partis ?

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le gaga le 14/05/2026 à 10:04

Normal pour une ophtalmo, elle pensait que les autres ne véraient que du feu…

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Catalan le 14/05/2026 à 10:01
Check et mat a écrit le 14/05/2026 à 09h49

Une ophtalmologue reconnue, compétente. Que s'est il passé dans son cerveau ?

l ophtalmo a vu clair , même très clair ,avec même une vision supérieure à la moyenne ,elle a voulu faire tourner l affaire familiale.

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ah bon le 14/05/2026 à 09:50

Et les 500 000 euros c'est pour le contribuable on imagine ? ? ? ?

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Check et mat le 14/05/2026 à 09:49

Une ophtalmologue reconnue, compétente. Que s'est il passé dans son cerveau ?

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Bellota le 14/05/2026 à 09:39
saco697 a écrit le 14/05/2026 à 08h56

à l’école sarko les magouilles font parti des règles en politique

Et à l’école Macron ?

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Le rapport le 14/05/2026 à 09:38
Comme répète le gogol a écrit le 14/05/2026 à 09h03

La nouvelle France by LFI...

Quel est le rapport entre cette condamnation mokime et LFI?
5000 euros d amende versus 500000 euros de détournement , l affaire est rentable !

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Catalan le 14/05/2026 à 09:11
saco697 a écrit le 14/05/2026 à 08h56

à l’école sarko les magouilles font parti des règles en politique

j ai voulu voir qui avait magouille en politique, ,,,,, la liste est tellement longue, longue, longue, longue,et il y a match nul entre la droite, la gauche, le centre et ceux qui sont une fois a gauche et une fois a droite ou l inverse ou même le deux a la fois.

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Comme répète le gogol le 14/05/2026 à 09:03

La nouvelle France by LFI...

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saco697 le 14/05/2026 à 08:56

à l’école sarko les magouilles font parti des règles en politique

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Ex Précisions le 14/05/2026 à 08:14

5000€ de peine, et tout ce qu'ils ont gagné avec cette truanderie ?
Justice à 2 vitesses ?

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6mon le 14/05/2026 à 07:54

Un pour tous , tous pourris , et tout pour moi.

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Kestuons le 14/05/2026 à 07:28

Est ce que les 500 000 vont erre remboursé ?

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