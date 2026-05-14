Métropole de Lyon : Carole Burillon démissionne après sa condamnation

Carole Burillon n’est plus conseillère de la Métropole de Lyon. L’information a été confirmée par Véronique Sarselli.

Cette démission intervient quelques jours après la condamnation de l’élue du groupe Grand Cœur Lyonnais dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Le 4 mai, Carole Burillon avait été reconnue coupable de prise illégale d’intérêts.

Cheffe du service d’ophtalmologie de l’hôpital Édouard-Herriot à Lyon, elle était soupçonnée d’avoir, en 2022, favorisé l’entreprise de son mari dans le cadre de contrats de location de matériel médical. Pour un manque à gagner de près de 500 000 euros pour les HCL selon un rapport de la Chambre régionale des Comptes.

Le parquet n’avait pas requis de peine d’inéligibilité à son encontre. Malgré cela, l’élue ayant écopé de 6 mois de prison avec sursis et 5000 euros d'amende a finalement choisi de quitter son mandat métropolitain.