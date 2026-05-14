Métropole de Lyon : Carole Burillon démissionne après sa condamnation

Carole Burillon n’est plus conseillère de la Métropole de Lyon. L’information a été confirmée par Véronique Sarselli.
Cette démission intervient quelques jours après la condamnation de l’élue du groupe Grand Cœur Lyonnais dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Le 4 mai, Carole Burillon avait été reconnue coupable de prise illégale d’intérêts.
Cheffe du service d’ophtalmologie de l’hôpital Édouard-Herriot à Lyon, elle était soupçonnée d’avoir, en 2022, favorisé l’entreprise de son mari dans le cadre de contrats de location de matériel médical. Pour un manque à gagner de près de 500 000 euros pour les HCL selon un rapport de la Chambre régionale des Comptes.
Le parquet n’avait pas requis de peine d’inéligibilité à son encontre. Malgré cela, l’élue ayant écopé de 6 mois de prison avec sursis et 5000 euros d'amende a finalement choisi de quitter son mandat métropolitain.
Un vol d'argent public devrait être sanctionné par une interdiction totale d'avoir un poste en relation ou en contact avec de l'argent public.Signaler Répondre
Elle devrait démissionner de son poste à l'hôpital public.
À gauche, c'est la corruption à tout va.Signaler Répondre
À droite la délinquance financière.
Chez LFI, c'est les deux à la fois.
Dans le sens que ça voudrait dire en première lecture qu'un concurrent aurait pu être 500 000 Euros moins cher...Signaler Répondre
Qu'on m'explique si possible.
c'est une élue coeur lyonnais de jmAulasSignaler Répondre
C'est ce que demandait Marine Le Pen jusqu'à ce qu'elle soit prise la main dans le sac...Signaler Répondre
Mais, mais... ce ne sont pas les mêmes qui couinent depuis contre la "République des Juges" (mais en fait, juste l'État de Droit, indépendant qu'on soit justiciable puissant ou misérable).
Madame Burillon est-elle toujours Cheffe du service d'ophtalmologie à Édouard Herriot?Signaler Répondre
On ne parle pas de récupérer les 500 000 euros perdus par les HCL ?Signaler Répondre
Dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la partie lésée par les délits du condamné (e) est-elle présente pour réclamer le paiement des sommes détournées ou doit-elle entreprendre un procès au civil?Signaler Répondre
Tous les politiques condamnés devraient être inéligibles à jamais !Signaler Répondre
Vu l'état des finances des HCL, une peine de prison ferme avec mandat de dépôt aurait été bien venue...Signaler Répondre
La patronne du service olphamologie de Grange Blanche. Belle pubSignaler Répondre
Honte à ces politiques qui se gavent d’argent public !Signaler Répondre
sur le magotSignaler Répondre
elle doit rembourser aux contribuablesSignaler Répondre
Un avatar du public/privé !Signaler Répondre
Pourquoi le bord politique des élus n'est il mentionné que pour certains partis ?Signaler Répondre
Normal pour une ophtalmo, elle pensait que les autres ne véraient que du feu…Signaler Répondre
l ophtalmo a vu clair , même très clair ,avec même une vision supérieure à la moyenne ,elle a voulu faire tourner l affaire familiale.Signaler Répondre
Et les 500 000 euros c'est pour le contribuable on imagine ? ? ? ?Signaler Répondre
Une ophtalmologue reconnue, compétente. Que s'est il passé dans son cerveau ?Signaler Répondre
Et à l’école Macron ?Signaler Répondre
Quel est le rapport entre cette condamnation mokime et LFI?Signaler Répondre
5000 euros d amende versus 500000 euros de détournement , l affaire est rentable !
j ai voulu voir qui avait magouille en politique, ,,,,, la liste est tellement longue, longue, longue, longue,et il y a match nul entre la droite, la gauche, le centre et ceux qui sont une fois a gauche et une fois a droite ou l inverse ou même le deux a la fois.Signaler Répondre
La nouvelle France by LFI...Signaler Répondre
à l’école sarko les magouilles font parti des règles en politiqueSignaler Répondre
5000€ de peine, et tout ce qu'ils ont gagné avec cette truanderie ?Signaler Répondre
Justice à 2 vitesses ?
Un pour tous , tous pourris , et tout pour moi.Signaler Répondre
Est ce que les 500 000 vont erre remboursé ?Signaler Répondre