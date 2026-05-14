Basilique de Fourvière : surpris en train de voler dans les troncs, un homme écroué

Les agents de sécurité de la basilique de Fourvière dans le 5e arrondissement de Lyon avaient remarqué depuis plusieurs jours le comportement suspect d’un homme habitué des lieux.

Selon les éléments de l’enquête, ce SDF de 52 ans semblait davantage s’intéresser aux troncs destinés aux dons des fidèles qu’aux offices religieux.

Le 28 avril, les vigiles l’ont surpris en train de récupérer de l’argent dans une caisse de dons. Pris sur le fait, l’individu a tenté de prendre la fuite.

Les policiers, rapidement alertés, ont pu l’interpeller peu après à proximité de la station de métro du Vieux-Lyon.

Lors du contrôle, les forces de l’ordre ont découvert sur lui environ 70 euros en pièces de monnaie ainsi que deux tiges métalliques spécialement déformées, soupçonnées d’avoir servi à récupérer les offrandes à l’intérieur des troncs.

Dans un premier temps, le suspect a contesté les faits, affirmant s’être simplement approché des caisses.

Déjà condamné à plusieurs reprises pour des vols, l'individu a finalement été jugé en comparution immédiate.

En état de récidive, il a été condamné à 5 mois de prison ferme et a été écroué.