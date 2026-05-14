Judiciaire

Basilique de Fourvière : surpris en train de voler dans les troncs, un homme écroué

Basilique de Fourvière : surpris en train de voler dans les troncs, un homme écroué

Un homme de 52 ans a été condamné à cinq mois de prison ferme après avoir dérobé des offrandes dans la basilique de Fourvière.

Les agents de sécurité de la basilique de Fourvière dans le 5e arrondissement de Lyon avaient remarqué depuis plusieurs jours le comportement suspect d’un homme habitué des lieux.

Selon les éléments de l’enquête, ce SDF de 52 ans semblait davantage s’intéresser aux troncs destinés aux dons des fidèles qu’aux offices religieux.

Le 28 avril, les vigiles l’ont surpris en train de récupérer de l’argent dans une caisse de dons. Pris sur le fait, l’individu a tenté de prendre la fuite.

Les policiers, rapidement alertés, ont pu l’interpeller peu après à proximité de la station de métro du Vieux-Lyon.

Lors du contrôle, les forces de l’ordre ont découvert sur lui environ 70 euros en pièces de monnaie ainsi que deux tiges métalliques spécialement déformées, soupçonnées d’avoir servi à récupérer les offrandes à l’intérieur des troncs.

Dans un premier temps, le suspect a contesté les faits, affirmant s’être simplement approché des caisses.

Déjà condamné à plusieurs reprises pour des vols, l'individu a finalement été jugé en comparution immédiate.

En état de récidive, il a été condamné à 5 mois de prison ferme et a été écroué.

15 commentaires
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l'alcool tue le 14/05/2026 à 16:20

C'est vraiment délicat d'arrêter de boire le beaujolais

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oui , mais ce n 'est pas a même classe sociale ! le 14/05/2026 à 16:09
Ex Précisions a écrit le 14/05/2026 à 08h18

Carole Burillon a écopé de sursis alors qu'il y a 500 000 € de perte pour l'hôpital public.
Je justice est étonnante !

il ne faut pas tout confondre .
Un peu de respect.

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Psb 1846 le 14/05/2026 à 14:40
la tête plutôt ! a écrit le 14/05/2026 à 10h15

et cela , dés la première incartade !
sinon , ils récidivent !
Pas la peine d 'aller chercher dans d 'autres civilisations .
Louis quatorze , que nous chérissons , avec sa statue sur notre plus grande place , il savait y faire !
Tu volais un pain , c 'était la galère .
Quelle belle époque !

Jean Valjean, qui avait faim, avait volé un pain... Direction les galères. Hum, drôle de justice.

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La Nouvelle France by LFI le 14/05/2026 à 13:45

Ce qu'il y a de mieux pour la France

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Samlion le 14/05/2026 à 13:01

Tout le monde ne peux pas très Bourvil, dans un film de jean pierre mocky .un drôle de paroissien .
Dieu jugera les siens.

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Culture le 14/05/2026 à 12:23

Définitivement "Un Drôle de Paroissien" !

https://fr.wikipedia.org/wiki/Un_dr%C3%B4le_de_paroissien

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la tête plutôt ! le 14/05/2026 à 10:15
saco697 a écrit le 14/05/2026 à 08h54

dans d autres pays on lui aurait coupé les mains comme ça on est sûr qu il recommencera pas …

et cela , dés la première incartade !
sinon , ils récidivent !
Pas la peine d 'aller chercher dans d 'autres civilisations .
Louis quatorze , que nous chérissons , avec sa statue sur notre plus grande place , il savait y faire !
Tu volais un pain , c 'était la galère .
Quelle belle époque !

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CQFD... le 14/05/2026 à 10:14
Ex Précisions a écrit le 14/05/2026 à 06h52

Je suppose que le voleur s'il avait été dans son pays aurait eu le châtiment de devenir un "homme tronc" ;-)

Pas mal.

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saco697 le 14/05/2026 à 08:54

dans d autres pays on lui aurait coupé les mains comme ça on est sûr qu il recommencera pas …

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Ex Précisions le 14/05/2026 à 08:18
pie69 a écrit le 14/05/2026 à 07h32

Une honte de voler dans une église. 5 mois c’est tellement peu !!!

Carole Burillon a écopé de sursis alors qu'il y a 500 000 € de perte pour l'hôpital public.
Je justice est étonnante !

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Jesaistout le 14/05/2026 à 08:18

Apparemment, cet homme n'a pas été jugé par le tribunal de Villefranche pour avoir pris de la prison ferme.

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laya le 14/05/2026 à 08:10

ce type de vol n'est pas nouveau.Quand j'étais gamine,mes petites voisines allaient à la cathédrale pour voler l'argent dans les troncs.Elles avaient plier une tige de fer pour s'en servir comme pince et attrapaient les billets et les pièces.Le sacristain guettait et leur courait après mais n'avait jamais pu en attraper une.Ensuite,le prêtre essayait de voir les parents pour en parler quand elles étaient idenfifiées.Elles s'en vantaient à l'école.Elles disaient qu'elles copiaient Bourvil qui faisait pareil dans un film.Elles avaient mal tourné,l'une faisant une overdose de drogue et l'autre ayant fait plusieurs années de prison pour cambriolage avec ses copains.

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pie69 le 14/05/2026 à 07:32

Une honte de voler dans une église. 5 mois c’est tellement peu !!!

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Une chance pour la France le 14/05/2026 à 07:26

À faire venir le tiers monde, la France devient du tiers monde

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Ex Précisions le 14/05/2026 à 06:52

Je suppose que le voleur s'il avait été dans son pays aurait eu le châtiment de devenir un "homme tronc" ;-)

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