Faits Divers

Lyon : les vols à la roulotte explosent à Gerland, une professionnelle privée de son outil de travail

Lyon : les vols à la roulotte explosent à Gerland, une professionnelle privée de son outil de travail
Lyon : les vols à la roulotte explosent à Gerland, une professionnelle privée de son outil de travail - DR

Les vols à la roulotte continuent de se multiplier dans le quartier de Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon. 

Durant le long week-end du 8 mai, un nouveau véhicule a été pris pour cible au niveau du 59 rue des Girondins. Après avoir constaté le bris de vitre de sa voiture, la victime a découvert la disparition de plusieurs objets professionnels particulièrement encombrants, mais surtout essentiels à son activité.

Résignée, la propriétaire a décidé de lancer un appel sur les réseaux sociaux afin de tenter de retrouver son matériel."Bonjour, je jette une bouteille à la mer. Ma voiture a été cassée […]", écrit-elle dans sa publication.

Avant de préciser : "À l’intérieur, mon seul et unique outil de travail : table d'ostéopathie avec accessoire de la table (draps, têtière, repose mains) entièrement volé."

Selon la victime, les voleurs sont repartis avec une table pliante noire de type table de massage ainsi que plusieurs accessoires. Elle invite toute personne ayant été témoin de la scène ou apercevant ce matériel à la contacter.

Dans son message, la professionnelle répond également par avance aux critiques souvent formulées après ce type de faits : "Merci aux biens pensants qui auraient l'idée de commenter mon poste en m'expliquant qu'il ne faut rien laisser dans sa voiture, de s'abstenir."

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vol a la roulotte

22 commentaires
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C'est la démocratie le 13/05/2026 à 20:44

Les habitant.es du 7eme ont voté pour la liste Vert/LFI, donc pourquoi ils se plaignent?

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coke en stock ! le 13/05/2026 à 18:08
pas besoin de chercher a écrit le 13/05/2026 à 16h31

je sais exactement qui fait ça car je les ai vu, ce sont les roumains logés dans le camps rue Lortet

Donc déprt ves l'Europe de l'est, pas en bateau !

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Évidemment le 13/05/2026 à 17:45

La France accueil des visiteurs qui viennent uniquement pour faire des razzias.

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allons donc le 13/05/2026 à 17:31
raslebol69 a écrit le 13/05/2026 à 11h38

A contrario le "vivre ensemble" exige au contraire de respecter ce qui est dans le véhicule de quelqu'un d'autre. Le vol n'est pas excusable.

faut pas stigmatiser ; il s'agit d'un 'emprunt a titre définitif ' ...

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pas besoin de chercher le 13/05/2026 à 16:31

je sais exactement qui fait ça car je les ai vu, ce sont les roumains logés dans le camps rue Lortet

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Est-ce qu'on a un maire et une police municipale sur Lyon le 13/05/2026 à 14:23

Je pose la question.

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la poukave le 13/05/2026 à 13:43

Une nouvelle piste cyclable incusive et non-genrée, quelques toilettes sèches non-genrées elles aussi et tout rentrera dans l'ordre !

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Francia Liberu le 13/05/2026 à 13:27

Si je vous dis que j'ai déjà vu les roms qui logent dans les cabanes du parking avenue Gal Frère faire le tour des voitures en stationnement, lfi et la gauche va me traiter de raciste. Pourtant ce sont des personnes mis à la porte de leur pays car la Roumanie ne veut pas les avoir à charge.
Dans ce cas là, ils te volent ton outil de travail qui te sers entre autres à payer des impots pour les prendre en charge.
France terre d’accueil pour les voleurs

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Ballot'box le 13/05/2026 à 13:25

Ca vote comment dans cet arrondissement, tant pour la mairie que pour les députés ?

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Corsica3333 le 13/05/2026 à 13:20

Vite l’armée au pouvoir pour nettoyer ce pays qui est une véritable poubelle dans tous les domaines

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Solidarité 69 le 13/05/2026 à 13:05

La nouvelle France by LFI.

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etat_de_droit_or_not le 13/05/2026 à 12:57

Je ne vois pas en quoi laisser quelque chose dans sa voiture fait une différence.
Et même si c'était un ordinateur portable flambant neuf.
Toute personne qui trouve normal de se faire voler dans un cas comme ça excuse le voleur: "il ne pouvait donc pas se retenir car c'était trop tentant".
Juste pour info c'est à peu près le même discours qu'on entend s'agissant des agressions de femmes qui se seraient habillées trop court, ou trop sexy.
Il s'agit d'un raisonnement abject et bête. Dans une société évoluée on fait de l'éducation pour éviter que des enfants deviennent des voleurs, pas de l'éducation pour que les victimes deviennent paranos et planquent tout.

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Anti verts le 13/05/2026 à 12:30

Dubost ? Aux abonnés absents ? Elle en pense quoi ? Ah oui elle va nous sortir sa blague "changez d'arrondissement ou changez de rue"....

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Citoyen1 le 13/05/2026 à 12:26

Et pendant ce temps là Dubot pérore dans les médias...

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Chris25 le 13/05/2026 à 12:22

Ville apaisée...

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Evidence le 13/05/2026 à 11:56

En ville, tu laisses bien ce que tu veux dans ta voiture, le principal étant de la garer dans ton box bien fermé dans le sous-sol de ta copro. C'est ce que je fais depuis des années et j'ai jamais eu de problème.

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raslebol69 le 13/05/2026 à 11:38
Autocat a écrit le 13/05/2026 à 11h32

On l'a déjà dit et on le répète: on ne laisse strictement RIEN dans son véhicule. C'est pas compliqué. Ca s'appel le "vivre ensemble".

A contrario le "vivre ensemble" exige au contraire de respecter ce qui est dans le véhicule de quelqu'un d'autre. Le vol n'est pas excusable.

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Autocat le 13/05/2026 à 11:32

On l'a déjà dit et on le répète: on ne laisse strictement RIEN dans son véhicule. C'est pas compliqué. Ca s'appel le "vivre ensemble".

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Ex Précisions le 13/05/2026 à 11:16

S'ils les retrouvent ils n'auront rien pénalement, ce sont certainement mineurs de 14-15 ans voir plus jeunes.

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1789 le 13/05/2026 à 10:42

Le titre fait penser à un véhicule pour une autre profession.

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phil 6 le 13/05/2026 à 10:39

demander à la maire du 7ème Fanny Dubot le remboursement, elle est responsable de son arrondissement, elle vous dira peut être qu il fallait se garer le long du trottoir d en face, il est plus sur

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en fait le 13/05/2026 à 10:35

bof, ça fait des années que ça dure le long de la halle tony garnier, pas de raison que ça change...

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