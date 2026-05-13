Lyon : les vols à la roulotte explosent à Gerland, une professionnelle privée de son outil de travail

Durant le long week-end du 8 mai, un nouveau véhicule a été pris pour cible au niveau du 59 rue des Girondins. Après avoir constaté le bris de vitre de sa voiture, la victime a découvert la disparition de plusieurs objets professionnels particulièrement encombrants, mais surtout essentiels à son activité.

Résignée, la propriétaire a décidé de lancer un appel sur les réseaux sociaux afin de tenter de retrouver son matériel."Bonjour, je jette une bouteille à la mer. Ma voiture a été cassée […]", écrit-elle dans sa publication.

Avant de préciser : "À l’intérieur, mon seul et unique outil de travail : table d'ostéopathie avec accessoire de la table (draps, têtière, repose mains) entièrement volé."

Selon la victime, les voleurs sont repartis avec une table pliante noire de type table de massage ainsi que plusieurs accessoires. Elle invite toute personne ayant été témoin de la scène ou apercevant ce matériel à la contacter.

Dans son message, la professionnelle répond également par avance aux critiques souvent formulées après ce type de faits : "Merci aux biens pensants qui auraient l'idée de commenter mon poste en m'expliquant qu'il ne faut rien laisser dans sa voiture, de s'abstenir."