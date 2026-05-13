Lyon : les vols à la roulotte explosent à Gerland, une professionnelle privée de son outil de travail

Durant le long week-end du 8 mai, un nouveau véhicule a été pris pour cible au niveau du 59 rue des Girondins. Après avoir constaté le bris de vitre de sa voiture, la victime a découvert la disparition de plusieurs objets professionnels particulièrement encombrants, mais surtout essentiels à son activité.
Résignée, la propriétaire a décidé de lancer un appel sur les réseaux sociaux afin de tenter de retrouver son matériel."Bonjour, je jette une bouteille à la mer. Ma voiture a été cassée […]", écrit-elle dans sa publication.
Avant de préciser : "À l’intérieur, mon seul et unique outil de travail : table d'ostéopathie avec accessoire de la table (draps, têtière, repose mains) entièrement volé."
Selon la victime, les voleurs sont repartis avec une table pliante noire de type table de massage ainsi que plusieurs accessoires. Elle invite toute personne ayant été témoin de la scène ou apercevant ce matériel à la contacter.
Dans son message, la professionnelle répond également par avance aux critiques souvent formulées après ce type de faits : "Merci aux biens pensants qui auraient l'idée de commenter mon poste en m'expliquant qu'il ne faut rien laisser dans sa voiture, de s'abstenir."
Les habitant.es du 7eme ont voté pour la liste Vert/LFI, donc pourquoi ils se plaignent?Signaler Répondre
Donc déprt ves l'Europe de l'est, pas en bateau !Signaler Répondre
La France accueil des visiteurs qui viennent uniquement pour faire des razzias.Signaler Répondre
faut pas stigmatiser ; il s'agit d'un 'emprunt a titre définitif ' ...Signaler Répondre
je sais exactement qui fait ça car je les ai vu, ce sont les roumains logés dans le camps rue LortetSignaler Répondre
Je pose la question.Signaler Répondre
Une nouvelle piste cyclable incusive et non-genrée, quelques toilettes sèches non-genrées elles aussi et tout rentrera dans l'ordre !Signaler Répondre
Si je vous dis que j'ai déjà vu les roms qui logent dans les cabanes du parking avenue Gal Frère faire le tour des voitures en stationnement, lfi et la gauche va me traiter de raciste. Pourtant ce sont des personnes mis à la porte de leur pays car la Roumanie ne veut pas les avoir à charge.Signaler Répondre
Dans ce cas là, ils te volent ton outil de travail qui te sers entre autres à payer des impots pour les prendre en charge.
France terre d’accueil pour les voleurs
Ca vote comment dans cet arrondissement, tant pour la mairie que pour les députés ?Signaler Répondre
Vite l’armée au pouvoir pour nettoyer ce pays qui est une véritable poubelle dans tous les domainesSignaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Je ne vois pas en quoi laisser quelque chose dans sa voiture fait une différence.Signaler Répondre
Et même si c'était un ordinateur portable flambant neuf.
Toute personne qui trouve normal de se faire voler dans un cas comme ça excuse le voleur: "il ne pouvait donc pas se retenir car c'était trop tentant".
Juste pour info c'est à peu près le même discours qu'on entend s'agissant des agressions de femmes qui se seraient habillées trop court, ou trop sexy.
Il s'agit d'un raisonnement abject et bête. Dans une société évoluée on fait de l'éducation pour éviter que des enfants deviennent des voleurs, pas de l'éducation pour que les victimes deviennent paranos et planquent tout.
Dubost ? Aux abonnés absents ? Elle en pense quoi ? Ah oui elle va nous sortir sa blague "changez d'arrondissement ou changez de rue"....Signaler Répondre
Et pendant ce temps là Dubot pérore dans les médias...Signaler Répondre
Ville apaisée...Signaler Répondre
En ville, tu laisses bien ce que tu veux dans ta voiture, le principal étant de la garer dans ton box bien fermé dans le sous-sol de ta copro. C'est ce que je fais depuis des années et j'ai jamais eu de problème.Signaler Répondre
A contrario le "vivre ensemble" exige au contraire de respecter ce qui est dans le véhicule de quelqu'un d'autre. Le vol n'est pas excusable.Signaler Répondre
On l'a déjà dit et on le répète: on ne laisse strictement RIEN dans son véhicule. C'est pas compliqué. Ca s'appel le "vivre ensemble".Signaler Répondre
S'ils les retrouvent ils n'auront rien pénalement, ce sont certainement mineurs de 14-15 ans voir plus jeunes.Signaler Répondre
Le titre fait penser à un véhicule pour une autre profession.Signaler Répondre
demander à la maire du 7ème Fanny Dubot le remboursement, elle est responsable de son arrondissement, elle vous dira peut être qu il fallait se garer le long du trottoir d en face, il est plus surSignaler Répondre
bof, ça fait des années que ça dure le long de la halle tony garnier, pas de raison que ça change...Signaler Répondre