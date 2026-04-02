"Il y en a marre" : sa voiture est vidée sans effraction à Lyon… cette nouvelle technique prisée des voleurs empêche tout remboursement

Mercredi 1er avril au matin, rue Aubépins dans le quartier de Montchat à Lyon, Laurence, agente immobilière de 63 ans, découvre avec stupeur que son véhicule a été vidé. Pourtant, rien ne laisse penser à une effraction.

"Ils m'ont volé mon cartable qui était dans mon coffre avec plein de clés d'appartements, mes lunettes de soleil et classique — toutes à ma vue – mon permis de conduire et ma carte grise que j'avais laissés dans la voiture", témoigne-t-elle. Sans oublier le télépéage, également volé : "J’espère qu’ils n’ont pas fait des kilomètres cette nuit avec."

Ce soir-là, Laurence avait exceptionnellement laissé sa voiture dans la rue, une situation rare dans ce secteur où les places se font rares. "D'habitude, je me mets au garage parce qu'à Montchat, on ne peut pratiquement plus se garer dans la rue. Mais là, comme j'avais des rendez-vous tôt le matin, j’ai vu une place juste devant chez moi… je me suis dit que c’était l’aubaine pour gagner du temps," explique-t-elle.

Toujours dans cette logique de gain de temps, elle avait aussi laissé dans son coffre son cartable professionnel, contenant plusieurs clés de logements qu'elle a en gestion locative. Une décision inhabituelle qui, avec le recul, lui laisse aujourd’hui un goût amer.

Une voiture ouverte "comme s'ils avaient la clé"

C’est un détail qui l’alerte au petit matin. "Je suis arrivée ce mercredi matin, je n'entends pas le clic des rétroviseurs extérieurs qui s'ouvrent lorsque je dévérouille la voiture. J'avais un rendez-vous à 9h30 donc j'ai dû prendre la voiture un peu avant 9h. Depuis la veille, je n’avais plus touché ma voiture."

Garée la veille vers 20h15 rue des Aubépins (Lyon 3e), elle est certaine d'avoir sécurisé son véhicule :"Je suis sûre parce qu’elle était fermée, car elle fait un petit bruit quand elle se ferme. Et puis comme c’est une voiture récente — elle a un mois et demi — et que c’est la première fois que j’ai ce système où elle se ferme toute seule quand on s’éloigne, je vérifie toujours. Donc oui, elle était bien fermée hier soir. Donc là, je me suis dit que c'était bizarre," raconte-t-elle.

Autre détail troublant : "J’ai perdu ma maman il y a trois semaines et j'avais gardé le livret de messe dans la voiture. Et ce matin, il était par terre devant la voiture, alors qu’hier soir, il était dedans. Là, je me suis dit : il y a un truc qui vient de se passer."

Très vite, le constat est sans appel : plus rien à l’intérieur. "Ils ne m'ont pas cassé la fenêtre… il n’y a aucune trace d’effraction. Ils l’ont tout simplement ouverte comme s’ils avaient la clé."

Une méthode dont la tendance est en hausse : les véhicules récents, équipés de systèmes d’ouverture sans clé, sont particulièrement ciblés par des voleurs utilisant des boîtiers électroniques capables de capter et reproduire le signal des clés. Ces dispositifs, facilement accessibles, permettent d’ouvrir — voire de démarrer — un véhicule sans laisser la moindre trace d’effraction.

Un mode opératoire qui, selon elle, serait connu. La sexagénaire explique que : "lorsque j’ai déposé plainte, les policiers avaient bien connaissance de l’existence de badges permettant d’ouvrir des voitures." Une information confirmée, selon elle, par son assureur. "Le monsieur de la MAF m’a dit : ‘ah oui, ça vaut 45 euros sur Internet ce style de badge’."

Pas d’effraction, pas d’indemnisation

Conséquence directe : son assurance refuse toute prise en charge. “Comme je n’ai aucune preuve d’effraction, l’assurance ne fonctionne pas”, déplore la sexagénaire. "Donc ils connaissent les procédés, mais ils ne me remboursent pas… on se demande vraiment pourquoi on paye”.

Une situation d’autant plus difficile que le préjudice est important : "Juste mes 3 paires de lunettes de vue ça va facilement me couter 500 €, sans compter tous mes papiers à refaire." Venant tout juste d’acquérir son nouveau Volkswagen T-Roc, elle n’avait pas encore effectué le tri de ses affaires et avait laissé, dans le vide-poche, plusieurs documents liés à la vente (permis de conduire et ma carte grise...).

À la tête de sa structure "77 m2 immobilier", Laurence gère une vingtaine de biens. Ce vol a eu des conséquences immédiates."J’ai dû annuler tous mes rendez-vous de la journée parce que les clés correspondantes, je ne les ai plus. Heureusement, je n’avais pas les 25 clés dans mon cartable, seulement celles de mes rendez-vous du jour, soit 4 ou 5… mais ça reste problématique," explique-t-elle.

Les jeux de clés dérobés contraignent "mes propriétaires à être ultra-vigilants le temps qu'ils fassent refaire leurs serrures. Par chance, je ne mets jamais les adresses exactes des propriétaires. J’y avais déjà réfléchi en cas de perte. Mais bon, il y a quand même des indications, comme le nom des rues… donc ça reste inquiétant”.

"On n’est plus tranquille"

Déjà éprouvée par un deuil récent, Laurence évoque un choc moral important. "Il y a ce sentiment d'être violé, d’avoir des gens qui sont entrés dans ma voiture avec de mauvaises intentions."

Dans ce quartier réputé calme, l’incompréhension domine. "Montchat c'est un joli quartier… on est censé être tranquille ici… et bien si même à Montchat, on n’est plus tranquille, qu’est-ce qu’il faut faire, quitter la France ?" Et de conclure, amère : "Il y en a marre !"