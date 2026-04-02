"Il y en a marre" : sa voiture est vidée sans effraction à Lyon… cette nouvelle technique prisée des voleurs empêche tout remboursement

Mercredi 1er avril au matin, rue Aubépins dans le quartier de Montchat à Lyon, Laurence, agente immobilière de 63 ans, découvre avec stupeur que son véhicule a été vidé. Pourtant, rien ne laisse penser à une effraction.
"Ils m'ont volé mon cartable qui était dans mon coffre avec plein de clés d'appartements, mes lunettes de soleil et classique — toutes à ma vue – mon permis de conduire et ma carte grise que j'avais laissés dans la voiture", témoigne-t-elle. Sans oublier le télépéage, également volé : "J’espère qu’ils n’ont pas fait des kilomètres cette nuit avec."
Ce soir-là, Laurence avait exceptionnellement laissé sa voiture dans la rue, une situation rare dans ce secteur où les places se font rares. "D'habitude, je me mets au garage parce qu'à Montchat, on ne peut pratiquement plus se garer dans la rue. Mais là, comme j'avais des rendez-vous tôt le matin, j’ai vu une place juste devant chez moi… je me suis dit que c’était l’aubaine pour gagner du temps," explique-t-elle.
Toujours dans cette logique de gain de temps, elle avait aussi laissé dans son coffre son cartable professionnel, contenant plusieurs clés de logements qu'elle a en gestion locative. Une décision inhabituelle qui, avec le recul, lui laisse aujourd’hui un goût amer.
Une voiture ouverte "comme s'ils avaient la clé"
C’est un détail qui l’alerte au petit matin. "Je suis arrivée ce mercredi matin, je n'entends pas le clic des rétroviseurs extérieurs qui s'ouvrent lorsque je dévérouille la voiture. J'avais un rendez-vous à 9h30 donc j'ai dû prendre la voiture un peu avant 9h. Depuis la veille, je n’avais plus touché ma voiture."
Garée la veille vers 20h15 rue des Aubépins (Lyon 3e), elle est certaine d'avoir sécurisé son véhicule :"Je suis sûre parce qu’elle était fermée, car elle fait un petit bruit quand elle se ferme. Et puis comme c’est une voiture récente — elle a un mois et demi — et que c’est la première fois que j’ai ce système où elle se ferme toute seule quand on s’éloigne, je vérifie toujours. Donc oui, elle était bien fermée hier soir. Donc là, je me suis dit que c'était bizarre," raconte-t-elle.
Autre détail troublant : "J’ai perdu ma maman il y a trois semaines et j'avais gardé le livret de messe dans la voiture. Et ce matin, il était par terre devant la voiture, alors qu’hier soir, il était dedans. Là, je me suis dit : il y a un truc qui vient de se passer."
Très vite, le constat est sans appel : plus rien à l’intérieur. "Ils ne m'ont pas cassé la fenêtre… il n’y a aucune trace d’effraction. Ils l’ont tout simplement ouverte comme s’ils avaient la clé."
Une méthode dont la tendance est en hausse : les véhicules récents, équipés de systèmes d’ouverture sans clé, sont particulièrement ciblés par des voleurs utilisant des boîtiers électroniques capables de capter et reproduire le signal des clés. Ces dispositifs, facilement accessibles, permettent d’ouvrir — voire de démarrer — un véhicule sans laisser la moindre trace d’effraction.
Un mode opératoire qui, selon elle, serait connu. La sexagénaire explique que : "lorsque j’ai déposé plainte, les policiers avaient bien connaissance de l’existence de badges permettant d’ouvrir des voitures." Une information confirmée, selon elle, par son assureur. "Le monsieur de la MAF m’a dit : ‘ah oui, ça vaut 45 euros sur Internet ce style de badge’."
Pas d’effraction, pas d’indemnisation
Conséquence directe : son assurance refuse toute prise en charge. “Comme je n’ai aucune preuve d’effraction, l’assurance ne fonctionne pas”, déplore la sexagénaire. "Donc ils connaissent les procédés, mais ils ne me remboursent pas… on se demande vraiment pourquoi on paye”.
Une situation d’autant plus difficile que le préjudice est important : "Juste mes 3 paires de lunettes de vue ça va facilement me couter 500 €, sans compter tous mes papiers à refaire." Venant tout juste d’acquérir son nouveau Volkswagen T-Roc, elle n’avait pas encore effectué le tri de ses affaires et avait laissé, dans le vide-poche, plusieurs documents liés à la vente (permis de conduire et ma carte grise...).
À la tête de sa structure "77 m2 immobilier", Laurence gère une vingtaine de biens. Ce vol a eu des conséquences immédiates."J’ai dû annuler tous mes rendez-vous de la journée parce que les clés correspondantes, je ne les ai plus. Heureusement, je n’avais pas les 25 clés dans mon cartable, seulement celles de mes rendez-vous du jour, soit 4 ou 5… mais ça reste problématique," explique-t-elle.
Les jeux de clés dérobés contraignent "mes propriétaires à être ultra-vigilants le temps qu'ils fassent refaire leurs serrures. Par chance, je ne mets jamais les adresses exactes des propriétaires. J’y avais déjà réfléchi en cas de perte. Mais bon, il y a quand même des indications, comme le nom des rues… donc ça reste inquiétant”.
"On n’est plus tranquille"
Déjà éprouvée par un deuil récent, Laurence évoque un choc moral important. "Il y a ce sentiment d'être violé, d’avoir des gens qui sont entrés dans ma voiture avec de mauvaises intentions."
Dans ce quartier réputé calme, l’incompréhension domine. "Montchat c'est un joli quartier… on est censé être tranquille ici… et bien si même à Montchat, on n’est plus tranquille, qu’est-ce qu’il faut faire, quitter la France ?" Et de conclure, amère : "Il y en a marre !"
Qu est ce qu il ne faut pas lire comme conneries !Signaler Répondre
Mon premier critère quand je fais un achat : que l'électronique soit limité au strict nécessaire!Signaler Répondre
Montchat, les gens sont riches, ils votent pas écolo LFiSignaler Répondre
Ils devraient apprendre à partager.
C’est rien ce n’est que du matériel ça se remplace.
Habitant sur une place où ça zonait, je ne laissais rien dans la voiture. On me l'a quand-même fracturée 3 fois. J'ai décidé de la laisser ouverte. Résultat, un SDF dormait dedans. Au bout d'un moment, on fait quoi ?Signaler Répondre
"A Montchat on est censés être tranquilles"Signaler Répondre
Si on traduit ça veut dire "J'ai voté toute ma vie pour faire barrage à la haine, en expliquant que ceux qui se plaignaient étaient racistes, en me pensant bien à l'abri dans mon quartier préservé"
Et maintenant?
C'est bien triste pour cette dame... mais elle a un garage et elle ne s'en sert pas ! Donc à un moment il faut aussi assumer de ses erreurs. Et puis @lyonmag : des faits divers comme ca il y en a des dizaines sur Lyon tous les jours ! cela mérite t il un article ?Signaler Répondre
De nos jours, ne rien laisser à découvert ni à la vue de tous, ils sont opportunistes maintenant.Signaler Répondre
Il faut faire attention aux voleurs, aux OQTF et à la jeune garde.
Hummm ca donne encore plus envie d'avoir une voiture..Signaler Répondre
Bientôt ça sera le réservoir la cible. Comment éviter de se faire siphonner ?🤣😂Signaler Répondre
Chaque clé est unique ... oui , mais copiable à volonté. Il y a quelques année j'ai acheté une petite télecommande pour mon portail , cette télecommande enregistre tout simplement le code de la télecommande d'origine , et le repete comme si c'etait une vrai .. Donc j'imagine bien que c'est peut etre plus compliqué pour un vehicule, mais en electronique tout est faisable...... Cà fait peur , Perso , sur ma voiture , j'ai désactivé l'ouverture quand on s'approche du vehicule.. C'est une premiere sécurité.Signaler Répondre
"Trump-ci, Trump-ça". Tout d'abord la faute à ceux qui nous gouvernent depuis 50 ans presque.Signaler Répondre
Les parasites, comme dans les restos fermés....Signaler Répondre
impunité total pour les voleurs quels qu’ils soient ! justice laxiste !Signaler Répondre
Vu les parasites qui vivent en France , pas étonnant... entre autres....Signaler Répondre
ah les assurances !!!! au premier sinistre on se rends compte que c’est catastrophique en faites il faut payer et ne jamais avoir de sinistre c’est le parcours du combattant avec eux !!!Signaler Répondre
j ai eu le même désagrément il y a quelques jours dans le parking République. Sans effraction je me suis fait tirer un petit sac à dos avec des lapins en chocolat . Le voleur a dû prendre une crise de foie bien fait pour lui. c est une sensation très désagréable.Signaler Répondre
Dans ce cas mieux vaut casser une vitre ou forcer une porte pour que l'assurance marche. Ce qui coûtera plus cher à l'assurance mais comme la personne honnête n'est pas remboursée...Signaler Répondre
Et oui: la faute à Trump.Signaler Répondre
Pourquoi avoir créer des pass pour les voitures ?Signaler Répondre
Il s'agit clairement d'une insécurité provoquée par des loi faites sous notre nez, et aucune caméra de surveillance ne peut l'empêcher.
À l'origine chaque clé est unique, c'est le but d'une clé, même électronique. Si on en arrive à une situation où une clé électronique n'est pas unique, le responsable est soit celui qui l'a divulguée, soit celui qui a imposé aux concessionnaires de concevoir un système dont la sécurité est structurellement défaillante.
Citez moi un quartier qui serait épargné ?Signaler Répondre
Ou comment inciter les assurés à faire une fausse déclaration.Signaler Répondre
et bah il faut changer d’assurance et surtout avoir un peu plus de jugeote, on sait pertinemment que les voitures sont régulièrement fracturées donc on ne laisse rien dedans c’est malheureux mais c’est comme ça et surtout on change d’assureur car aujourd’hui la majorité d’entre eux prennent en charge même sans effraction car justement c’est plus qu’habituel désormaisSignaler Répondre
Ces politicons qui interdisent les voitures de plus de 15 ans.Signaler Répondre
Pour nous obliger à acheter une nouvelle voiture pour pouvoir circuler librement.
Mais pas question de risquer l'incendie avec les électriques ou les hybrides et de toutes celles qui n'ont plus de clé physique.
Le tout à des prix exorbitant.
P.S.
Dans les années 60 et 70 nous pouvions laisser les voitures ouvertes avec les clés dessus ou même nos logements ouverts sans risquer un vol.
Malheureusement le grand remplacement change les moeurs
C'est pas compliqué: ne jamais RIEN laissé dans sa voiture. Encore moins des papiers et des clefs. J'hallucine le nombre de personnes qui ne semblent pas conscient de l'environnement dans lequel elle évoluent. Je ne parle même pas de ceux qui gare leur vélo dans la rue.Signaler Répondre
On a:Signaler Répondre
- une personne qui laisse ses affaires dans coffre, mais ce qui n'est pas interdit.
- Un constructeur qui fait une voiture qui s'ovure avec une facilité déconcertante.
- Un assureur, qui trouve toujours un prétexte pour ne pas payer.
- Un pays où le vol est un fléau à peine réprimé.
Et pour tout ça, on paie.
Dans un pays civilisé, on pourrait sans crainte laisser ses affaires dans sa voiture, et avoir confiance en les institutions en cas de problème, pour le régler.
Il y a qu'une seule catégorie de métier qui peut se permettre de faire se genre de ruse .Signaler Répondre
En plus de ce calvaire qu' éprouve la victime, son assureur va clairement nier l'infraction.
genre Tesla ?Signaler Répondre
fait la promotion Ducon de tesla
la maif assureur militant 😂😂Signaler Répondre
Il y a quand même 2 choses à revoir :Signaler Répondre
- 1) Les gens devraient un peu plus réfléchir et ne rien laisser de valeur ou d'important dans leur véhicule ;
- 2) Là, c'est au niveau des assurances, il y a longtemps que des voleurs ouvrent les véhicules sans effraction. On pourrait presque dire que l'effraction
remonte à un autre siècle et les assureurs devraient être obligés de modifier leurs contrats dans ce sens. C'est une autre manière pour eux de s'en
mettre plein les fouilles. On pourrait parler de double vol pour la victime.
Les caméras ne servent à rien. Hein ? Doucet ?Signaler Répondre
Le Model 3 est à moins de 40000€...Signaler Répondre
une seule solution casser soi même une vitre !Signaler Répondre
Elle ne s'est plus rappelée qu'elle habitait Lyon, où le vol rapporte plus que le travail, comme beaucoup d'endroits dans l'hexagone.Signaler Répondre
"Ils m'ont volé mon cartable qui était dans mon coffre avec plein de clés d'appartements, mes lunettes de soleil et classique — toutes à ma vue – mon permis de conduire et ma carte grise que j'avais laissés dans la voiture", témoigne-t-elle. Sans oublier le télépéage, également volé."Signaler Répondre
Si cela avait été une réplique de Bourvil cela aurait été marrant.
Conclusion ? :
-IL NE FAUT JAMAIS RIEN LAISSER DE VALEUR DANS SA VOITURE !
'ai passé du temps en tête-à-tête avec votre épouse. Pourriez-vous rédiger un article ?Signaler Répondre
Ce que je maudis le plus dans cette affaire de vol, ce sont les assureurs, tout est bon pour ne pas rembourser.Signaler Répondre
si c'était mon cas, j'aurais explosé l'extérieur de la voiture comme preuve d'effraction
Tesla à combien ?70 000/80 000€ peut-être ? Quand bien même elle pourrait se le permettre, enrichir un mec comme Elon Musk lui a sûrement pas donné envie aussi..Signaler Répondre
Le truc surtout faut être un peu à la ramasse pour laisser toute sa vie dans sa bagnole tout simplement
A Grenoble, il y a quelques années des gamins faisaient le coffre des voitures au parking du centre commercial de Grandplace.Signaler Répondre
Perso j'ai laissé une fois des affaires ect dans ma voiture depuis tqt pas j'enlève tout vérifie 15 fois tout et fermé ectSignaler Répondre
C'etait une Volkswagen T-Roc , tu m'etonnes qu'elle s'ouvre en 5 secondes !Signaler Répondre
Si elle avait eu une VRAIE voiture moderne et protégée (genre Tesla), non seulement la voiture ne serait pas ouverte , mais en plus elle aurait eu des images des voleurs si toutefois ils avaient eu l'idée de tenter l'effraction...
Mais une VW, soyons serieux...
Ne jamais rien laisser dans la voiture, règle de base. Rien de chez rien.Signaler Répondre
Et si par malheur, la voiture est visitée sans trace d'effraction, il faut alors s'en charger ;) Voler des voleurs n'est pas un vol...
Si Aulas était passé, ce vol n'aurait donc pas eu lieu ???Signaler Répondre
Les droitardés sont de plus en plus forts... ou stupides...
En moyenne un véhicule ça représente 500 € de budget par mois et ça va empiré dans les mois à venir. Ça va être terrible !Signaler Répondre
C'est malheureux de nos jours il faut détruire un peu plus pour avoir un remboursement...Signaler Répondre
Les lyonnais ont voté en toute connaissance ! Ils ont préferé le vélo, le drapeau palestinien et l’immigration à la sécurité...Signaler Répondre
Je compatis de tout coeur au vol de ce qu'il y avait dans sa voiture.Signaler Répondre
Mais si tu es un VRAI habitant de la Métropole et que tu te gares dans la rue la règle de base :
NE RIEN LAISSER DE SENSIBLE DANS SA VOITURE, MËME DANS LE COFFRE !!!
Quitte à faire deux ou trois voyages, enfin elle n'avait pas des tonnes d'affaire dans sa voiture.
C'est une erreur coupable qu'elle a commise, et j'espère qu'à l'avenir, quitte à être un plus fatiguée, elle aura toutes ses affaires le lendemain.
Surtout dans son domaine d'activité !!!
Et comme je lis votre article ça aurait pu être bien pire !!!
Dans mon quartier Grandclément-Flachet, toutes les voitures immatriculées dans un département hors région (pas les véhicules régulièrement garés, "ils" ont l'oeil" ont une vitre cassé le lendemain et vide poche et coffre fouillés
Constaté des dizaines de fois, et encore quand les visiteurs de "province" laissent des objets en vu dans la voiture (l'habitant du Gers se méfie pas...), le pillage est méthodique.
PS : allez trouver un radar de recul RENAULT dans le quartier : que du scotch à la place !
Ben ta qu'à péter ta vitreSignaler Répondre
Lol 🤣Signaler Répondre
Montchat ce quartier si tranquille devient jour après jour le paradis de la délinquance multiple et variée.Signaler Répondre
Je compatis bien sûr mais quand même elle n’est pas très prudente cette dame .Signaler Répondre