"Des remises à la rue" : syndicats et collectifs mobilisés à Lyon contre les hébergements limités

Les syndicats CGT et SUD, aux côtés du collectif Hébergement en danger, annoncent un rassemblement ce mardi 19 mai à 17h30 place Guichard, à Lyon, afin de protester contre les contrats d’hébergement d’urgence limités à trois mois mis en place dans le Rhône.

Selon les organisateurs, ce dispositif aurait été instauré par la préfecture du Rhône, via la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS), depuis octobre dernier dans les structures d’hébergement d’urgence du département.

Les collectifs dénoncent une politique visant à "fluidifier" les places disponibles, qu’ils accusent de se traduire par des remises à la rue de personnes hébergées, y compris des familles et des enfants. Ils estiment que ces pratiques contreviennent au principe de continuité de l’hébergement d’urgence prévu par le Code de l’action sociale et des familles.

"Ces nouveaux contrats sont illégaux et inhumains !", dénoncent-ils.

Dans leur communiqué, les syndicats avancent le chiffre de plus de 14 000 personnes en attente d’un hébergement dans le Rhône et de 84 000 demandes de logement social. Ils critiquent également l’application de critères de "vulnérabilité" pour le renouvellement des contrats, affirmant qu’ils excluraient une partie des personnes sans-abri de l’accès aux dispositifs d’urgence.

Les organisateurs réclament notamment la fin des contrats de trois mois, davantage de places d’hébergement, un arrêt des remises à la rue ainsi qu’une augmentation de l’offre de logements abordables et la réquisition de bâtiments vacants.

Un préavis de grève a également été déposé dans le secteur de l’hébergement d’urgence.