"Des remises à la rue" : syndicats et collectifs mobilisés à Lyon contre les hébergements limités

Les syndicats CGT et SUD, aux côtés du collectif Hébergement en danger, annoncent un rassemblement ce mardi 19 mai à 17h30 place Guichard, à Lyon, afin de protester contre les contrats d’hébergement d’urgence limités à trois mois mis en place dans le Rhône.
Selon les organisateurs, ce dispositif aurait été instauré par la préfecture du Rhône, via la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS), depuis octobre dernier dans les structures d’hébergement d’urgence du département.
Les collectifs dénoncent une politique visant à "fluidifier" les places disponibles, qu’ils accusent de se traduire par des remises à la rue de personnes hébergées, y compris des familles et des enfants. Ils estiment que ces pratiques contreviennent au principe de continuité de l’hébergement d’urgence prévu par le Code de l’action sociale et des familles.
"Ces nouveaux contrats sont illégaux et inhumains !", dénoncent-ils.
Dans leur communiqué, les syndicats avancent le chiffre de plus de 14 000 personnes en attente d’un hébergement dans le Rhône et de 84 000 demandes de logement social. Ils critiquent également l’application de critères de "vulnérabilité" pour le renouvellement des contrats, affirmant qu’ils excluraient une partie des personnes sans-abri de l’accès aux dispositifs d’urgence.
Les organisateurs réclament notamment la fin des contrats de trois mois, davantage de places d’hébergement, un arrêt des remises à la rue ainsi qu’une augmentation de l’offre de logements abordables et la réquisition de bâtiments vacants.
Un préavis de grève a également été déposé dans le secteur de l’hébergement d’urgence.
Photo significative, collectifs avec l'argent du contribuable, soutenez les alcoolos, assistés...Signaler Répondre
Qui sont en grande majorité, le fléau de la société.
Des milliers de migrants sont logés gracieusement dans des hôtels, payés par le brave contribuable! Bizarre, on a jamais de chiffres!!!Signaler Répondre
Par contre la dette de la France, on la connait 😉
Y as déjà pas d'appartement libre pour ceux qui travaillent mais y veulent tout pour les autres gratuits bah voyons déjà nous on fait une demande 6 mois après on a tjr rienSignaler Répondre
Il y a une solution , chaque LFiste achète un appartement avec deux pièces de plus que nécessaire avec un prêt sur 40 ans , deux bénéfices : dynamiser la construction immobilière et loger un migrant islamiste et un dealer racaille , histoire de se sentir en famille !Signaler Répondre
C est pour trouver un peu de place au gars sur la photo d'illustration.Signaler Répondre
Mais c est pas la clientèle de la CGT...
Vous ouvrez grand les portesSignaler Répondre
Vous créez des nouveaux emplois d'esclaves modernes via des Uber ou Delivroo (Uber très bon ami d'un candidat président en 2017).
Pas assez de logements, mais c'est qui qui doit payer pour construire ses logements? car au final au bout du bout c'est qui, qui paye? comment voulez vous que cela s'arrange dans le futur car la vache à lait qu'est la classe moyenne se paupérise à grande vitesse.
Donc oui on aura un nouveau pays du tiers-monde avec des "castes" privilégiées qui ponctionneront une grande partie des richesses du pays, puis le reste la simple populasse qui devra trimer pour survivre.. bien entendu cela passera comme crème car comme dans tout bon pays du tiers-monde ses fameuses "castes" jouent sur l'analphabétisation de la masse qui devient de plus en plus stupide (école, réseau sociaux etc etc).
que l on retrouve sans peine chez les "staaaars" de gauche ,donneuses de leçon ,tout en petant dans la soie,au festival de cannes(marron corbillard-camille crottin-guillaume cané)Signaler Répondre
Nous payons le prix fort de l'ouverture de nos frontières et l' accueil tout azimut ! France terre d'accueil et de misère !Signaler Répondre
Exactement !Signaler Répondre
Qu'ils remplacent leur indignation par l'action en :
* hébergeant toutes ces personnes chez eux (dans résidences principales, secondaires...),
* subvenant aux besoins de ces personnes sur fonds propres.
Evidemment, qu'ils ne le feront pas, c'est tellement plus facile de s'indigner et de vouloir héberger chez les autres et surtout avec l'argent des autres...
plus vous fiscalisez les logements moins vous aurez de logements. elementaire mon cher Watson!Signaler Répondre
La solution : chaque gauchiste heberge un sdf chez lui.....Signaler Répondre
qui vont etre durs pour la coqueterieSignaler Répondre
Sandrine (Runel) va pouvoir hébergé gracieusement !Signaler Répondre