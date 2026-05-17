Skatepark, promenade et nature : un immense nouveau jardin prend forme à Lyon

Le chantier du futur Jardin du Rhône a officiellement démarré dans le quartier de la Confluence, dans le 2e arrondissement de Lyon.

Situé à proximité du pont Pasteur, ce nouvel espace public doit devenir une porte d’entrée du quartier côté sud et permettre de reconnecter les habitants au Rhône, dans un secteur jusqu’ici peu aménagé.

Les travaux, lancés au printemps, doivent durer environ un an pour une livraison annoncée au printemps 2027.

Au total, 8 775 m² vont être transformés afin de créer un jardin mêlant loisirs, nature et promenade au bord de l’eau.

Le projet s’organisera autour de plusieurs espaces distincts.

Au sud, un parvis-forêt inspiré des paysages rhodaniens accueillera notamment un skatepark de 550 m² ainsi qu’un parcours d’activités.

Au centre, une lisière doit permettre de concilier les usages liés aux activités économiques présentes sur les quais avec un espace végétalisé. Bancs, arceaux vélos, fontaine à boire, luminaires et parcours d’équilibre sont prévus.

Plus au nord, une friche alluviale jardinée sera volontairement protégée de la pollution lumineuse afin de préserver la biodiversité locale, notamment les castors déjà observés sur le site.

Le projet prévoit également l’installation future d’une terrasse flottante pouvant accueillir un bateau-restaurant ou une autre activité, dans le cadre d’un appel à projets piloté par Voies navigables de France.

Près de 4 400 m³ de terres utilisées pour la requalification proviennent de la Fabrique à Terres fertiles installée à Confluence, tandis que 80 blocs de pierre et 213 mètres linéaires de bordures déjà présents sur place doivent être réutilisés.

Le Jardin du Rhône s’inscrit dans le développement plus large du secteur du Champ, futur bois urbain de six hectares où se trouvent déjà des équipements comme le Caterpilou ou la Station Mue.