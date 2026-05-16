Sécurité

File d’attente géante à Lyon pour une collection de montres : Swatch ferme sa boutique pour raisons de sécurité

File d’attente géante à Lyon pour une collection de montres : Swatch ferme sa boutique pour raisons de sécurité

Des dizaines de personnes campaient déjà vendredi devant la boutique Swatch de Bellecour, à Lyon, avant la sortie d’une collaboration très attendue avec l’horloger de luxe Audemars Piguet. Swatch n'a finalement jamais ouvert ce samedi pour des raisons de sécurité.

À Lyon, certains passionnés d’horlogerie — ou revendeurs potentiels — n’ont pas hésité à prendre de l’avance.

Une impressionnante file d’attente s’est formée dès vendredi 15 mai devant la boutique Swatch de la rue du président Edouard Herriot, à proximité de la place Bellecour dans le 2e arrondissement de Lyon.

En cause : le lancement, prévu samedi matin, d’une nouvelle collaboration entre les horlogers suisses Swatch et Audemars Piguet.

La queue s’étendait sur plusieurs dizaines de mètres, jusqu’à proximité de la station de métro Bellecour. Chaises pliantes, sacs de couchage, beaucoup ont passé la nuit sur place... Pour rien.

Car Swatch a annoncé ce samedi matin que sa boutique lyonnaise, ainsi que celle de Parly 2 en région parisienne, n'ouvrirait finalement pas "en raison de considérations de sécurité publique". Des craintes de débordement ont poussé la marque à faire machine arrière.

Il faudra donc patienter jusqu'à lundi matin, 10h, pour les Lyonnais qui convoitaient les montres.

La collection baptisée "Royal Pop", fruit de l’association entre une marque grand public et une maison de haute horlogerie, consiste en huit modèles colorés inspirés de montres de poche, pour des prix oscillant entre 385 et 400 euros.

Comme lors des précédentes collaborations limitées de Swatch, certains acheteurs espèrent déjà réaliser une plus-value à la revente. Selon plusieurs estimations relayées dans le milieu horloger, certains modèles pourraient voir leur valeur doubler, voire davantage avec le temps.

Hasard du calendrier, l'ouverture repoussée à 10h lundi coïncide avec la prise de fonctions du nouveau préfet du Rhône Etienne Guyot, qui sera pile à l'heure (cocasse pour une histoire d'horlogerie) au Veilleur de Pierre, à quelques pas de la boutique Swatch. Une première affaire de sécurité à gérer personnellement à Lyon pour le haut-fonctionnaire ?

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Swatch

31 commentaires
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oui-oui le 16/05/2026 à 16:12
Clowns a écrit le 16/05/2026 à 11h10

La même chose arrive avec un Crousty Game et on aurait déjà tous les racistes du forum de LyonMag en rang serré pour déverser leur haine

" tous les racistes du forum ".
Un exemple de la gauche maniant le terrorisme intellectuel.

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Calahann le 16/05/2026 à 16:03

Eh bin, Swatch n'était pas à l'heure !

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Romulus le 16/05/2026 à 16:01

Quelle époque affligeante

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oui-oui le 16/05/2026 à 15:52
larbi a écrit le 16/05/2026 à 12h54

je suis maghrébin , et entièrement d’accord avec vous. Toutes une génération d’incultes, ni culture européenne ni maghrébine. Des « ratés », honte honte honte aux parents, et à l’état avec 30/40 de «  pas de vague « . On en est là!!!!!

Avis partagé.

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ballypasbakayok le 16/05/2026 à 15:31
Jacques20 a écrit le 16/05/2026 à 15h19

Ben moi, il m'arrive, parfois, de dire "voilà", en bon français. Faites-vous la différence ?

Toi tu dois surement voter LFI 🤣🤣🤣🤣🤣

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Jacques20 le 16/05/2026 à 15:19
et alors a écrit le 16/05/2026 à 14h41

whalla c était une bonne affaire, whalla whalla ect.....

Ben moi, il m'arrive, parfois, de dire "voilà", en bon français. Faites-vous la différence ?

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Jacques20 le 16/05/2026 à 15:16
bassta a écrit le 16/05/2026 à 13h57

depuis que j'ai un smartphone je n'ai plus besoin de montre. ça évite d'user les poignets des chemises et des pull over.

Maintenant, vous allez critiquer ceux qui portent une montre !!! J'en ai une, j'ai un téléphone portable, un ancien, pas un smartphone. Il indique quand même l'heure mais moi, je ne suis pas obnubilé par mon téléphone. Si je sors, ce que je dois faire en ligne, je le fais en rentrant, ça peut attendre. Et ça pollue moins les serveurs parce qu'on les voit, ceux qui crient que les automobilistes polluent alors qu'eux polluent autant avec leur smartphone ou leur IPhone.
Ne serait-il pas mieux que l'on arrête de nous critiquer les uns les autres ?

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Jacques20 le 16/05/2026 à 15:08
RV90L a écrit le 16/05/2026 à 12h34

La nouvelle France aime l’horlogerie…

La belle réflexion de ceux qui ne réfléchissent pas. Je suis de la vieille France et j'aime l'horlogerie. Pas ces nouvelles montres hors de prix que je ne peux pas me payer mais les vieilles horloges du 20ème siècle (plus ancien n'est pas dans mes moyens). J'aime les horloges et j'aime bien, parfois, en acheter une d'une trentaine d'euros et la remettre en marche. J'aime ça et moi, je ne pars pas en vacances. Est-ce votre cas ?

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et alors le 16/05/2026 à 14:41

whalla c était une bonne affaire, whalla whalla ect.....

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exactlyy le 16/05/2026 à 14:35
Ming Li Foo a écrit le 16/05/2026 à 14h11

Vous êtes mesquins. Ces braves acheteurs sont simplement d'honnêtes blanchisseurs. 😂😂

Ah les blanchisseries c'est comme les coiffeurs 🤣🤣🤣🤣

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Ming Li Foo le 16/05/2026 à 14:11
ah l'école a écrit le 16/05/2026 à 12h35

Oui, ce sont ceux qui ont le plus d'argent! De bons commerçants 😉😉

Vous êtes mesquins. Ces braves acheteurs sont simplement d'honnêtes blanchisseurs. 😂😂

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bassta le 16/05/2026 à 13:57
johnny a écrit le 16/05/2026 à 13h16

A 400 e la montre y as qu'eux qui peuvent les gens normaux gardes les sous pour des trucs priorité

depuis que j'ai un smartphone je n'ai plus besoin de montre. ça évite d'user les poignets des chemises et des pull over.

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brive la gaillarde-marché? le 16/05/2026 à 13:27
coke en stock ! a écrit le 16/05/2026 à 10h30

Swatch prévoyant la catastrophe préssentie !

zallaient casser la vitrine et s en prendre aux pandores façon brassens!

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Karl le 16/05/2026 à 13:24

J'imagine la réaction chez Audemars Piguet. Oui, il est important de faire le buzz mais pour une marque comme celle-ci, c'est contre-productif cette opération. Bientôt une opération Audemars Piguet chez Noz? On peut parfois avoir une bonne publicité gratuitement mais là, c'est une image désolante à grand frais. Bravo

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johnny le 16/05/2026 à 13:16
ah l'école a écrit le 16/05/2026 à 12h35

Oui, ce sont ceux qui ont le plus d'argent! De bons commerçants 😉😉

A 400 e la montre y as qu'eux qui peuvent les gens normaux gardes les sous pour des trucs priorité

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bonne pioche. le 16/05/2026 à 12:58
deux france a écrit le 16/05/2026 à 11h11

il ya deux France celle qui reste 2 jours a faire la queue pour horloge et une France qui n’arrive pas a terminer la fin du mois la France de Macron après 10 ans de gouvernance droite de wauguiez et Darmain et Retallieu et Mozart de l’économie Bruno Lemaire sans oublier le soutien de l’extrême droite qui ont voté tout avec Macron avec l’extrême droite de zemmour et lepen les 10 millions qui vivent en France avec moins 800 euros par mois seront le double

vous avez bien raison. RN 1e vote populaire en France.

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pierbé le 16/05/2026 à 12:55
Pathétique France a écrit le 16/05/2026 à 11h38

Visiblement la même clientèle ici ...on entend des wallah a chaque phrase....

lyonmag aurai pu choisir une autre vidéo sur internet?????

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larbi le 16/05/2026 à 12:54
Pathétique France a écrit le 16/05/2026 à 11h38

Visiblement la même clientèle ici ...on entend des wallah a chaque phrase....

je suis maghrébin , et entièrement d’accord avec vous. Toutes une génération d’incultes, ni culture européenne ni maghrébine. Des « ratés », honte honte honte aux parents, et à l’état avec 30/40 de «  pas de vague « . On en est là!!!!!

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Gloupsy76 le 16/05/2026 à 12:51

Lyon est vraiment devenu le tiers monde. Le centre ville une banlieue.
Le centre ville est insécurité permanente

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simplementcitoyen le 16/05/2026 à 12:40

ou comment la bêtises humaine se comporte face à un évènement accompagné de personne n'étant pas là pour l’opération commercial mais ne savent pas se comportement en sociétés, triste personnes et triste avenir.

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ah l'école le 16/05/2026 à 12:35
Pathétique France a écrit le 16/05/2026 à 11h38

Visiblement la même clientèle ici ...on entend des wallah a chaque phrase....

Oui, ce sont ceux qui ont le plus d'argent! De bons commerçants 😉😉

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RV90L le 16/05/2026 à 12:34

La nouvelle France aime l’horlogerie…

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lyyyyooonnnn le 16/05/2026 à 12:03

Belle clientèle pour Swatch avec cette colab 😅. je les vois bien avec une montre à gousset nos ingénieurs 🤣🤣

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Et bien le 16/05/2026 à 11:47
Clowns a écrit le 16/05/2026 à 11h10

La même chose arrive avec un Crousty Game et on aurait déjà tous les racistes du forum de LyonMag en rang serré pour déverser leur haine

tu dois faire parti des racistes car à partir d'un article sur des montres tu orientes la conversation sur le poulet. Dans ta tête de LFI c'est vraiment pourri, tout sujet débouche sur le racisme. Pauvre garçon.

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Eh beh le 16/05/2026 à 11:43

Les gens on des sous visiblement. Vivement l'essence à 15 euros

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Pathétique France le 16/05/2026 à 11:38
Catalan a écrit le 16/05/2026 à 11h24

pour info,il y a 1 semaine,il y avait une queue dingue devant Louis Vuitton.Manifestement une clientèle habituée à payer en cash .

Visiblement la même clientèle ici ...on entend des wallah a chaque phrase....

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Vos amis de LFI et des verts le 16/05/2026 à 11:38
deux france a écrit le 16/05/2026 à 11h11

il ya deux France celle qui reste 2 jours a faire la queue pour horloge et une France qui n’arrive pas a terminer la fin du mois la France de Macron après 10 ans de gouvernance droite de wauguiez et Darmain et Retallieu et Mozart de l’économie Bruno Lemaire sans oublier le soutien de l’extrême droite qui ont voté tout avec Macron avec l’extrême droite de zemmour et lepen les 10 millions qui vivent en France avec moins 800 euros par mois seront le double

Vous oubliez aussi l'extrême gauche qui a bien bordelisé le pays.....

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Catalan le 16/05/2026 à 11:24
deux france a écrit le 16/05/2026 à 11h11

il ya deux France celle qui reste 2 jours a faire la queue pour horloge et une France qui n’arrive pas a terminer la fin du mois la France de Macron après 10 ans de gouvernance droite de wauguiez et Darmain et Retallieu et Mozart de l’économie Bruno Lemaire sans oublier le soutien de l’extrême droite qui ont voté tout avec Macron avec l’extrême droite de zemmour et lepen les 10 millions qui vivent en France avec moins 800 euros par mois seront le double

pour info,il y a 1 semaine,il y avait une queue dingue devant Louis Vuitton.Manifestement une clientèle habituée à payer en cash .

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deux france le 16/05/2026 à 11:11

il ya deux France celle qui reste 2 jours a faire la queue pour horloge et une France qui n’arrive pas a terminer la fin du mois la France de Macron après 10 ans de gouvernance droite de wauguiez et Darmain et Retallieu et Mozart de l’économie Bruno Lemaire sans oublier le soutien de l’extrême droite qui ont voté tout avec Macron avec l’extrême droite de zemmour et lepen les 10 millions qui vivent en France avec moins 800 euros par mois seront le double

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Clowns le 16/05/2026 à 11:10

La même chose arrive avec un Crousty Game et on aurait déjà tous les racistes du forum de LyonMag en rang serré pour déverser leur haine

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coke en stock ! le 16/05/2026 à 10:30

Swatch prévoyant la catastrophe préssentie !

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