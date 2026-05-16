File d’attente géante à Lyon pour une collection de montres : Swatch ferme sa boutique pour raisons de sécurité

À Lyon, certains passionnés d’horlogerie — ou revendeurs potentiels — n’ont pas hésité à prendre de l’avance.

Une impressionnante file d’attente s’est formée dès vendredi 15 mai devant la boutique Swatch de la rue du président Edouard Herriot, à proximité de la place Bellecour dans le 2e arrondissement de Lyon.

En cause : le lancement, prévu samedi matin, d’une nouvelle collaboration entre les horlogers suisses Swatch et Audemars Piguet.

La queue s’étendait sur plusieurs dizaines de mètres, jusqu’à proximité de la station de métro Bellecour. Chaises pliantes, sacs de couchage, beaucoup ont passé la nuit sur place... Pour rien.

🔴🚨À Lyon, la sortie de la collab Swatch X Audemars Piguet a été carrément annulée par crainte des débordements (Source : @medaveprod) pic.twitter.com/QlSBfbUZSL — Tony Pittaro (@TonyPittaro) May 16, 2026

Car Swatch a annoncé ce samedi matin que sa boutique lyonnaise, ainsi que celle de Parly 2 en région parisienne, n'ouvrirait finalement pas "en raison de considérations de sécurité publique". Des craintes de débordement ont poussé la marque à faire machine arrière.

Il faudra donc patienter jusqu'à lundi matin, 10h, pour les Lyonnais qui convoitaient les montres.

La collection baptisée "Royal Pop", fruit de l’association entre une marque grand public et une maison de haute horlogerie, consiste en huit modèles colorés inspirés de montres de poche, pour des prix oscillant entre 385 et 400 euros.

Comme lors des précédentes collaborations limitées de Swatch, certains acheteurs espèrent déjà réaliser une plus-value à la revente. Selon plusieurs estimations relayées dans le milieu horloger, certains modèles pourraient voir leur valeur doubler, voire davantage avec le temps.

Hasard du calendrier, l'ouverture repoussée à 10h lundi coïncide avec la prise de fonctions du nouveau préfet du Rhône Etienne Guyot, qui sera pile à l'heure (cocasse pour une histoire d'horlogerie) au Veilleur de Pierre, à quelques pas de la boutique Swatch. Une première affaire de sécurité à gérer personnellement à Lyon pour le haut-fonctionnaire ?