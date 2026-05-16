File d’attente géante à Lyon pour une collection de montres : Swatch ferme sa boutique pour raisons de sécurité

À Lyon, certains passionnés d’horlogerie — ou revendeurs potentiels — n’ont pas hésité à prendre de l’avance.
Une impressionnante file d’attente s’est formée dès vendredi 15 mai devant la boutique Swatch de la rue du président Edouard Herriot, à proximité de la place Bellecour dans le 2e arrondissement de Lyon.
En cause : le lancement, prévu samedi matin, d’une nouvelle collaboration entre les horlogers suisses Swatch et Audemars Piguet.
La queue s’étendait sur plusieurs dizaines de mètres, jusqu’à proximité de la station de métro Bellecour. Chaises pliantes, sacs de couchage, beaucoup ont passé la nuit sur place... Pour rien.
🔴🚨À Lyon, la sortie de la collab Swatch X Audemars Piguet a été carrément annulée par crainte des débordements (Source : @medaveprod) pic.twitter.com/QlSBfbUZSL— Tony Pittaro (@TonyPittaro) May 16, 2026
Car Swatch a annoncé ce samedi matin que sa boutique lyonnaise, ainsi que celle de Parly 2 en région parisienne, n'ouvrirait finalement pas "en raison de considérations de sécurité publique". Des craintes de débordement ont poussé la marque à faire machine arrière.
Il faudra donc patienter jusqu'à lundi matin, 10h, pour les Lyonnais qui convoitaient les montres.
La collection baptisée "Royal Pop", fruit de l’association entre une marque grand public et une maison de haute horlogerie, consiste en huit modèles colorés inspirés de montres de poche, pour des prix oscillant entre 385 et 400 euros.
Comme lors des précédentes collaborations limitées de Swatch, certains acheteurs espèrent déjà réaliser une plus-value à la revente. Selon plusieurs estimations relayées dans le milieu horloger, certains modèles pourraient voir leur valeur doubler, voire davantage avec le temps.
Hasard du calendrier, l'ouverture repoussée à 10h lundi coïncide avec la prise de fonctions du nouveau préfet du Rhône Etienne Guyot, qui sera pile à l'heure (cocasse pour une histoire d'horlogerie) au Veilleur de Pierre, à quelques pas de la boutique Swatch. Une première affaire de sécurité à gérer personnellement à Lyon pour le haut-fonctionnaire ?
" tous les racistes du forum ".Signaler Répondre
Un exemple de la gauche maniant le terrorisme intellectuel.
Eh bin, Swatch n'était pas à l'heure !Signaler Répondre
Quelle époque affligeanteSignaler Répondre
Avis partagé.Signaler Répondre
Toi tu dois surement voter LFI 🤣🤣🤣🤣🤣Signaler Répondre
Ben moi, il m'arrive, parfois, de dire "voilà", en bon français. Faites-vous la différence ?Signaler Répondre
Maintenant, vous allez critiquer ceux qui portent une montre !!! J'en ai une, j'ai un téléphone portable, un ancien, pas un smartphone. Il indique quand même l'heure mais moi, je ne suis pas obnubilé par mon téléphone. Si je sors, ce que je dois faire en ligne, je le fais en rentrant, ça peut attendre. Et ça pollue moins les serveurs parce qu'on les voit, ceux qui crient que les automobilistes polluent alors qu'eux polluent autant avec leur smartphone ou leur IPhone.Signaler Répondre
Ne serait-il pas mieux que l'on arrête de nous critiquer les uns les autres ?
La belle réflexion de ceux qui ne réfléchissent pas. Je suis de la vieille France et j'aime l'horlogerie. Pas ces nouvelles montres hors de prix que je ne peux pas me payer mais les vieilles horloges du 20ème siècle (plus ancien n'est pas dans mes moyens). J'aime les horloges et j'aime bien, parfois, en acheter une d'une trentaine d'euros et la remettre en marche. J'aime ça et moi, je ne pars pas en vacances. Est-ce votre cas ?Signaler Répondre
whalla c était une bonne affaire, whalla whalla ect.....Signaler Répondre
Ah les blanchisseries c'est comme les coiffeurs 🤣🤣🤣🤣Signaler Répondre
Vous êtes mesquins. Ces braves acheteurs sont simplement d'honnêtes blanchisseurs. 😂😂Signaler Répondre
depuis que j'ai un smartphone je n'ai plus besoin de montre. ça évite d'user les poignets des chemises et des pull over.Signaler Répondre
zallaient casser la vitrine et s en prendre aux pandores façon brassens!Signaler Répondre
J'imagine la réaction chez Audemars Piguet. Oui, il est important de faire le buzz mais pour une marque comme celle-ci, c'est contre-productif cette opération. Bientôt une opération Audemars Piguet chez Noz? On peut parfois avoir une bonne publicité gratuitement mais là, c'est une image désolante à grand frais. BravoSignaler Répondre
A 400 e la montre y as qu'eux qui peuvent les gens normaux gardes les sous pour des trucs prioritéSignaler Répondre
vous avez bien raison. RN 1e vote populaire en France.Signaler Répondre
lyonmag aurai pu choisir une autre vidéo sur internet?????Signaler Répondre
je suis maghrébin , et entièrement d’accord avec vous. Toutes une génération d’incultes, ni culture européenne ni maghrébine. Des « ratés », honte honte honte aux parents, et à l’état avec 30/40 de « pas de vague « . On en est là!!!!!Signaler Répondre
Lyon est vraiment devenu le tiers monde. Le centre ville une banlieue.Signaler Répondre
Le centre ville est insécurité permanente
ou comment la bêtises humaine se comporte face à un évènement accompagné de personne n'étant pas là pour l’opération commercial mais ne savent pas se comportement en sociétés, triste personnes et triste avenir.Signaler Répondre
Oui, ce sont ceux qui ont le plus d'argent! De bons commerçants 😉😉Signaler Répondre
La nouvelle France aime l’horlogerie…Signaler Répondre
Belle clientèle pour Swatch avec cette colab 😅. je les vois bien avec une montre à gousset nos ingénieurs 🤣🤣Signaler Répondre
tu dois faire parti des racistes car à partir d'un article sur des montres tu orientes la conversation sur le poulet. Dans ta tête de LFI c'est vraiment pourri, tout sujet débouche sur le racisme. Pauvre garçon.Signaler Répondre
Les gens on des sous visiblement. Vivement l'essence à 15 eurosSignaler Répondre
Visiblement la même clientèle ici ...on entend des wallah a chaque phrase....Signaler Répondre
Vous oubliez aussi l'extrême gauche qui a bien bordelisé le pays.....Signaler Répondre
pour info,il y a 1 semaine,il y avait une queue dingue devant Louis Vuitton.Manifestement une clientèle habituée à payer en cash .Signaler Répondre
il ya deux France celle qui reste 2 jours a faire la queue pour horloge et une France qui n’arrive pas a terminer la fin du mois la France de Macron après 10 ans de gouvernance droite de wauguiez et Darmain et Retallieu et Mozart de l’économie Bruno Lemaire sans oublier le soutien de l’extrême droite qui ont voté tout avec Macron avec l’extrême droite de zemmour et lepen les 10 millions qui vivent en France avec moins 800 euros par mois seront le doubleSignaler Répondre
La même chose arrive avec un Crousty Game et on aurait déjà tous les racistes du forum de LyonMag en rang serré pour déverser leur haineSignaler Répondre
Swatch prévoyant la catastrophe préssentie !Signaler Répondre