117 kg de cannabis dans son camion intercepté dans le Beaujolais : un chauffeur routier condamné à trois ans de prison

Un chauffeur routier de 48 ans, originaire de Chambéry, a été condamné lundi 11 mai par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône à trois ans de prison ferme et 50 000 euros d’amende douanière.

L’homme avait été contrôlé le 20 mars dernier sur l’aire d’autoroute de Saint-Georges-de-Reneins alors qu’il transportait 117 kg de cannabis dissimulés dans la cabine de son poids lourd.

Le chauffeur revenait d’Espagne et se dirigeait vers l’Allemagne au moment de son interpellation.

À l’audience, son avocat a contesté les conditions du contrôle mené par les douaniers. Le tribunal a finalement annulé une partie de la procédure, écartant plusieurs qualifications, notamment l’importation, l’acquisition ou la détention de stupéfiants, ainsi que le refus de communiquer le code de son téléphone portable.

Le Chambérien a expliqué avoir accepté ce transport sous la pression de narcotrafiquants auxquels il devait 70 000 euros après une précédente cargaison perdue.

La marchandise saisie représentait une valeur estimée à 360 000 euros en prix de gros et plus de 936 000 euros à la revente. D'ordinaire, l'amende douanière correspond à ces sommes, mais le tribunal caladois a été plus clément.

Il a prononcé 3 ans de prison ferme, et donc seulement 50 000 euros d'amende douanière.