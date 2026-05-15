117 kg de cannabis dans son camion intercepté dans le Beaujolais : un chauffeur routier condamné à trois ans de prison

Un chauffeur routier de 48 ans, originaire de Chambéry, a été condamné lundi 11 mai par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône à trois ans de prison ferme et 50 000 euros d’amende douanière.
L’homme avait été contrôlé le 20 mars dernier sur l’aire d’autoroute de Saint-Georges-de-Reneins alors qu’il transportait 117 kg de cannabis dissimulés dans la cabine de son poids lourd.
Le chauffeur revenait d’Espagne et se dirigeait vers l’Allemagne au moment de son interpellation.
À l’audience, son avocat a contesté les conditions du contrôle mené par les douaniers. Le tribunal a finalement annulé une partie de la procédure, écartant plusieurs qualifications, notamment l’importation, l’acquisition ou la détention de stupéfiants, ainsi que le refus de communiquer le code de son téléphone portable.
Le Chambérien a expliqué avoir accepté ce transport sous la pression de narcotrafiquants auxquels il devait 70 000 euros après une précédente cargaison perdue.
La marchandise saisie représentait une valeur estimée à 360 000 euros en prix de gros et plus de 936 000 euros à la revente. D'ordinaire, l'amende douanière correspond à ces sommes, mais le tribunal caladois a été plus clément.
Il a prononcé 3 ans de prison ferme, et donc seulement 50 000 euros d'amende douanière.
3 ans de prison... s'il fait 6 mois ce sera déjà bien. Comme il ne paiera jamais les 50000 € d'amende, ça valait le coup de tenter. Sauf si ses commanditaires lui réclament le remboursement de la drogue perdue, et là ce ne sera plus la même limonade. S'il crève après avoir été torturé, on s'en foutra royalement.Signaler Répondre
le chauffeur a pris gout au beaujolais, 50 000 euros la bouteille sa fait cher .Signaler Répondre
Moitié de la procédure annuléesSignaler Répondre
Les douaniers qui osent contrôler les honnêtes gens,
La prochaine fois, c’est eux qui seront accusés.
Ce Tribunal est incroyable , si un jour je fais une " connerie " , j'espère y être jugé ! Relaxe , diminution de peine , report de procès , condamné mais acquitté quand même , etc.......Signaler Répondre
Non non je suis toujours là ;-)Signaler Répondre
En même temps il aurait dû convoyer du beaujolpif ça fait les mêmes effets que la drogue et on ne risque rien ! Pour l'instant...
Ex Précisions est la dernière personne au monde à utiliser le mot beaujolpifSignaler Répondre
"sous la pression de narcotrafiquants" Les premières cibles et victimes sont les consommateurs.trices eux-mêmes qui favorisent les réseaux mafieux: stupéfiants, armes, rackets, prostitutions, extremismes, racismes..etcSignaler Répondre
Ex Précisions, le roi du beaujolpif, obsédé par le beaujolpif. On comprend mieux ses commentaires.Signaler Répondre
Il y a quand même un protagoniste qui se retrouve avec un passif de 150 000€ par rapport à la marchandise saisie... ça fait cher le joint.Signaler Répondre
De quel côté sont les juges ?Signaler Répondre
« Le tribunal a finalement annulé une partie de la procédure, écartant plusieurs qualifications, notamment l’importation, l’acquisition ou la détention de stupéfiants, ainsi que le refus de communiquer le code de son téléphone portable » « Le Chambérien a expliqué avoir accepté ce transport sous la pression de narcotrafiquants auxquels il devait 70 000 euros après une précédente cargaison perdue » Lunaire ce tribunal de Villefranche-sur-Saône, une fois de plus du côté des délinquantsSignaler Répondre
" Il échappe toutefois à une énorme amende."Signaler Répondre
Vive la justice de gauche
Il va pouvoir recommencé!
Au fait les juges, on devrait vous juger quand on voit l'état de la France!!!!!!