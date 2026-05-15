Faits Divers

117 kg de cannabis dans son camion intercepté dans le Beaujolais : un chauffeur routier condamné à trois ans de prison

117 kg de cannabis dans son camion intercepté dans le Beaujolais : un chauffeur routier condamné à trois ans de prison

Contrôlé sur une aire d’autoroute dans le Rhône avec plus de cent kilos de cannabis, un chauffeur poids lourd a été condamné en récidive par le tribunal de Villefranche-sur-Saône. Il échappe toutefois à une énorme amende.

Un chauffeur routier de 48 ans, originaire de Chambéry, a été condamné lundi 11 mai par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône à trois ans de prison ferme et 50 000 euros d’amende douanière.

L’homme avait été contrôlé le 20 mars dernier sur l’aire d’autoroute de Saint-Georges-de-Reneins alors qu’il transportait 117 kg de cannabis dissimulés dans la cabine de son poids lourd.

Le chauffeur revenait d’Espagne et se dirigeait vers l’Allemagne au moment de son interpellation.

À l’audience, son avocat a contesté les conditions du contrôle mené par les douaniers. Le tribunal a finalement annulé une partie de la procédure, écartant plusieurs qualifications, notamment l’importation, l’acquisition ou la détention de stupéfiants, ainsi que le refus de communiquer le code de son téléphone portable.

Le Chambérien a expliqué avoir accepté ce transport sous la pression de narcotrafiquants auxquels il devait 70 000 euros après une précédente cargaison perdue.

La marchandise saisie représentait une valeur estimée à 360 000 euros en prix de gros et plus de 936 000 euros à la revente. D'ordinaire, l'amende douanière correspond à ces sommes, mais le tribunal caladois a été plus clément.

Il a prononcé 3 ans de prison ferme, et donc seulement 50 000 euros d'amende douanière.

12 commentaires
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Gsxs le 15/05/2026 à 20:08

3 ans de prison... s'il fait 6 mois ce sera déjà bien. Comme il ne paiera jamais les 50000 € d'amende, ça valait le coup de tenter. Sauf si ses commanditaires lui réclament le remboursement de la drogue perdue, et là ce ne sera plus la même limonade. S'il crève après avoir été torturé, on s'en foutra royalement.

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gout banane le 15/05/2026 à 18:54

le chauffeur a pris gout au beaujolais, 50 000 euros la bouteille sa fait cher .

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Gloupsy69 le 15/05/2026 à 17:58

Moitié de la procédure annulées
Les douaniers qui osent contrôler les honnêtes gens,
La prochaine fois, c’est eux qui seront accusés.

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Mr Brun le 15/05/2026 à 17:33

Ce Tribunal est incroyable , si un jour je fais une " connerie " , j'espère y être jugé ! Relaxe , diminution de peine , report de procès , condamné mais acquitté quand même , etc.......

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Ex Précisions le 15/05/2026 à 16:57
warmred a écrit le 15/05/2026 à 16h49

Ex Précisions est la dernière personne au monde à utiliser le mot beaujolpif

Non non je suis toujours là ;-)
En même temps il aurait dû convoyer du beaujolpif ça fait les mêmes effets que la drogue et on ne risque rien ! Pour l'instant...

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warmred le 15/05/2026 à 16:49
C'était donc lui a écrit le 15/05/2026 à 16h19

Ex Précisions, le roi du beaujolpif, obsédé par le beaujolpif. On comprend mieux ses commentaires.

Ex Précisions est la dernière personne au monde à utiliser le mot beaujolpif

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coke en stock ! le 15/05/2026 à 16:37

"sous la pression de narcotrafiquants" Les premières cibles et victimes sont les consommateurs.trices eux-mêmes qui favorisent les réseaux mafieux: stupéfiants, armes, rackets, prostitutions, extremismes, racismes..etc

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C'était donc lui le 15/05/2026 à 16:19

Ex Précisions, le roi du beaujolpif, obsédé par le beaujolpif. On comprend mieux ses commentaires.

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Travailleur pauvre sans dents le 15/05/2026 à 16:07

Il y a quand même un protagoniste qui se retrouve avec un passif de 150 000€ par rapport à la marchandise saisie... ça fait cher le joint.

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Je m’interroge le 15/05/2026 à 15:35

De quel côté sont les juges ?

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lyyooonnnn le 15/05/2026 à 15:18

« Le tribunal a finalement annulé une partie de la procédure, écartant plusieurs qualifications, notamment l’importation, l’acquisition ou la détention de stupéfiants, ainsi que le refus de communiquer le code de son téléphone portable » « Le Chambérien a expliqué avoir accepté ce transport sous la pression de narcotrafiquants auxquels il devait 70 000 euros après une précédente cargaison perdue » Lunaire ce tribunal de Villefranche-sur-Saône, une fois de plus du côté des délinquants

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juger, et condamné le 15/05/2026 à 15:11

" Il échappe toutefois à une énorme amende."
Vive la justice de gauche
Il va pouvoir recommencé!
Au fait les juges, on devrait vous juger quand on voit l'état de la France!!!!!!

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