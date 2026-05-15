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Près de Lyon, la cantine d’un collège fermée en urgence après un contrôle sanitaire

Près de Lyon, la cantine d’un collège fermée en urgence après un contrôle sanitaire

INFO LYONMAG. La direction du collège Louis Aragon de Vénissieux a annoncé aux parents d'élèves que le restaurant scolaire avait été fermé suite à un contrôle sanitaire alarmant. Il sera inaccessible durant une semaine.

A Vénissieux, il n'y a pas que les snacks et les barbers qui subissent les foudres des inspecteurs sanitaires.

Les parents d'élèves du collège Louis-Aragon ont reçu un courriel de la direction de l'établissement, les informant qu'un contrôle avait été réalisé au restaurant scolaire. Et que les découvertes faites sur place avaient "révélé des non-conformités", poussant la préfecture du Rhone à faire fermer le service de demi-pension en urgence.

Conséquence, aucun demi-pensionnaire ne pourra manger au collège du lundi 18 au vendredi 22 mai inclus.

La direction du collège vénissian précise que les jours de fermeture imposés seront "défalqués sur la facturation du troisième trimestre" et que les familles ayant déjà réglé le 3e trimestre seront remboursées.

Contactée, la préfecture du Rhône n'a pas été en mesure de nous donner le détail des points soulevés durant le contrôle sanitaire et les éventuels risques encourus par les adolescents qui mangeaient à la cantine.

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vénissieux

30 commentaires
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Agnès Panier-Runàchier le 15/05/2026 à 20:27

C'est Master Poulet qui fournissait la bouffe ?

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free palestine le 15/05/2026 à 19:48
hors sujet a écrit le 15/05/2026 à 19h12

15 Mai 1948 / 15 Mai 2026 : La Nakba ne s’est jamais arrêtée ! Rassemblement demain samedi 16 mai à Lyon Place de la République 15 h. soutien aux palestiniens qui sont colonisés dans leurs terres

a demain frérot

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Bon le 15/05/2026 à 19:32

LFI project !

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Morderal le 15/05/2026 à 19:23
hors sujet a écrit le 15/05/2026 à 19h12

15 Mai 1948 / 15 Mai 2026 : La Nakba ne s’est jamais arrêtée ! Rassemblement demain samedi 16 mai à Lyon Place de la République 15 h. soutien aux palestiniens qui sont colonisés dans leurs terres

vraiment hors sujet on en a marre des soutiens aux palestiniens (qui est le code des Lfistes) ! Ceci cache nos problèmes en France

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hors sujet le 15/05/2026 à 19:12

15 Mai 1948 / 15 Mai 2026 : La Nakba ne s’est jamais arrêtée ! Rassemblement demain samedi 16 mai à Lyon Place de la République 15 h. soutien aux palestiniens qui sont colonisés dans leurs terres

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Flo48 le 15/05/2026 à 19:10

C'est quoi le problème,c'était pas halal?

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Et bien le 15/05/2026 à 19:01

ça fait de longues années que cet établissement est bancale, pas d'incidents majeurs.

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Rlb le 15/05/2026 à 18:28

A l'est toujours rien de nouveau

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Gloupsy le 15/05/2026 à 17:54
metropole deconnecte a écrit le 15/05/2026 à 17h06

la métropole est déconnecté de la vie des gens 100 jours bientôt terminé mais le seul sujet qui les intéresse une sortie en promenade devant les caméras sur des sujets déconnecté de la réalité les grands villes de la métropole impose leur politique sur tout les projets

Oui tu as raison. Les inaugurations chaque semaines pistes cyclables par les escrolo réglaient les problèmes…. D’insécurité, de pouvoirs d’achats et de cantines.

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Services D'hygiène le 15/05/2026 à 17:36

Aucune indications concernant les non conformités. Bizarre. A décharge les structures datent des années 70.

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metropole deconnecte le 15/05/2026 à 17:06

la métropole est déconnecté de la vie des gens 100 jours bientôt terminé mais le seul sujet qui les intéresse une sortie en promenade devant les caméras sur des sujets déconnecté de la réalité les grands villes de la métropole impose leur politique sur tout les projets

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très bonne question le 15/05/2026 à 16:55
Scandaleux a écrit le 15/05/2026 à 15h49

Comment peut on supporter que des établissements publics porte encore le nom d'aragon ??

peut être voir à changer le nom ..

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Ex Précisions le 15/05/2026 à 16:55

Excellent, c'est lié à Vénissieux les problèmes d'hygiène ;-)
Mais on s'en doutait...

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warmred le 15/05/2026 à 16:50
mc Donald c'est encore mieux a écrit le 15/05/2026 à 14h52

Master poulet c'est trop bon! Du bon poulet Ukrainien nourri aux OGM et aux antibiotiques 😒😒

sans oublier les morceaux de drones russe

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Jacques20 le 15/05/2026 à 16:36

Une mairie peut contraindre un établissement à fermer s'il ne respecte pas les règles mais quand cette mairie ne respecte même pas, elle-même, les règles, où va t'on ? Remarquez, dans les années 90, j'ai appris que Belfort, la mairie de M. Chevènement avait oublié de faire le moindre contrôle de sécurité incendie dans tous ses établissements et ce, pendant 8 ans.

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EtSi le 15/05/2026 à 16:33
Bellota a écrit le 15/05/2026 à 15h32

Les collèges dépendent du département et accessoirement du rectorat

Les collèges sont gérés par la Métropole, les lycées par la région...

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Erreurs le 15/05/2026 à 16:31

Quand il s'agit d'un commerce fermé par la préfecture,le détail des motifs sont publiés.
Pourquoi quand il s'agit de la cantine d'un collège, le secret est de mise ?

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Ritchie le 15/05/2026 à 16:22

A Vénissieux on choisit son trépas : rafale d'arme automatique ou empoisonnement !

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Bob Hi le 15/05/2026 à 16:16
Scandaleux a écrit le 15/05/2026 à 15h49

Comment peut on supporter que des établissements publics porte encore le nom d'aragon ??

Parce que Castille !!!

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Scandaleux le 15/05/2026 à 15:49

Comment peut on supporter que des établissements publics porte encore le nom d'aragon ??

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Lyonnais07 le 15/05/2026 à 15:33

Étrange quand même que la préfecture soit prolixe lorsqu’il s’agit de commerçants (restaurants, boulangeries dtc) et muette lorsqu’il s’agit de « services publics ». On sent bien là un grand respect pour les citoyens, ambiance « circulez il n’y a rien à voir ». Espérons que le Maire de Venissieux dans sa grande sagesse communiquera en toute transparence sur le sujet dans le respect de ses administrés.

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Bellota le 15/05/2026 à 15:32
Et que fait la Métropole a écrit le 15/05/2026 à 15h23

Au lieu des rodomontades sur l'automobile,
voilà un vrai sujet de coeur de compétences de la Métropole pour Mme Sarselli et ses Vice Présidents...

Hâte de l'entendre à ce sujet...

Les collèges dépendent du département et accessoirement du rectorat

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Ça fait pas rêver le 15/05/2026 à 15:31

C’est la nouvelle France, du master poulet pour tout le monde...

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et!et!et! le 15/05/2026 à 15:30
Piotr a écrit le 15/05/2026 à 14h30

Comme quoi la priorité est bien de mettre en place des menus vegan... pfff

hallal?...

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Autocat le 15/05/2026 à 15:25

Ils ont trouvé des traces de porc dans les cuisines ?

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Et que fait la Métropole le 15/05/2026 à 15:23

Au lieu des rodomontades sur l'automobile,
voilà un vrai sujet de coeur de compétences de la Métropole pour Mme Sarselli et ses Vice Présidents...

Hâte de l'entendre à ce sujet...

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mc Donald c'est encore mieux le 15/05/2026 à 14:52
Lolotoooooooooooo a écrit le 15/05/2026 à 14h40

C'est Master Poulet qui fait la cuisine ?

Ah, c'est salopards de capitalistes qui s'engraissent sur le dos des enfants des villes défavorisées .......

Pour une mairie d'extrême gauche, ça la fou mal quand même !!!! Les donneurs de leçons !

Master poulet c'est trop bon! Du bon poulet Ukrainien nourri aux OGM et aux antibiotiques 😒😒

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cocou c'est moi le 15/05/2026 à 14:47

la préfecture du Rhône n'a pas été en mesure de nous donner le détail

Ils ont du trouver dans la chambre froide des anciens drapeau du parti communiste 😁

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Lolotoooooooooooo le 15/05/2026 à 14:40

C'est Master Poulet qui fait la cuisine ?

Ah, c'est salopards de capitalistes qui s'engraissent sur le dos des enfants des villes défavorisées .......

Pour une mairie d'extrême gauche, ça la fou mal quand même !!!! Les donneurs de leçons !

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Piotr le 15/05/2026 à 14:30

Comme quoi la priorité est bien de mettre en place des menus vegan... pfff

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