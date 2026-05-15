Près de Lyon, la cantine d’un collège fermée en urgence après un contrôle sanitaire

A Vénissieux, il n'y a pas que les snacks et les barbers qui subissent les foudres des inspecteurs sanitaires.
Les parents d'élèves du collège Louis-Aragon ont reçu un courriel de la direction de l'établissement, les informant qu'un contrôle avait été réalisé au restaurant scolaire. Et que les découvertes faites sur place avaient "révélé des non-conformités", poussant la préfecture du Rhone à faire fermer le service de demi-pension en urgence.
Conséquence, aucun demi-pensionnaire ne pourra manger au collège du lundi 18 au vendredi 22 mai inclus.
La direction du collège vénissian précise que les jours de fermeture imposés seront "défalqués sur la facturation du troisième trimestre" et que les familles ayant déjà réglé le 3e trimestre seront remboursées.
Contactée, la préfecture du Rhône n'a pas été en mesure de nous donner le détail des points soulevés durant le contrôle sanitaire et les éventuels risques encourus par les adolescents qui mangeaient à la cantine.
C'est Master Poulet qui fournissait la bouffe ?Signaler Répondre
a demain frérotSignaler Répondre
LFI project !Signaler Répondre
vraiment hors sujet on en a marre des soutiens aux palestiniens (qui est le code des Lfistes) ! Ceci cache nos problèmes en FranceSignaler Répondre
15 Mai 1948 / 15 Mai 2026 : La Nakba ne s’est jamais arrêtée ! Rassemblement demain samedi 16 mai à Lyon Place de la République 15 h. soutien aux palestiniens qui sont colonisés dans leurs terresSignaler Répondre
C'est quoi le problème,c'était pas halal?Signaler Répondre
ça fait de longues années que cet établissement est bancale, pas d'incidents majeurs.Signaler Répondre
A l'est toujours rien de nouveauSignaler Répondre
Oui tu as raison. Les inaugurations chaque semaines pistes cyclables par les escrolo réglaient les problèmes…. D’insécurité, de pouvoirs d’achats et de cantines.Signaler Répondre
Aucune indications concernant les non conformités. Bizarre. A décharge les structures datent des années 70.Signaler Répondre
la métropole est déconnecté de la vie des gens 100 jours bientôt terminé mais le seul sujet qui les intéresse une sortie en promenade devant les caméras sur des sujets déconnecté de la réalité les grands villes de la métropole impose leur politique sur tout les projetsSignaler Répondre
peut être voir à changer le nom ..Signaler Répondre
Excellent, c'est lié à Vénissieux les problèmes d'hygiène ;-)Signaler Répondre
Mais on s'en doutait...
sans oublier les morceaux de drones russeSignaler Répondre
Une mairie peut contraindre un établissement à fermer s'il ne respecte pas les règles mais quand cette mairie ne respecte même pas, elle-même, les règles, où va t'on ? Remarquez, dans les années 90, j'ai appris que Belfort, la mairie de M. Chevènement avait oublié de faire le moindre contrôle de sécurité incendie dans tous ses établissements et ce, pendant 8 ans.Signaler Répondre
Les collèges sont gérés par la Métropole, les lycées par la région...Signaler Répondre
Quand il s'agit d'un commerce fermé par la préfecture,le détail des motifs sont publiés.Signaler Répondre
Pourquoi quand il s'agit de la cantine d'un collège, le secret est de mise ?
A Vénissieux on choisit son trépas : rafale d'arme automatique ou empoisonnement !Signaler Répondre
Parce que Castille !!!Signaler Répondre
Comment peut on supporter que des établissements publics porte encore le nom d'aragon ??Signaler Répondre
Étrange quand même que la préfecture soit prolixe lorsqu’il s’agit de commerçants (restaurants, boulangeries dtc) et muette lorsqu’il s’agit de « services publics ». On sent bien là un grand respect pour les citoyens, ambiance « circulez il n’y a rien à voir ». Espérons que le Maire de Venissieux dans sa grande sagesse communiquera en toute transparence sur le sujet dans le respect de ses administrés.Signaler Répondre
Les collèges dépendent du département et accessoirement du rectoratSignaler Répondre
C’est la nouvelle France, du master poulet pour tout le monde...Signaler Répondre
hallal?...Signaler Répondre
Ils ont trouvé des traces de porc dans les cuisines ?Signaler Répondre
Au lieu des rodomontades sur l'automobile,Signaler Répondre
voilà un vrai sujet de coeur de compétences de la Métropole pour Mme Sarselli et ses Vice Présidents...
Hâte de l'entendre à ce sujet...
Master poulet c'est trop bon! Du bon poulet Ukrainien nourri aux OGM et aux antibiotiques 😒😒Signaler Répondre
la préfecture du Rhône n'a pas été en mesure de nous donner le détailSignaler Répondre
Ils ont du trouver dans la chambre froide des anciens drapeau du parti communiste 😁
C'est Master Poulet qui fait la cuisine ?Signaler Répondre
Ah, c'est salopards de capitalistes qui s'engraissent sur le dos des enfants des villes défavorisées .......
Pour une mairie d'extrême gauche, ça la fou mal quand même !!!! Les donneurs de leçons !
Comme quoi la priorité est bien de mettre en place des menus vegan... pfffSignaler Répondre