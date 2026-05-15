Près de Lyon, la cantine d’un collège fermée en urgence après un contrôle sanitaire

A Vénissieux, il n'y a pas que les snacks et les barbers qui subissent les foudres des inspecteurs sanitaires.

Les parents d'élèves du collège Louis-Aragon ont reçu un courriel de la direction de l'établissement, les informant qu'un contrôle avait été réalisé au restaurant scolaire. Et que les découvertes faites sur place avaient "révélé des non-conformités", poussant la préfecture du Rhone à faire fermer le service de demi-pension en urgence.

Conséquence, aucun demi-pensionnaire ne pourra manger au collège du lundi 18 au vendredi 22 mai inclus.

La direction du collège vénissian précise que les jours de fermeture imposés seront "défalqués sur la facturation du troisième trimestre" et que les familles ayant déjà réglé le 3e trimestre seront remboursées.

Contactée, la préfecture du Rhône n'a pas été en mesure de nous donner le détail des points soulevés durant le contrôle sanitaire et les éventuels risques encourus par les adolescents qui mangeaient à la cantine.