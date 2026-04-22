Vénissieux : vaste coup de filet antidrogue, armes de guerre et importante somme d'argent saisies

Ce mardi 21 avril, dans la matinée, les policiers de la brigade des stupéfiants de Vénissieux sont intervenus dans le secteur du boulevard Ambroise-Croizat, à l’une des principales entrées de la ville.

Au cours de cette opération, sept individus soupçonnés d’être impliqués dans un réseau de trafic de drogue ont été interpellés puis placés en garde à vue, rapporte le Progrès.

Les perquisitions menées dans la foulée ont permis de découvrir un arsenal conséquent. Les policiers ont saisi deux fusils d’assaut ainsi que trois armes de poing. À cela s’ajoutent près de 300 000 euros en liquide et une compteuse à billets.

L’enquête a également conduit les forces de l’ordre jusqu’à un point de stockage situé dans le département voisin de l’Ain. Sur place, chez une personne chargée de conserver la marchandise — communément appelée "nourrice" —, 32 kilos de cannabis ont été retrouvés.

Les investigations se poursuivent afin de déterminer l’ampleur du réseau et les responsabilités de chacun des suspects.