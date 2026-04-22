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Vénissieux : vaste coup de filet antidrogue, armes de guerre et importante somme d'argent saisies

Vénissieux : vaste coup de filet antidrogue, armes de guerre et importante somme d'argent saisies
Vénissieux : vaste coup de filet antidrogue, armes de guerre et importante somme d'argent saisis

Un nouveau coup dur porté au trafic de stupéfiants dans l’Est lyonnais.

Ce mardi 21 avril, dans la matinée, les policiers de la brigade des stupéfiants de Vénissieux sont intervenus dans le secteur du boulevard Ambroise-Croizat, à l’une des principales entrées de la ville.

Au cours de cette opération, sept individus soupçonnés d’être impliqués dans un réseau de trafic de drogue ont été interpellés puis placés en garde à vue, rapporte le Progrès. 

Les perquisitions menées dans la foulée ont permis de découvrir un arsenal conséquent. Les policiers ont saisi deux fusils d’assaut ainsi que trois armes de poing. À cela s’ajoutent près de 300 000 euros en liquide et une compteuse à billets.

L’enquête a également conduit les forces de l’ordre jusqu’à un point de stockage situé dans le département voisin de l’Ain. Sur place, chez une personne chargée de conserver la marchandise — communément appelée "nourrice" —, 32 kilos de cannabis ont été retrouvés.

Les investigations se poursuivent afin de déterminer l’ampleur du réseau et les responsabilités de chacun des suspects.

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trafic de stupéfiant

vénissieux

5 commentaires
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Ex Précisions le 22/04/2026 à 15:28
Id a écrit le 22/04/2026 à 15h10

Bravo a ce nouveau maire qui ne lesigne pas ! La peur change de camp grace a lui !

A mon avis il ne fait que suivre le mouvement déjà initié par les services de police...

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roulette russe le 22/04/2026 à 15:24
Id a écrit le 22/04/2026 à 15h10

Bravo a ce nouveau maire qui ne lesigne pas ! La peur change de camp grace a lui !

lésine (pas lésigne)

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Id le 22/04/2026 à 15:10

Bravo a ce nouveau maire qui ne lesigne pas ! La peur change de camp grace a lui !

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Il y en a qui vont dire que la police est partout. le 22/04/2026 à 14:57

Courage à nos policiers. Je ne suis pas du RN mais j'assume.

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Chris25 le 22/04/2026 à 14:47

300 000 euros en liquide pour un petit trafic local...
Pourquoi ils feraient autre chose dans la vie ?

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Lyonnais07 le 22/04/2026 à 14:27

« Arsenal conséquent »: c’est une blague. C’est les éléments de langage communiqués par la préfecture pour rassurer les gentils citoyens ?!

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Rob le 22/04/2026 à 14:23

Félicitations aux forces de l'ordre, il faut renouveler très souvent ces opérations pour stopper un peu ce fléau et tout ce qui est autour et taper au portefeuille de ces racailles.

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Rb6528 le 22/04/2026 à 13:38

sûrement des français de papiers!!!!!

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Arthur le 22/04/2026 à 13:34

Voilà des opérations efficaces.
Les services compétents savent très bien qui trafiquent.
Mais la corruption frappe partout, chez les politiques, les forces de l'ordre et les magistrats.
Il faut créer une brigade d'état incorruptible.
Autant dire, qu'il va falloir du sang neuf.

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Ah, Ah, Ah... le 22/04/2026 à 13:19

A Vénissieux ?

Oh, comme c'est surprenant !

Ah, Ah, Ah...

Qu'on les expulse !

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