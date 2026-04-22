Vénissieux : vaste coup de filet antidrogue, armes de guerre et importante somme d'argent saisies

Ce mardi 21 avril, dans la matinée, les policiers de la brigade des stupéfiants de Vénissieux sont intervenus dans le secteur du boulevard Ambroise-Croizat, à l’une des principales entrées de la ville.
Au cours de cette opération, sept individus soupçonnés d’être impliqués dans un réseau de trafic de drogue ont été interpellés puis placés en garde à vue, rapporte le Progrès.
Les perquisitions menées dans la foulée ont permis de découvrir un arsenal conséquent. Les policiers ont saisi deux fusils d’assaut ainsi que trois armes de poing. À cela s’ajoutent près de 300 000 euros en liquide et une compteuse à billets.
L’enquête a également conduit les forces de l’ordre jusqu’à un point de stockage situé dans le département voisin de l’Ain. Sur place, chez une personne chargée de conserver la marchandise — communément appelée "nourrice" —, 32 kilos de cannabis ont été retrouvés.
Les investigations se poursuivent afin de déterminer l’ampleur du réseau et les responsabilités de chacun des suspects.
A mon avis il ne fait que suivre le mouvement déjà initié par les services de police...Signaler Répondre
lésine (pas lésigne)Signaler Répondre
Bravo a ce nouveau maire qui ne lesigne pas ! La peur change de camp grace a lui !Signaler Répondre
Courage à nos policiers. Je ne suis pas du RN mais j'assume.Signaler Répondre
300 000 euros en liquide pour un petit trafic local...Signaler Répondre
Pourquoi ils feraient autre chose dans la vie ?
« Arsenal conséquent »: c’est une blague. C’est les éléments de langage communiqués par la préfecture pour rassurer les gentils citoyens ?!Signaler Répondre
Félicitations aux forces de l'ordre, il faut renouveler très souvent ces opérations pour stopper un peu ce fléau et tout ce qui est autour et taper au portefeuille de ces racailles.Signaler Répondre
sûrement des français de papiers!!!!!Signaler Répondre
Voilà des opérations efficaces.Signaler Répondre
Les services compétents savent très bien qui trafiquent.
Mais la corruption frappe partout, chez les politiques, les forces de l'ordre et les magistrats.
Il faut créer une brigade d'état incorruptible.
Autant dire, qu'il va falloir du sang neuf.
A Vénissieux ?Signaler Répondre
Oh, comme c'est surprenant !
Ah, Ah, Ah...
Qu'on les expulse !