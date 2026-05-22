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Cocaïne, cannabis, armes… les policiers font tomber un réseau de trafic de stupéfiants près de Lyon

Cocaïne, cannabis, armes… les policiers font tomber un réseau de trafic de stupéfiants près de Lyon
Cocaïne, cannabis, armes… les policiers frappent un grand coup contre un réseau de stupéfiants près de Lyon - LyonMag

Un nouveau coup porté au narcotrafic.

Tags :

trafic de stupéfiant

4 commentaires
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Pays d’assistés et de drogués le 22/05/2026 à 18:19
Solution finale a écrit le 22/05/2026 à 17h04

Désormais il faut taper très très fort les consommateurs
Pas de clients pas de vendeurs

Un réseau qui tombe c’est deux réseaux qui s’ouvrent à côté . La demande est-elle et l’argent que cela génère est très important, du coup les commerces ne font JAMAIS Faillite, juste les patrons qui changent c’est tout .

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Vous avez entièrement raison. le 22/05/2026 à 18:09
Solution finale a écrit le 22/05/2026 à 17h04

Désormais il faut taper très très fort les consommateurs
Pas de clients pas de vendeurs

Exactement, la France 🇫🇷 est le pays européen le plus accros aux drogues ! Si les consommateurs étaient punis de Prisons, ils réfléchiraient à deux fois avant de prendre des drogues et faire fonctionner le commerce des réseaux mafieux de trafiquants !!!

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Calahann le 22/05/2026 à 17:39

Shit alors ! Pas de record cette fois-ci.
Peu mieux faire 👎

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Solution finale le 22/05/2026 à 17:04

Désormais il faut taper très très fort les consommateurs
Pas de clients pas de vendeurs

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C'est deja ça mais... le 22/05/2026 à 16:46

Tu parles d'un "réseau" avec seulement 5 personnes et 15kg retrouvés alors même qu'hier est sortie l'info suivante "L’ex-convoyeur de fonds d’Aubervilliers (qui avait volé son propre fourgon il y a sept ans) arrêté avec une tonne de drogue lors d’un go fast entre l’Espagne et la France".

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Chris6969699 le 22/05/2026 à 16:04

"Les policiers ont également saisi ... plusieurs armes longues, dont une kalachnikov".

Encore une opération de brain washing orchestrée par des chaînes de télévision d'extrême droite... Comme d'habitude.

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