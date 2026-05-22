Cocaïne, cannabis, armes… les policiers font tomber un réseau de trafic de stupéfiants près de Lyon

Après plusieurs mois d’investigations, les policiers de Villefranche-sur-Saône ont porté un coup à un réseau de trafic de stupéfiants actif dans le secteur caladois et ses environs. Cinq personnes ont été interpellées au cours de cette opération judiciaire menée cette semaine.

Parmi les suspects arrêtés figureraient à la fois des livreurs mais aussi des individus soupçonnés d’occuper des fonctions plus importantes au sein du réseau. Trois mis en cause ont été placés en détention provisoire.

Lors des perquisitions réalisées dans le cadre de cette enquête, les forces de l’ordre ont mis la main sur un peu plus d' 1 kg de cocaïne et 14 kilos de cannabis. Les policiers ont également saisi près de 28 000 euros en espèces ainsi que plusieurs armes longues, dont une kalachnikov.

Cette opération intervient dans un contexte de forte mobilisation des autorités contre le narcotrafic dans le Rhône. Le ministre de l’Intérieur Laurent Nunez a d’ailleurs salué l’intervention des policiers sur les réseaux sociaux. "Contre le narcotrafic à Villefranche-sur-Saône, un réseau a été démantelé cette semaine. […] Nous ne lâchons rien ! Bravo aux policiers."

Les investigations se poursuivent désormais afin de déterminer précisément l’étendue des activités du réseau et les rôles exacts de chacun des suspects interpellés.