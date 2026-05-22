Cocaïne, cannabis, armes… les policiers font tomber un réseau de trafic de stupéfiants près de Lyon

Après plusieurs mois d’investigations, les policiers de Villefranche-sur-Saône ont porté un coup à un réseau de trafic de stupéfiants actif dans le secteur caladois et ses environs. Cinq personnes ont été interpellées au cours de cette opération judiciaire menée cette semaine.
Parmi les suspects arrêtés figureraient à la fois des livreurs mais aussi des individus soupçonnés d’occuper des fonctions plus importantes au sein du réseau. Trois mis en cause ont été placés en détention provisoire.
Lors des perquisitions réalisées dans le cadre de cette enquête, les forces de l’ordre ont mis la main sur un peu plus d' 1 kg de cocaïne et 14 kilos de cannabis. Les policiers ont également saisi près de 28 000 euros en espèces ainsi que plusieurs armes longues, dont une kalachnikov.
Cette opération intervient dans un contexte de forte mobilisation des autorités contre le narcotrafic dans le Rhône. Le ministre de l’Intérieur Laurent Nunez a d’ailleurs salué l’intervention des policiers sur les réseaux sociaux. "Contre le narcotrafic à Villefranche-sur-Saône, un réseau a été démantelé cette semaine. […] Nous ne lâchons rien ! Bravo aux policiers."
Les investigations se poursuivent désormais afin de déterminer précisément l’étendue des activités du réseau et les rôles exacts de chacun des suspects interpellés.
#contrelenarcotrafic | A Villefranche-sur-Saône, un réseau a été démantelé cette semaine.— Laurent Nuñez (@NunezLaurent) May 22, 2026
Plusieurs individus ont été interpellés, 15kg de stupéfiants, des armes longues et plusieurs milliers d’euros ont été saisis. 3 mis en cause ont été écroués.
Nous ne lâchons rien ! Bravo…
Un réseau qui tombe c’est deux réseaux qui s’ouvrent à côté . La demande est-elle et l’argent que cela génère est très important, du coup les commerces ne font JAMAIS Faillite, juste les patrons qui changent c’est tout .Signaler Répondre
Exactement, la France 🇫🇷 est le pays européen le plus accros aux drogues ! Si les consommateurs étaient punis de Prisons, ils réfléchiraient à deux fois avant de prendre des drogues et faire fonctionner le commerce des réseaux mafieux de trafiquants !!!Signaler Répondre
Shit alors ! Pas de record cette fois-ci.Signaler Répondre
Peu mieux faire 👎
Désormais il faut taper très très fort les consommateursSignaler Répondre
Pas de clients pas de vendeurs
Tu parles d'un "réseau" avec seulement 5 personnes et 15kg retrouvés alors même qu'hier est sortie l'info suivante "L’ex-convoyeur de fonds d’Aubervilliers (qui avait volé son propre fourgon il y a sept ans) arrêté avec une tonne de drogue lors d’un go fast entre l’Espagne et la France".Signaler Répondre
"Les policiers ont également saisi ... plusieurs armes longues, dont une kalachnikov".Signaler Répondre
Encore une opération de brain washing orchestrée par des chaînes de télévision d'extrême droite... Comme d'habitude.