Vénissieux : en fuite, il jette un sac bien rempli par la fenêtre, pensant pouvoir tromper les policiers

La scène se déroule dimanche 11 janvier 2026, vers 22h, rue des Martyrs-de-la-Résistance à Vénissieux.

Des policiers de la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône assurent une mission de sécurisation lorsqu’ils repèrent un trafic de stupéfiants en cours dans les étages d’un immeuble.

À la vue des forces de l’ordre, un individu prend la fuite dans la cage d’escalier. Dans sa course, il jette un sac par la fenêtre avant de s’engouffrer dans un appartement. Un policier resté au pied de l’immeuble récupère le sac. À l’intérieur, il découvre des produits stupéfiants.

Pendant ce temps, les autres fonctionnaires interviennent dans le logement, à la demande des propriétaires. Ces derniers confirment que le fuyard n’est pas domicilié chez eux. Les policiers interpellent alors un jeune homme de 20 ans, caché dans une chambre. Il est immédiatement placé en garde à vue.

Le sac abandonné contient 724g de résine de cannabis et 146g d’herbe de cannabis. La saisie approche ainsi le kilo de stupéfiants.

Présenté au parquet de Lyon ce mardi 13 janvier 2026, le mis en cause fait l’objet d’une comparution immédiate. La procédure est jointe à d’autres dossiers. Pour détention de stupéfiants en récidive, il est condamné à 15 mois d’emprisonnement. Le tribunal prononce également une interdiction de séjour dans le Rhône pendant cinq ans.