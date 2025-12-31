Après une semaine sanglante à Vaulx-en-Velin, le PCF tire la sonnette d’alarme 

"2 blessés graves et un mort, voilà le triste bilan de la semaine sur Vaulx-en-Velin." Dans un communiqué publié ce mercredi 31 décembre, le PCF Vaulx-en-Velin réagit à une nouvelle série de faits de violences liés au trafic de stupéfiants survenus dans la commune.

Le parti évoque une situation qui s’inscrit, selon lui, dans un contexte plus large de "fort développement des violences depuis de nombreuses années."

"Dans notre ville populaire nous devons faire face à la disparition des services publics et au développement du trafic de drogue auquel s'ajoutent aujourd'hui meurtres et tentatives de meurtres liées à ce trafic, en pleine rue, aux yeux de tous et de nos enfants" écrit le parti communiste affirmant que "peu à peu cette violence s'étend à tous nos quartiers."

Le communiqué avance également un chiffre pour l’année en cours : "Vaulx-en-Velin est la commune du département ayant connu le plus de tentatives de meurtres par balles par habitants pour l'année 2025." Le parti dénonce parallèlement "l'ouverture de nouveaux points de deal toute les semaines."

Dans son texte, le PCF Vaulx-en-Velin met directement en cause l’exécutif municipal, estimant que "pendant que Mme Geoffroy fait le tour des plateaux télé et des rédactions de journaux pour 'vanter' son bilan 'extraordinaire' depuis dix ans la violence redouble d'intensité sur notre commune."

Le parti affirme avoir alerté à plusieurs reprises les autorités locales et nationales. "Après avoir averti à de multiples reprises l'exécutif municipal, trop occupé à se faire réélire pour nous répondre, directement à Mme la Préfète Fabienne Buccio afin que cette dernière assure la sécurité des vaudais en prenant immédiatement des mesures réelles (sic)", indique le communiqué.

"Les Vaudais comme tous les citoyens de notre pays ont le droit de vivre en paix et en sécurité dans leur ville", insiste le PCF, ajoutant qu’ils "ne doivent pas être considérés comme des citoyens de seconde zone." Les communistes évoquent "l’urgence" d’agir face à des habitants "exposés à une balle perdue qui peut toucher n'importe qui à tout moment de la journée."

Dans ce contexte, le PCF "exige" plusieurs mesures, parmi lesquelles le retour "d’un commissariat de plein exercice" à Vaulx-en-Velin, "la réintroduction des éducateurs de rue, la création d'une police de proximité ainsi que la mise en place d'un véritable plan de lutte national contre la pauvreté."